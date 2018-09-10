 В Киеве станцию метро "Дорогожичи" закрыли из-за сообщения о минировании

Станция Киевского метрополитена "Дорогожичи" в понедельник днем временно закрыта на вход и выход пассажиров из-за поступившего сообщения о якобы заминировании. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Интерфакс.

"Внимание! Станция "Дорогожичи" закрыта на вход и выход. Анонимный звонок о минировании. проводится проверка", – сообщает пресс-служба метрополитена на своей странице в соцсети Twitter в 15.06 понедельника.

Станция "Дорогожичи" расположена на Сырецко-Печерской ("зеленой") ветке метро. Станция была открыта в 2000 году. Каждый день ею пользуются 18500 человек.