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 Введение электронной очереди в первые классы носит рекомендационный характер, - Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич подчеркивает, что введение с 2019 года электронной очереди для зачисления в первые классы школ носит рекомендационный характер и школы могут оставлять жеребьевки.

"В 2019 году планируется начать автоматизацию процесса жеребьевки для зачисления детей в 1 класс на свободные места через запуск и пилотирование электронных реестров. Введение реестров предусматривает, что принцип территориальной доступности сохранится, то есть право гарантированного места в школе будут иметь дети, проживающие на территории обслуживания заведения. В такую систему будет вшит механизм автоматизированной жеребьевки", - сказала Л.Гриневич в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, электронные реестры будут создаваться на уровне управлений образования, как и электронная очередь в дошкольные учебные заведения.

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"Ситуация с очередями в школах, во-первых, актуальна для крупных городов, где много специализированных заведений с углубленным изучением и где есть перегруженные микрорайоны с недостаточным количеством социальной инфраструктуры. И в соответствии с этими проблемы, мы просим органы местного самоуправления и рекомендуем им отойти от физической жеребьевки и перейти к созданию электронных реестров", - отметила Л.Гриневич.

В то же время министр заявила, что такая просьба носит рекомендационный характер, и если какая-то городская власть не захочет делать электронную очередь, она может оставить жеребьевку.

"Да, ведь они должны сделать это за собственные деньги и своими усилиями. Если мы выдвигаем такие требования жестко, то должны и давать какую-то поддержку на создание таких реестров, а сейчас это невозможно", - добавила она.

Кроме того, Л.Гриневич отметила, что могут быть небольшие населенные пункты только с одной школой, куда есть очередь, "и ради нее делать программный продукт никто не будет, там состоится традиционная жеребьевка".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дети пришли в первый класс и во многих школах не увидели новых парт. А деньги лежат на счетах органов местного самоуправления, - Гриневич. ВИДЕО

В то же время, по мнению министра, таким городам как Киев, Харьков, Днепр, Львов, где большая концентрация специализированных школ, и где много районов застройки с недостаточной социальной инфраструктурой, необходимо будет делать соответствующий реестр.

Источник: https://censor.net.ua/n3085404
 
 
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да сделайте на коммерческой основе, как аукцион-кто больше дал-тот выше и поднялся в очереди!)))
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-Это была стройная система умозаключений, в основу которых был положен случай (с)
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Нельзя так говорить ,а то похоже на коррупционный характер
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странно как то
школы что ли позакрывали?
или это при том то население Украины постоянно уменьшается
или это только Киева касается? все хотят учиться в центре?)

псы. получается при лигитимном в Украине был демографический взрыв?
2012 год самый сладкий за всю историю Украины?)
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Какая может быть очередь в первые украиноговорящие классы? наверное государство Украина решила опять на ШАРУ учить первоклашек в русскоговорящих классах?
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Горе горькое по свету шлялось и на нас невзначай набрело.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВведение электронной очереди в первые классы носит рекомендационный характер, - Гриневич
 
 
 
 
 
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