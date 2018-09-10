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 Гриневич: Не все перемещенные с оккупированных территорий вузы работают эффективно

Не все высшие учебные заведения, перемещенные с временно оккупированных территорий страны, на данный момент эффективно работают.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Нет, не все эффективны. Вы же понимаете, что это части академического и студенческого коллектива, которые переехали без оборудования, оставив свое помещение, с пустыми руками. Они оказались в очень сложной ситуации. Их разместили на приспособленной территории, или в другом высшем учебном заведении, и у каждого из них оказалась разная способность, как они умеют развиваться", - сказала Гриневич.

По ее словам, есть часть перемещенных вузов, которые пошли в совершенно нечестный бизнес, когда фактически предоставляют образование дистанционно и хотят выдавать дипломы.

"Очевидно, что мы не можем толерантно к этому относиться", - подчеркнула глава Минобразования.

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Гриневич отметила, что министерство провело аудит перемещенных вузов, и получило рекомендации по его итогам.

"Мы обнаружили несколько высших учебных заведений, которые не надо закрывать, но надо объединить с другими. То есть мы для них создаем возможности эффективно работать. Все научно-педагогические работники вливаются в новый коллектив, там открываются новые специальности и дальше все развивается", - добавила министр.

Как пример, она привела присоединение Донбасского государственного технического университета к Восточноукраинскому национальному университету им.Даля.

"Также другая история, у нас есть Луганский аграрный университет, который сейчас работает в Харькове, а там огромное количество других вузов. Зато в Луганской области очень нужен аграрный вуз, там нужно развивать аграрные специальности. В связи с чем, областная государственная администрация пригласила университет вернуться в Луганскую область", - рассказала Гриневич.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085401
 
 
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В цих "переміщених" ВНЗ дуже багато прокацапської ватної адміністрації та викладачів. Тому поки не зміниться цей "токсичний" персонал, нічого путнього не буде.
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А у нас что мало ВУЗов, что вы и перемещенным дали лицензии? Расформируйте преподавателей по другим ВУЗам. Образование в Украине никудышнее, дипломы не действительны за пределами страны. И Гриневич ничего хорошего не привнесла в образование.Только взятки берут. ЖАХ.
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В Украине образование некудышнее.
Вот, например, никудышнего выпускника вуза из Хмельницка руководителем программистов взял к себе в фирму Илон Маск.
И вот таких с никудышним образованием ждут ведущие фирмы мира.

А вот тех, кто не учиося, платил взятки, таких в фирмах мира не ждут.
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Про Маска. Ви ж розумієте, що це винятки. Що не мають ніякого стосунку до загалом совкової поганенької освіти.
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Да. Вы играете с исключениями.Программисты у нас хорошие, это все знают.и никто на их дипломы не смотрит, смотрят на работы. А дальше? Попробуйте на Западе или в Америке устроиться врачом, учителем, инженером и т.д.
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Це не виняток. У нас тисячі нашіх дітей працюють в провідних фірмах світу.

А бездарі та ледарі кричать про погану освіту.
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