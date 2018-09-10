 Украине нужно принять новый Избирательный кодекс и обновить состав ЦИК, - Мингарелли

Об этом заявил председатель представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наше пожелание таково, чтобы выборы в Украине состоялись при самых лучших возможных условиях. И мы всегда говорили, что для того, чтобы это произошло, украинской стороне важно завершить принятие нового Избирательного кодекса и назначить членов обновленного состава Центральной избирательной комиссии. Мы надеемся, что этого можно будет достичь за следующие несколько месяцев", - отметил Мингарелли.

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