 Реализация транспортной стратегии до 2030 года обойдется примерно в $60 млрд, - Омелян

Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦТС.
По его словам, более половины этих средств предусмотрены в Дорожном фонде, бюджете "Укрзализныци", Администрации морпортов и других ведомств.
"Другую половину мы планируем привлечь за счет прямых внешних инвестиций, за счет государственно-частного партнерства, концессий, а также займов", - добавил министр.
Напомним, Кабмин 30 мая утвердил транспортную стратегию Украины до 2030 года. Это основной документ, регулирующий развитие транспортной сферы Украины. Остальные документы, касающиеся транспортной отрасли и дорожного хозяйства, должны соответствовать положениям стратегии.
Она предусматривает создание сети маршрутов регулярных контейнерных/мультимодальных грузовых поездов, синхронизированных с маршрутами поездов ЕС; повышение эффективности использования воздушного пространства Украины, создание пассажирских и грузовых инфраструктурных комплексов и др.
Предполагаются инвестиции в транспортную отрасль, которые обеспечат обновление не менее 90% основных фондов к 2030 году. Рост частных инвестиций в обновление подвижного состава планируется в размере 10,1 млрд гривен в год.
Охиреть не встать у наших чинушей планы на откаты.
http://ua24ua.net/u-supermena-omelyana-bila-bolshaya-giperlupa-on-ey-gonyal-medvedey-v-kreml-za-chto-imel-tarelku-supa
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П.С. кому я пишу.. вони ж не читають цензор.. їм же ніколи за розробками схем..
Чувак, вот ты министр - объясни мне нах закапывать 60 млрд баксов в ж/д по которой нечего будет возить?
Я к чему - если вложить 60 лярдов баксов за 10 лет в реальный сектор... - то эффект будет в масштабах государства,и ж/д получит от перевозок то, что должна...
Ебл..ны вы б...дь конченные, стреллять вас нужно. Вы когда такое городите бошкой думаете?
"А это -
Омелянозалуп. Он все время пытался внедрить Hyper Loop в Украине, что совсем озалупился"
А где прибыль, менеджер ты ххеровв ?