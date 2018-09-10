 Гриневич: Не все перемещенные с оккупированных территорий вузы работают эффективно

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Нет, не все эффективны. Вы же понимаете, что это части академического и студенческого коллектива, которые переехали без оборудования, оставив свое помещение, с пустыми руками. Они оказались в очень сложной ситуации. Их разместили на приспособленной территории, или в другом высшем учебном заведении, и у каждого из них оказалась разная способность, как они умеют развиваться", - сказала Гриневич.

По ее словам, есть часть перемещенных вузов, которые пошли в совершенно нечестный бизнес, когда фактически предоставляют образование дистанционно и хотят выдавать дипломы.

"Очевидно, что мы не можем толерантно к этому относиться", - подчеркнула глава Минобразования.

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Гриневич отметила, что министерство провело аудит перемещенных вузов, и получило рекомендации по его итогам.

"Мы обнаружили несколько высших учебных заведений, которые не надо закрывать, но надо объединить с другими. То есть мы для них создаем возможности эффективно работать. Все научно-педагогические работники вливаются в новый коллектив, там открываются новые специальности и дальше все развивается", - добавила министр.

Как пример, она привела присоединение Донбасского государственного технического университета к Восточноукраинскому национальному университету им.Даля.

"Также другая история, у нас есть Луганский аграрный университет, который сейчас работает в Харькове, а там огромное количество других вузов. Зато в Луганской области очень нужен аграрный вуз, там нужно развивать аграрные специальности. В связи с чем, областная государственная администрация пригласила университет вернуться в Луганскую область", - рассказала Гриневич.

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