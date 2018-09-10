 Экологические проекты в Украине - средства расходуются, а экологического эффекта нет, - эксперт Лампика

Об этом рассказала в своем блоге на OBOZREVATEL председатель общественного совета при Экологической инспекции Днепропетровской области, руководитель "экопатруля" Татьяна Лампика.

"ГФ по ОГП "Экологический патруль" исследует использование этих средств. Анализируя данные, приведенные в отчете Экологического департамента Донецкой ОГА относительно расходов на выполнение природоохранных программ, приходим к выводу, что это проблема всеукраинского уровня. Почему? Потому что средства расходуются, а экологического эффекта нет", - пишет она.

Она привела примеры:

- Озеленение и благоустройство - 363 млн грн;

- Научные конференции в системе мониторинга - 146 тыс. грн .;

- Оснащения стационарных постов мониторинга - 42 млн грн;

- Внедрение государственной системы мониторинга - более 500 тыс. грн;

- Реконструкция отдела сортировки мусора в Донецком региональном центре обращения с отходами - 1170 тыс. грн;

- Разработка нескольких проектов мусоросжигательных станций для городов плюс приобретение специализированных грузовых машин, в общем плане на систему обращения с отходами - более 400 млн грн;

- Приобретение старого оборудования по утилизации ртуть содержащих отходов по стоимости, дороже чем приобретение нового оборудования - почти 32 млн грн.

По ее словам, согласно действующему законодательству выполнены природоохранные меры должны оцениваться путем экономического, оздоровительного эффекта.

"Например - озеленение и благоустройство (стоимость выполненных работ 363 млн грн). Сколько именно средств было потрачено на озеленение, который экологический эффект получен (для справки - 1 га зеленых насаждений в среднем в теплый период года улавливает 300-400 кг диоксина серы, 400-500 кг углекислого газа, 75-100 кг хлоридов, 40-65 тонн пыли, 370-380 кг свинца). Себестоимость 1 тоны каждого загрязнителя является общедоступной информацией. Таким образом, можно сделать вывод о экологическом и экономического эффекта от высаженных зеленых насаждений. Пожалуй, следует учитывать и места их высадки - промышленно-загрязненные районы или степь", - написала Лампика.

Она отмечает, что непонятно также каким образом к природоохранных программам попало благоустройство, а на самом деле строительство, как вид деятельности не может быть внесено в перечень природоохранных программ, поскольку не приносит никакого экологического эффекта, а наоборот экологический ущерб при строительстве.

"Что касается оснащения стационарных постов мониторинга. По нашему мнению, это важное дело, но только в том случае, когда в уполномоченных органов есть возможность постоянно передавать информацию с постов мониторинга в единый центр (система автоматического экологического мониторинга), где по факту ее обработки и с учетом метеорологических условий, даются рекомендации для предприятий по режиму их работы с целью уменьшения влияния на окружающую среду и на человека - то есть на граждан. Речь идет о режиме неблагоприятных метеорологических условий, при котором согласно действующему законодательству предприятия должны уменьшать мощность своих технологических процессов", - объясняет чиновница.

Она подчеркнула, что если в местах расположения стационарных постов отсутствует система автоматического экологического мониторинга, то зачем было тратить 42 млн грн на дооснащение стационарных постов мониторинга, если данные не использовать?