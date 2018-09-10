 Введение электронной очереди в первые классы носит рекомендационный характер, - Гриневич

"В 2019 году планируется начать автоматизацию процесса жеребьевки для зачисления детей в 1 класс на свободные места через запуск и пилотирование электронных реестров. Введение реестров предусматривает, что принцип территориальной доступности сохранится, то есть право гарантированного места в школе будут иметь дети, проживающие на территории обслуживания заведения. В такую систему будет вшит механизм автоматизированной жеребьевки", - сказала Л.Гриневич в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, электронные реестры будут создаваться на уровне управлений образования, как и электронная очередь в дошкольные учебные заведения.

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"Ситуация с очередями в школах, во-первых, актуальна для крупных городов, где много специализированных заведений с углубленным изучением и где есть перегруженные микрорайоны с недостаточным количеством социальной инфраструктуры. И в соответствии с этими проблемы, мы просим органы местного самоуправления и рекомендуем им отойти от физической жеребьевки и перейти к созданию электронных реестров", - отметила Л.Гриневич.

В то же время министр заявила, что такая просьба носит рекомендационный характер, и если какая-то городская власть не захочет делать электронную очередь, она может оставить жеребьевку.

"Да, ведь они должны сделать это за собственные деньги и своими усилиями. Если мы выдвигаем такие требования жестко, то должны и давать какую-то поддержку на создание таких реестров, а сейчас это невозможно", - добавила она.

Кроме того, Л.Гриневич отметила, что могут быть небольшие населенные пункты только с одной школой, куда есть очередь, "и ради нее делать программный продукт никто не будет, там состоится традиционная жеребьевка".

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В то же время, по мнению министра, таким городам как Киев, Харьков, Днепр, Львов, где большая концентрация специализированных школ, и где много районов застройки с недостаточной социальной инфраструктурой, необходимо будет делать соответствующий реестр.