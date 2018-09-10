 Виновник смертельного ДТП в Одессе был пьян, - экс-советник главы одесской полиции Сердюк

27-летний стритрейсер, убивший в ДТП двоих и ранивший еще пятерых, был пьян. Об этом у себя в Facebook сообщил бывший советник главы одесской полиции Владислав Сердюк, сообщает Цензор.НЕТ

"По имеющейся информации, экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови водителя BMW, убившего 8 сентября на 6-й ст.Фонтанской дороги двух человек", – написал Сердюк.

"Таким образом: алкоголь, красный свет, значительное превышение скорости, прошлые "подвиги", зафиксированные админпротоколами, трупы. Что еще нужно для обвинительного приговора? Готовим обращение к следствию и суду", – подытожил Сердюк.

Напомним, в 8 сентября, в 21:45 на улице Фонтанская дорога в Одессе водитель BMW, двигаясь на большой скорости на красный свет, столкнулся с Skoda. BMW вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли два человека, ранения получили еще пятеро.

Прокуратура предъявила водителю подозрение в нарушении безопасности дорожного движения, повлекшем за собой гибель людей. Сейчас виновник ДТП находится в изоляторе временного содержания в ожидании избрания меры пресечения. Прокуроры будут требовать для него содержания под стражей без права выйти на свободу под залог.