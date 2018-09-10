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 Украине нужно принять новый Избирательный кодекс и обновить состав ЦИК, - Мингарелли

В Евросоюзе надеются, что Верховная Рада примет новый Избирательный кодекс и назначит новый состав Центральной избирательной комиссии в ближайшие месяцы.

Об этом заявил председатель представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наше пожелание таково, чтобы выборы в Украине состоялись при самых лучших возможных условиях. И мы всегда говорили, что для того, чтобы это произошло, украинской стороне важно завершить принятие нового Избирательного кодекса и назначить членов обновленного состава Центральной избирательной комиссии. Мы надеемся, что этого можно будет достичь за следующие несколько месяцев", - отметил Мингарелли.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085394
 
   
 Топ комментарии
 
навіть не сподівайтеся, шулєр з Банкової на цю пропозицію не піде.
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Петро Олексійович - обома руками "за", це ж поганая ВР на такі правильні кроки не піде.
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Проще денег не давать, пока не сделают...
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навіть не сподівайтеся, шулєр з Банкової на цю пропозицію не піде.
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Петро Олексійович - обома руками "за", це ж поганая ВР на такі правильні кроки не піде.
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Пэдро и его коалиция не примут ничего. Что ждать от бандюков?
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причем, прежде чем избирать новый состав ЦИК - СТАРЫЙ состав(в полном составе) ЦИК - нужно люстрировать... на ближайших столбах.
И вот на фоне раскачивающегося на столбах(деревьях) старого состава ЦИК - провести выборы нового состава, и принять у них присягу...
А фото, где они принимают присягу на фоне люстрированного старого состава - должно висеть на видном месте у каждого нового члена ЦИК в кабинете... и на заставке смартафона))
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Проще денег не давать, пока не сделают...
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Та да, вони вже спрощену систему галтування голосування виборів для переселенців придумали. Це як замість антикорупційного суда підняти тарифи на комуналку.
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А який номер законопроекту, то що БПП пропіхівал?
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Мигарелли, тебе сказали поздно что-то менять, значит поздно... Ну, разве что ты озаботишься, чтобы нашим "керманычам" без этого кредитов не давали...
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Да уже нужно кивалову-пидрахую работу дать.И сколько напидрахуял овощу,а так себя неплохо в Одессе чухает. Україні потрібно ухвалити новий Виборчий кодекс і оновити склад ЦВК, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 973
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Україні потрібно ухвалити новий Виборчий кодекс і оновити склад ЦВК, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 3034зраднюки в бан закидывают оперативно!ЦН-рай для лишнехромосомной ботвы...
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ПОРОШЕНКО ОСТАНЕТСЯ В ИСТОРИИ УКРАИНЫ -НЕУДАЧНИКОМ УБИВШИМ УКРАИНСКУЮ МЕЧТУ...
🤑
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Украине много чего надо,только когда накатишь да ещё сверху сальцом придавишь ,то уже ничего не хочется.хочется толь гавкнуть на Президента ,который лампочку в в подъезде дома не в крутил.
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Всегда подозревал, что мистер Мингарелли шатун и ахент кремля..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине нужно принять новый Избирательный кодекс и обновить состав ЦИК, - Мингарелли
 
 
 
 
 
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