 Неизвестные обокрали квартиру первого замглавы Минэкономразвития Нефьодова, - полиция

Это "Украинской правде" подтвердили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Да, была кража. Его длительное время дома не было, поэтому, когда именно кража была, непонятно. В полицию обратились вчера. Внесли сведения в ЕРДР по ч. 3 ст.185 (кража). Расследуем", - сказала пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

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По данным источников издания, из квартиры Нефьодова на улице Шелковичной украли 2 часов, а также украшения его девушки.

Нефьодов подтвердил УП факт кражи.

Согласно декларации Нефедова, он владеет часами Zenith El Primero Automatic (в интернет-магазинах цена на часы этой марки стартует в среднем от 200 тысяч гривен), а его девушка – кольцом Tiffany.

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Судя по фото первого заместителя министра экономического развития и торговли в Facebook, в начале сентября он находился фестивале Burning Man в США.