 Украина не понесет убытков от прекращения железнодорожного сообщения с РФ, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦТС, об сообщил сегодня на совместном брифинге с главой Представительства ЕС в Украине министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Убытков от прекращения сообщения с РФ нет. Более того, есть убытки во внутреннем сообщении. И эти поезда, которые ходят сейчас в Россию, могут существенно облегчить ситуацию во внутреннем сообщении. Пока что конкретных дат нет, когда сообщение могут закрыть", - сказал министр.
Напомним, в начале августа Омелян сообщил, что его ведомство подготовило предложение о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Россией. Позже он проинформировал, что это предложение уже документально оформлено.
"Подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - написал 16 августа министр в Facebook.
Также сообщалось, что ограничения могут коснуться не только ж/д перевозок, но и автобусного сообщения.
Министр выбирает США для рождения ребенка, потому что это автоматически дает ребенку гражданство. Перспективы Украины туманны, а гражданство США дает ребенку министра на лучшее будущее. Таким образом, министр инстинктивно действует таким образом, чтобы максимально хэджировать риски ребенка на старте.
Правящая элита демотивирует тем, что постоянно демонстрирует абсолютно противоположное тому, к чему призывает простого украинца
http://uainfo.org/blognews/1524302306-pravyashchaya-elita-demotiviruet-tem-chto-postoyanno-demonstriruet.html
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Импотенты, колобаранты и клоуны.... - да заткнитесь уже....
Український паспорт посів 24 місце за спектром можливостей, які надає своєму власнику, за рейтингом Global Passport Power Rank 2018.
За даними рейтингу, паспорт громадянина України гарантує безвізовий доступ до 90 країн. Ще в 41 країні українці можуть отримувати візу по прибутті, а для поїздок до 67 держав мусять оформляти візу завчасно.
Згідно зі звітом за 2017 рік, Україна минулого року посилила позиції в рейтингу за рахунок безвізового доступу до 34 країн.
а для долбоєТов це ще й плюс аказиваєцца
ви пишіть ананси на "хто завтра".. треба ж підготуватися..
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чем меньше поездов, тем меньше убытков и больше прибыли
Омелян лучший !
вместо климкина его надо, чтобы разорвал дипотношения наконец то с мордором,
а климкина в прокуратуру, пусть расскажет каким местом четвертый год думает
А то получается, что для бизнеса ни войны нет, ни страны-агрессора. Ничего личного - только бизнес. Деньги не пахнут. Такая политика? Еще хотим санкций от стран Европы... А сами?
Бацька уже свой гешефт имеет от авиаперевозок, теперь и от ЖД получит. Омелян точно с ним в доле.
Вопрос: где больше прибыль???