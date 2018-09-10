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 Политика Украины, Экономика
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Все про:транспорт (1226) стратегия (110) Мининфраструктуры (579) Омелян (503)

 Реализация транспортной стратегии до 2030 года обойдется примерно в $60 млрд, - Омелян

Общий бюджет реализации Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года составит около 60 млрд долларов.

Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦТС.

По его словам, более половины этих средств предусмотрены в Дорожном фонде, бюджете "Укрзализныци", Администрации морпортов и других ведомств.

"Другую половину мы планируем привлечь за счет прямых внешних инвестиций, за счет государственно-частного партнерства, концессий, а также займов", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стоимость проезда по будущим платным автобанам в Украине будет варьироваться между 20-70 евроцентами за км, - Омелян

Напомним, Кабмин 30 мая утвердил транспортную стратегию Украины до 2030 года. Это основной документ, регулирующий развитие транспортной сферы Украины. Остальные документы, касающиеся транспортной отрасли и дорожного хозяйства, должны соответствовать положениям стратегии.

Она предусматривает создание сети маршрутов регулярных контейнерных/мультимодальных грузовых поездов, синхронизированных с маршрутами поездов ЕС; повышение эффективности использования воздушного пространства Украины, создание пассажирских и грузовых инфраструктурных комплексов и др.

Предполагаются инвестиции в транспортную отрасль, которые обеспечат обновление не менее 90% основных фондов к 2030 году. Рост частных инвестиций в обновление подвижного состава планируется в размере 10,1 млрд гривен в год.

Источник: https://censor.net.ua/n3085386
 
 
 Топ комментарии
 
А у этого мальчика очень хороший аппетит.
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60 млрд долларов... это 15 предприятий таких как Криворожсталь... с численностью под 50 тыс человек... или примерно 600 предпприятий с инвестициями по 100 млн баксов в каждое и численностью общей под 600-700 тыс персонала... то есть 6 млрд баксов инвестиций в год!!!!

Чувак, вот ты министр - объясни мне нах закапывать 60 млрд баксов в ж/д по которой нечего будет возить?
Я к чему - если вложить 60 лярдов баксов за 10 лет в реальный сектор... - то эффект будет в масштабах государства,и ж/д получит от перевозок то, что должна...
Ебл..ны вы б...дь конченные, стреллять вас нужно. Вы когда такое городите бошкой думаете?
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А у этого мальчика очень хороший аппетит.
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Ну ты и намерял себе... Будь здоров, конечно
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Как он уже задрал своим бредом, где отмена поездов в Рашку хотя-бы пассажирских, про грузовые с этой властью и говорить нечего, заткнулся уже и только мечтает о грандиозных распилах.
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А как же триллион грн. и 30 лет только для УЗ😁?
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Был один трильен, стало уже два.
Охиреть не встать у наших чинушей планы на откаты.
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Дайте йому таблетку від жадності. Воно хоч розуміє поняття слова "бюджет країни"?
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У СУПЕРМЕНА ОМЕЛЯНА БЫЛА БОЛЬШАЯ ГИПЕРЛУПА, ОН ЕЙ ГОНЯЛ МЕДВЕДЕЙ В КРЕМЛЬ, ЗА ЧТО ИМЕЛ ТАРЕЛКУ СУПА)
http://ua24ua.net/u-supermena-omelyana-bila-bolshaya-giperlupa-on-ey-gonyal-medvedey-v-kreml-za-chto-imel-tarelku-supa
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Во аппетиты, это 5 млрд зелени в год, оборонный бюджет Украины.
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Такий ласий шматок,що є сенс залишатись при владі.Вічно.
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а ти, товарищ Омелян, до 2030 досидиш в Україні?. чи втечеш на першому вкраденому мільярду?.
П.С. кому я пишу.. вони ж не читають цензор.. їм же ніколи за розробками схем..
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А шо, можэ он опять собрался родить шо-то? Как всегда- совершенно случайно.
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60 млрд долларов... это 15 предприятий таких как Криворожсталь... с численностью под 50 тыс человек... или примерно 600 предпприятий с инвестициями по 100 млн баксов в каждое и численностью общей под 600-700 тыс персонала... то есть 6 млрд баксов инвестиций в год!!!!

Чувак, вот ты министр - объясни мне нах закапывать 60 млрд баксов в ж/д по которой нечего будет возить?
Я к чему - если вложить 60 лярдов баксов за 10 лет в реальный сектор... - то эффект будет в масштабах государства,и ж/д получит от перевозок то, что должна...
Ебл..ны вы б...дь конченные, стреллять вас нужно. Вы когда такое городите бошкой думаете?
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"А это - Болванщик. Он все время пытался сделать болванки для шляп, что совсем оболванился"...
"А это - Омелян озалуп. Он все время пытался внедрить Hyper Loop в Украине, что совсем озалупился"
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Он только о расходах говорит.
А где прибыль, менеджер ты ххеровв ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеализация транспортной стратегии до 2030 года обойдется примерно в $60 млрд, - Омелян
 
 
 
 
 
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