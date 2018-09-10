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Все про:ректор (100) Минобразования (1002) Гриневич (335)

 Систему выборов руководителей вузов необходимо менять, - Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич считает, что качество управления в университетах невозможно улучшить без изменения системы выборов руководителей высших учебных заведений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы конечно видим, что надо систему выборов менять. Но это сложное политическое решение", - сказала Гриневич.

По словам министра, новые позиции по выборам ректоров - это одна из новелл готовящихся изменений закона "О высшем образовании".

"Одно из предложений, чтобы МОН имело на выбор, например, право квалифицировать из нескольких кандидатов одного, который имеет лучшее видение и лучший план развития университета. Там может быть и больше критериев, но когда мы получим рекомендации нескольких кандидатов, тогда мы выбираем", - отметила она.

В то же время Гриневич добавила, что такая система будет эффективна, только если в министерстве будут работать люди, "с которыми нельзя договориться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возможности уменьшать количество охвата стипендиями я не вижу: сейчас такое сложное время, - Гриневич

"Можно пойти по пути конкурса, как например сейчас в директораты госслужбы, где есть большой стандартизированный пакет тестов, плюс ты должен предоставить видение развития вуза, плюс голосования, и все это имеет свои весовые коэффициенты. И тогда вы имеете включение демократических механизмов и проверку квалификационного уровня", - сказала министр.

Вместе с тем, она подчеркнула, что по этому решению необходимо провести дискуссию в обществе, так как оно может быть использовано политическими оппонентами.

"Это – трудное решение, но я понимаю, что качество управления в наших университетах невозможно изменить без такого решения", - добавила Л.Гриневич.

Источник: https://censor.net.ua/n3085383
 
 
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Мадам. скорее вы бы пошли .......................даёшь 15 лет........Просто слов ЦЕЗУРНЫХ НЕТ!
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И БЛЯ КПИ не трожь..............................От Вас ПРИДУРИ у Нас ПРИВИВКА!
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Это ПМРЕЦ! Рейдерство бабско-дурацкой НАТУРЫ*?*?:+++
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І якість управління МОН також дуже низька.
І ми маємо вірити, що спеціалісти такого низького рівня, як Гриневич, можуть щось там покращити в ВНЗ.
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- В каком году была Парижская коммуна???
- В 1871-м!
- Мне кажется что джаз-банда вполне соответствует и готова к выступлениям!
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Бо виберукть оце знову:

Увага!!!
Саме з попом Московської церкви, син Порошенка освячував школу!!!
Таїса Гайда: На 1 вересня син президента надреп олексій порошенко разом з губером і усією свитою, вкупі з московитским попом освячували школу!
Про це є цілий фотозвіт на офіційному сайті облради.
На Вінниччині московитским попам віддають по 10 га лісу, історичні пам'ятки та цілі квартали під забудову у Вінниці.Систему виборів керівників вишів необхідно змінювати, - Гриневич - Цензор.НЕТ 8758
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У нее взгляд неадекватного человека.Видно долго в школе или в детском саду проработала.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСистему выборов руководителей вузов необходимо менять, - Гриневич
 
 
 
 
 
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