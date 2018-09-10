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 Политика Украины
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 Донецк и Луганск нужно вернуть Украине с особым статусом. Это станет катализатором цепной реакции федерализации, - депутат Госдумы РФ Затулин

Возвращение Донецка и Луганска в общее политическое поле с Украиной в особом статусе станет катализатором цепной реакции федерализации Украины.

Об этом пишет в своей статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя недавнее "супер скандальное и циничное интервью" заместителя председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина.

Бутусов напоминает, что, как известно из материалов уголовного дела по агрессии РФ против Украины, Затулин был одним из основных организаторов вторжения в Украину, который финансировал и управлял антиукраинскими провокациями с участием российских наемников.

Также он пишет: "Никакого признания "ДНР" и "ЛНР" РФ делать не собирается, потому что, как считает Затулин, Донбасс слишком украинизирован! Пусть возвращается, чтобы создать федеративную Украину! Зачем же вы, негодяи, развязали здесь войну? Тысячи людей, оказывается, погибли, чтобы Госдума РФ решила вернуть Донбасс в Украину".

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Далее журналист приводит отрывок из интервью Затулина, в котором тот говорит о необходимости вернуть Донецк и Луганск Украине.

"Хочу сказать еще одну вещь: почему, собственно, этот Крым нам так необходим? Что такое Крым для России? [Президент РФ Владимир] Путин по этому поводу высказался так — это сакральное место для России.

Но вы задали вопрос больше не о Крыме, а о Донецке и Луганске. Тут несколько иная история. Донецк с Луганском пробыли в составе Украины на 30 лет больше. За это время усилиями советской власти в 20-30-е годы XX века прошла украинизация. Я бы сказал так. В относительно мирной ситуации на референдуме процентов двадцать-тридцать выступили бы за то, чтобы присоединиться к России. Еще процентов десять-двадцать или тридцать — ни за что, остались бы на Украине. Остальные были бы переходным модулем.

Корневые, глубинные связи Донецка и Луганска с Россией были значительно больше утрачены, чем у Крыма. Они воспитывались в советский период в рамках украинской парадигмы. Опять же, вступает в силу геополитика. Мы понимаем, что, после того как мы вывели из внутриукраинского контекста Крым, вывести еще и Донецк с Луганском означает лишить союзников ту часть пророссийски настроенных русских и украинцев, которые остаются на другой стороне Украины.

Мы в данном случае исходили из того, что Донецк и Луганск нужно вернуть в общее политическое поле с Украиной, но на достойных условиях. То есть без расправ, без сведения счетов, с особым статусом — как элемент федерации или конфедерации. И само возвращение в этом статусе Донецка и Луганска станет катализатором цепной реакции федерализации Украины. А федеральная Украина — это то, на чем сердце должно успокоиться".

Полный текст статьи читайте ЗДЕСЬ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085413
 
 
 Топ комментарии
 
зу**пу вам, а не особый статус..разве что статус не граждан, как в странах Балтии без права голоса..
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Смерть рашистам Донецк и Луганск нужно вернуть Украине с особым статусом. Это станет катализатором цепной реакции федерализации, - депутат Госдумы РФ Затулин - Цензор.НЕТ 4439 Слава Украине!
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нам что со статусом что без статуса и нах ОРЛДО-вска кодла не нужна...
хватит наелись они нас ""!кормили" гы-гы-ха=ха=ха
пусть теперь кормять Парашку...
Это мы Украина..интегрируем ОРЛДО в Россию, чтобы началася распад России как государства и факт...
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Ми такі дурні, що і не здогадались про троянського коника у вигляді орділо
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Задание, твоя хвамилия..федерацию он захотел..
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цей нацист краще б готувався до поділу рассії на зони контролю між США та Китаєм, як це було з нацистською Німеччиною після падіння третього рейху... а ординець все у свої маразми вірить
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Перед росийскими геббельсами стоит сложная задача-надо психологически готовить рашенбыдлятину к неминуемой сдаче донбасса и крыма. Но опыт уже имеется-когда советские войска были вышвырнуты из Афганистана, то было объявлено, что они блестяще выполнили интернациональный долг и отныне афганское правительство само сможет бороться с талибами. А спустя всего полгода талибы вошли в Кабул и повесили советскую марионетку Наджибуллу.
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Загугліть собі статтю " Кремль поставил крест на Порошенко"
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Особый статус? Ну-ну. Отдельные Территории С Особым Статусом = ОТСОС.
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Залупулін пророхкав те, що хуйло в таємних наказ пише. Нехай кацапні смокче!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДонецк и Луганск нужно вернуть Украине с особым статусом. Это станет катализатором цепной реакции федерализации, - депутат Госдумы РФ Затулин
 
 
 
 
 
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