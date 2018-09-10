EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия, Киевские новости
  918  2
Все про:Метрополитен (539) минирование (698)

 В Киеве станцию метро "Дорогожичи" закрывали из-за сообщения о минировании - взрывоопасных предметов не обнаружено (обновлено)

Станцию проверяли саперы, полиция приступила к поискам автора анонимного звонка о минировании.

Станция Киевского метрополитена "Дорогожичи" в понедельник днем временно закрыта на вход и выход пассажиров из-за поступившего сообщения о якобы заминировании. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Интерфакс.

"Внимание! Станция "Дорогожичи" закрыта на вход и выход. Анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", – сообщает пресс-служба метрополитена на своей странице в соцсети Twitter в 15.06 понедельника.

В Киеве станцию метро Дорогожичи закрывали из-за сообщения о минировании - взрывоопасных предметов не обнаружено 01

Станция "Дорогожичи" расположена на Сырецко-Печерской ("зеленой") ветке метро. Станция была открыта в 2000 году. Каждый день ею пользуются 18500 человек.

Позже в Фейсбуке метрополитена отметили: "Станция "Дорогожичи" работает в обычном режиме. Проверка проведена. Взрывоопасных предметов не обнаружено".

Источник: https://censor.net.ua/n3085402
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Эти минёры не властям проблемы делают, а гадости людям...Жалкие душонки...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве станцию метро "Дорогожичи" закрывали из-за сообщения о минировании - взрывоопасных предметов не обнаружено (обновлено)
 
 
 
 
 
 вверх