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 Политика Украины
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 Неизвестные обокрали квартиру первого замглавы Минэкономразвития Нефьодова, - полиция

В центре столицы неизвестные обокрали квартиру первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефьодова.

Это "Украинской правде" подтвердили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Да, была кража. Его длительное время дома не было, поэтому, когда именно кража была, непонятно. В полицию обратились вчера. Внесли сведения в ЕРДР по ч. 3 ст.185 (кража). Расследуем", - сказала пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

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По данным источников издания, из квартиры Нефьодова на улице Шелковичной украли 2 часов, а также украшения его девушки.

Нефьодов подтвердил УП факт кражи.

Согласно декларации Нефедова, он владеет часами Zenith El Primero Automatic (в интернет-магазинах цена на часы этой марки стартует в среднем от 200 тысяч гривен), а его девушка – кольцом Tiffany.

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Судя по фото первого заместителя министра экономического развития и торговли в Facebook, в начале сентября он находился фестивале Burning Man в США.

Неизвестные обокрали квартиру первого замглавы Минэкономразвития Нефьодова, - полиция 01

Источник: https://censor.net.ua/n3085411
 
   
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дайте номер карточки что бы все украинцы помогли кто чем может етому бедолаге. Неизвестные обокрали квартиру первого замглавы Минэкономразвития Нефьодова, - полиция - Цензор.НЕТ 9191
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сори ,невнимательно посмотрел его фотки .....по ходу етому талантливому юноше нужна только одна помощь -хорошего психиатра
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Пора делиться, не убудет, еще наворует!
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Да что ж у них брать- то? У этих сирот с их зарплатой и расходами . Разве что бижутерию дешевую((
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Фотки- зачет! Первый зам.министра, говорите. Фотки, как я понимаю, из сочинения "Как я провел лето". Это он в Лас-Вегасе отвисал? Ну, да... занятой человек!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеизвестные обокрали квартиру первого замглавы Минэкономразвития Нефьодова, - полиция
 
 
 
 
 
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