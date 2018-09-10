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 Политика Украины
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Все про:железная дорога (1056) Россия (70410) Мининфраструктуры (579) Омелян (503)

 Украина не понесет убытков от прекращения железнодорожного сообщения с РФ, - Омелян

Пока нет конкретной даты, когда может быть прекращено пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦТС, об сообщил сегодня на совместном брифинге с главой Представительства ЕС в Украине министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Убытков от прекращения сообщения с РФ нет. Более того, есть убытки во внутреннем сообщении. И эти поезда, которые ходят сейчас в Россию, могут существенно облегчить ситуацию во внутреннем сообщении. Пока что конкретных дат нет, когда сообщение могут закрыть", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российско-украинской дружбы нет и никогда не было и, если мы воюем - нечего туда ездить, - Омелян объяснил, почему хотят отменить поезда в РФ

Напомним, в начале августа Омелян сообщил, что его ведомство подготовило предложение о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Россией. Позже он проинформировал, что это предложение уже документально оформлено.

"Подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - написал 16 августа министр в Facebook.

Также сообщалось, что ограничения могут коснуться не только ж/д перевозок, но и автобусного сообщения.

Источник: https://censor.net.ua/n3085389
 
 
 Топ комментарии
 
Министр Омелян отпраздновал рождение дочери в США. Сеть рассыпалась поздравлениями. Я тоже присоединяюсь. В принципе, понять и даже принять это можно. Но тем смешнее выглядят попытки Кабмина доказать, что у нас идут успешные реформы в медицине, а также обвинения евробляхеров в отсутствии патриотизма и нежелания платить налоги. Но этот случай с Омеляном как раз отлично ложится в логику действий евробляхеров.
Министр выбирает США для рождения ребенка, потому что это автоматически дает ребенку гражданство. Перспективы Украины туманны, а гражданство США дает ребенку министра на лучшее будущее. Таким образом, министр инстинктивно действует таким образом, чтобы максимально хэджировать риски ребенка на старте.
Правящая элита демотивирует тем, что постоянно демонстрирует абсолютно противоположное тому, к чему призывает простого украинца
http://uainfo.org/blognews/1524302306-pravyashchaya-elita-demotiviruet-tem-chto-postoyanno-demonstriruet.html
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нескончаемый "День Сурка...."
Импотенты, колобаранты и клоуны.... - да заткнитесь уже....Украина не понесет убытков от прекращения железнодорожного сообщения с РФ, - Омелян - Цензор.НЕТ 5359
Украина не понесет убытков от прекращения железнодорожного сообщения с РФ, - Омелян - Цензор.НЕТ 2467
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Понятно - закрывать ничего не будут...((
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Министр Омелян отпраздновал рождение дочери в США. Сеть рассыпалась поздравлениями. Я тоже присоединяюсь. В принципе, понять и даже принять это можно. Но тем смешнее выглядят попытки Кабмина доказать, что у нас идут успешные реформы в медицине, а также обвинения евробляхеров в отсутствии патриотизма и нежелания платить налоги. Но этот случай с Омеляном как раз отлично ложится в логику действий евробляхеров.
Министр выбирает США для рождения ребенка, потому что это автоматически дает ребенку гражданство. Перспективы Украины туманны, а гражданство США дает ребенку министра на лучшее будущее. Таким образом, министр инстинктивно действует таким образом, чтобы максимально хэджировать риски ребенка на старте.
Правящая элита демотивирует тем, что постоянно демонстрирует абсолютно противоположное тому, к чему призывает простого украинца
http://uainfo.org/blognews/1524302306-pravyashchaya-elita-demotiviruet-tem-chto-postoyanno-demonstriruet.html
🤑
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Понятно - закрывать ничего не будут...((
 показать весь комментарий
 
 
нескончаемый "День Сурка...."
Импотенты, колобаранты и клоуны.... - да заткнитесь уже....Украина не понесет убытков от прекращения железнодорожного сообщения с РФ, - Омелян - Цензор.НЕТ 5359
Украина не понесет убытков от прекращения железнодорожного сообщения с РФ, - Омелян - Цензор.НЕТ 2467
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Очередная ЗРАДА Украина не понесет убытков от прекращения железнодорожного сообщения с РФ, - Омелян - Цензор.НЕТ 6273

Український паспорт посів 24 місце за спектром можливостей, які надає своєму власнику, за рейтингом Global Passport Power Rank 2018.
За даними рейтингу, паспорт громадянина України гарантує безвізовий доступ до 90 країн. Ще в 41 країні українці можуть отримувати візу по прибутті, а для поїздок до 67 держав мусять оформляти візу завчасно.
Згідно зі звітом за 2017 рік, Україна минулого року посилила позиції в рейтингу за рахунок безвізового доступу до 34 країн.
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я вас умоляю.. це, звичайно, приємно, але.. у більшості від тієї меншості, що може скористатися тим паспортом, вистачає коштів тільки на поїздку на заробітки до Польщи..
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істєствєнно Запад облегчил очищение черноземов от аборигенов
а для долбоєТов це ще й плюс аказиваєцца
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Грузовой товарооборот нарастит прибыль.
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На гиперлупе наверстаем. Как за.. пулим гиперлуп, всем места мало будет.
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Украина вообще без УЗ убытков не понесет. Украина не понесет убытков от прекращения железнодорожного сообщения с РФ, - Омелян - Цензор.НЕТ 3808
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Та давай уже разбирай рельсы! Сколько можно балаболить!
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вот как раз такой шаг (физический разбор путей на границе ) был бы наиболее действенным и доказывал бы всю жёсткость намерений... В этом случае попутно решился бы вопрос блокады войск рф в приднестровье, которые кроме как через Украину, по-другому туда попасть никак не могут... А попадают. До сих пор.
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В том что Приднестровье вообще существует 100% виновна Украина. Я лично очень удивлен как нас Молдаване по судам не затаскали.
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потому , что все убытки по экономике и транспорту гениально командой СОЕВЫЙ Реформатор ...... были заложены в цену коммунальных платежей населению Украина не понесет убытков от прекращения железнодорожного сообщения с РФ, - Омелян - Цензор.НЕТ 366
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сьогодні на Цензорі день Омеляна?.
ви пишіть ананси на "хто завтра".. треба ж підготуватися..
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Омеля захворів гіперлупом, потребує лікування через електрострум
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Да плевать на пассажирские, они особой роли не играют, будет как с самолетами поедут через Минск. А вот когда вы запретите транзит и торговлю, как можно призывать ЕС к ужесточению санкций если торговля растет с каждым годом. Жалуетесь на беспредел в Азовском море но договор разрывать не хотите.
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Цей дебіл і придурок уже задовбав своїми прожектами. Дурню, хто вірить у твоє балаболство. Любому зрозуміло що втрати фінансові будуть колосальні. Крім того Держава втратить статус надійного транзитера. Омелян або тупий, або безвідповідальний брехун.
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Звёздный час маршрутчиков наступает. Караваны "Богданов" заменят поезда. Мне туда не надо. А вот заробитчане, наверное, думают иначе.
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А может Бацька платит этому Омеляну откат?
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Та прекратите уже. А то рашковани фоткают наши вагоны и ржут.
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чтото еменьян заговаривается. это посягательство на мыролюбство и роттердам + винницкого юденрата. тамжынашилюди - переместители грузов.
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А Украина априори и не может понести убытки в данном случае... просто часть дохода потеряет...
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який доход? Рабов на рашку постачати які не можуть вивчити іноземну мову і їдуть на рашку. Паспжирське сполучення з рф можна закрити. А вантажне залишити транзит.
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если не понесет убытков, значит понесёт прибыль
чем меньше поездов, тем меньше убытков и больше прибыли
Омелян лучший !
вместо климкина его надо, чтобы разорвал дипотношения наконец то с мордором,

а климкина в прокуратуру, пусть расскажет каким местом четвертый год думает
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Если уж отменять, то только вместе и с грузовым сообщением, и с транзитом российских грузов в Европу.
А то получается, что для бизнеса ни войны нет, ни страны-агрессора. Ничего личного - только бизнес. Деньги не пахнут. Такая политика? Еще хотим санкций от стран Европы... А сами?
Бацька уже свой гешефт имеет от авиаперевозок, теперь и от ЖД получит. Омелян точно с ним в доле.
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Зачем Вы так зло? Думают в первую очередь о простых людях, а не о бизнесе. Как бы гражданам ещё чего-нибудь запретить, но чтобы самим убытков на этом не понести
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Як кацапи пожвавилися одразу, запереживали за втрату доходів українського бюджету. Ще давайте розкажіть, яких колосальних іміджевих та фінансових втрат зазнає Україна, якщо таки наважиться викинути звідси москальських кривославних попів. Ай-яй-яй, тоді вже точно тотальний капець настане Щось, коли педерація закрила ьранзит для українських вантажів вашого виску не чутно було
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Кстати, насчет убытков и прибылей. Купейный вагон до Москвы (867 км) - 3446 грн, до Риги (1064 км) - 2256 грн.
Вопрос: где больше прибыль???
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пассажирские перевозки в Украине (и не только) на ж/д убыточны (за небольшим исключением в некоторых конкретных случаях), так что можно без проблем закрывать (нечего туда вообще шастать)!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не понесет убытков от прекращения железнодорожного сообщения с РФ, - Омелян
 
 
 
 
 
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