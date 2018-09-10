 Украина не понесет убытков от прекращения железнодорожного сообщения с РФ, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦТС, об сообщил сегодня на совместном брифинге с главой Представительства ЕС в Украине министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Убытков от прекращения сообщения с РФ нет. Более того, есть убытки во внутреннем сообщении. И эти поезда, которые ходят сейчас в Россию, могут существенно облегчить ситуацию во внутреннем сообщении. Пока что конкретных дат нет, когда сообщение могут закрыть", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российско-украинской дружбы нет и никогда не было и, если мы воюем - нечего туда ездить, - Омелян объяснил, почему хотят отменить поезда в РФ

Напомним, в начале августа Омелян сообщил, что его ведомство подготовило предложение о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Россией. Позже он проинформировал, что это предложение уже документально оформлено.

"Подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - написал 16 августа министр в Facebook.

Также сообщалось, что ограничения могут коснуться не только ж/д перевозок, но и автобусного сообщения.