 Реализация транспортной стратегии до 2030 года обойдется примерно в $60 млрд, - Омелян

Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦТС.

По его словам, более половины этих средств предусмотрены в Дорожном фонде, бюджете "Укрзализныци", Администрации морпортов и других ведомств.

"Другую половину мы планируем привлечь за счет прямых внешних инвестиций, за счет государственно-частного партнерства, концессий, а также займов", - добавил министр.

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Напомним, Кабмин 30 мая утвердил транспортную стратегию Украины до 2030 года. Это основной документ, регулирующий развитие транспортной сферы Украины. Остальные документы, касающиеся транспортной отрасли и дорожного хозяйства, должны соответствовать положениям стратегии.

Она предусматривает создание сети маршрутов регулярных контейнерных/мультимодальных грузовых поездов, синхронизированных с маршрутами поездов ЕС; повышение эффективности использования воздушного пространства Украины, создание пассажирских и грузовых инфраструктурных комплексов и др.

Предполагаются инвестиции в транспортную отрасль, которые обеспечат обновление не менее 90% основных фондов к 2030 году. Рост частных инвестиций в обновление подвижного состава планируется в размере 10,1 млрд гривен в год.