 Систему выборов руководителей вузов необходимо менять, - Гриневич

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Мы конечно видим, что надо систему выборов менять. Но это сложное политическое решение", - сказала Гриневич.
По словам министра, новые позиции по выборам ректоров - это одна из новелл готовящихся изменений закона "О высшем образовании".
"Одно из предложений, чтобы МОН имело на выбор, например, право квалифицировать из нескольких кандидатов одного, который имеет лучшее видение и лучший план развития университета. Там может быть и больше критериев, но когда мы получим рекомендации нескольких кандидатов, тогда мы выбираем", - отметила она.
В то же время Гриневич добавила, что такая система будет эффективна, только если в министерстве будут работать люди, "с которыми нельзя договориться".
"Можно пойти по пути конкурса, как например сейчас в директораты госслужбы, где есть большой стандартизированный пакет тестов, плюс ты должен предоставить видение развития вуза, плюс голосования, и все это имеет свои весовые коэффициенты. И тогда вы имеете включение демократических механизмов и проверку квалификационного уровня", - сказала министр.
Вместе с тем, она подчеркнула, что по этому решению необходимо провести дискуссию в обществе, так как оно может быть использовано политическими оппонентами.
"Это – трудное решение, но я понимаю, что качество управления в наших университетах невозможно изменить без такого решения", - добавила Л.Гриневич.
І ми маємо вірити, що спеціалісти такого низького рівня, як Гриневич, можуть щось там покращити в ВНЗ.
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