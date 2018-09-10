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 Происшествия
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Все про:ДТП (5139) Одесса (5093)

 Виновник смертельного ДТП в Одессе был пьян, - экс-советник главы одесской полиции Сердюк

По данным экс-советника главы одесской полиции, экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови водителя.

27-летний стритрейсер, убивший в ДТП двоих и ранивший еще пятерых, был пьян. Об этом у себя в Facebook сообщил бывший советник главы одесской полиции Владислав Сердюк, сообщает Цензор.НЕТ

"По имеющейся информации, экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови водителя BMW, убившего 8 сентября на 6-й ст.Фонтанской дороги двух человек", – написал Сердюк.

"Таким образом: алкоголь, красный свет, значительное превышение скорости, прошлые "подвиги", зафиксированные админпротоколами, трупы. Что еще нужно для обвинительного приговора? Готовим обращение к следствию и суду", – подытожил Сердюк.

Виновник смертельного ДТП в Одессе был пьян, - экс-советник главы одесской полиции Сердюк 01

Напомним, в 8 сентября, в 21:45 на улице Фонтанская дорога в Одессе водитель BMW, двигаясь на большой скорости на красный свет, столкнулся с Skoda. BMW вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли два человека, ранения получили еще пятеро. 

Прокуратура предъявила водителю подозрение в нарушении безопасности дорожного движения, повлекшем за собой гибель людей. Сейчас виновник ДТП находится в изоляторе временного содержания в ожидании избрания меры пресечения. Прокуроры будут требовать для него содержания под стражей без права выйти на свободу под залог.

Источник: https://censor.net.ua/n3085397
 
 
 Топ комментарии
 
А крови достаточное количество взяли для анализа? Лучше перестраховаться и взять еще, литров пять.
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Тут главное что бы нарколог не сбежал,как тот что у Зайцевой опиаты обнаружил.
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вы храните хорошенько те анализы....а для верности возьмите еще парочку... и спрячьте!
а то как с зайцевой будет - для анализа три капли не хватило - все невинна!!!
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Депутатов Рады на кол за такие мягкие законы для пьяных убийц на дорогах.Это будет справедливее.
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За тварей же кто-то голосовал? Вот кого на кол!
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Голосовали не за тварей, а за перемены! Но тварям перемены нужны не очень особенно если терпилы помалкивают!
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Убивать таких стритсракеров надо на месте !!!
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Тю-ю, та воно ж п'яне було, це означає, що діяв несвідомо. Винуваті світлофор ( не правильно робив) та пішоходи (вештаються там, де люди їздять). Хай трохи посидить (грошенят позбирає), та й родичі загиблих ще не перемотивовані.
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Щоб відволіктися від тотального зубіжіння, до котрого довели Україну бариги, українці змушені пити та приймати участь в перегонах... Це ті самі витривалі, котрі не вмерли з голоду і не виїхали в Польщу мити статевими ганчірками сортири...
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А крови достаточное количество взяли для анализа? Лучше перестраховаться и взять еще, литров пять.
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Пять лучше взять с первым (холодным) отжимом...
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и толку с того? харьковский цирк с опиатной зайчихой говорит о том шо это все до лампочки, всё зависит от суммы занесённой в нужные кабинеты и побарабану пьяный ты или обколотый, полюбому будет виновата остановка, светофор, перекрёсток, но только не тварь за рулем.
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Поддерживаю. И медэкспертам по браслету дабы не пропали.
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вы храните хорошенько те анализы....а для верности возьмите еще парочку... и спрячьте!
а то как с зайцевой будет - для анализа три капли не хватило - все невинна!!!
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Тут главное что бы нарколог не сбежал,как тот что у Зайцевой опиаты обнаружил.
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раки знают куда сбежал нарколог, сомы тоже полюбляют это дело, можно и у них спросить.
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Геращенко рассказала о законе о разминировании. Таких товарищей нужно обучить сапёрному делу и пусть искупают вину разминированием. Любит рисковать чужими жизнями - полюбит рисковать и своей. Там будет ему экстриму на десяток лет.
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В том и проблема, что такие "товарищи" смелые в Одессе бухими гонять, а на передовой почему то сразу жидким срутся и сопли бахромой развешивают...
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Да, комплект почти полный. Надо ему ещё было немножко пострелять, в полицейских, а потом, как щас модно- гранаткой их накрыть, для верности. А шо, миллион туда, миллион- сюда...
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Пока ещё ничего не ясно.
Анализы могут затеряться, нарколог переехать..да мало ли что ещё, при правильном подходе.
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Ну так и что, что был пьян. Вон зайцева была под наркотой. Зато депутаты проголосовали за повышение штрафов за ремни безопасности. Вот теперь хорошо - если пьян и пристегнут - значит все хорошо.
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Нормальні люди вже давно на танках пересуваються, а вони лише про ремені згадали.
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Не все так однозначно. Вон Зайцева, которая убила 6-х, была под кайфом, летела на красный и т.д. А сейчас все вешают на Дронова.
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Що ж він каже, той Смердюк?! За такими вхідними даними швідкість нам обмежать до 40 км/год, та ще й змусять проходити медогляд щотижня!!
Дебіли, бл...! То що, допомогли ваші обмеження? Я ж казав що для порушників це як зайцю стоп-сигнал, а для законослухняних громадян лише різницю у швидкостях збільшують.
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Чтоб не было, как с Зайцевой: козлом отпущения избран инструктор вождения, который не так научил деточку.
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и гаи виновато, шо даунихе с дыркой в голове права выписали)))))))
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Проще перечислить не виновных, чем виноватых. А бедная девочка страдааает.
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девочка страдает девочку ломает, дайте девочке коксу изверги.
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Так и посадят ведь, если не сынок какой-то шишки, или нету связей. А вот остальных хероев слабо посадить? Стритрейсершу-наркоманку из Харькова например, и многих других, по которым открыты аналогичные судебные дела?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВиновник смертельного ДТП в Одессе был пьян, - экс-советник главы одесской полиции Сердюк
 
 
 
 
 
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