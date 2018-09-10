 Система бесплатной правовой помощи в Украине одна из лучших в Европе и мире, - Петренко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

"Система бесплатной правовой помощи – это, наверное, один из наиболее успешных проектов правительства. 1 сентября 2016 года ушли в прошлое постсоветские районные управления юстиции, которых было около 500 по всей стране. Мы приняли решение, которое поддержало правительство, о создании разветвленной системы бюро и центров правовой помощи по всей стране", - сказал Петренко.

Министр считает, что тысячи украинских юристов и адвокатов показали, что в стране может получить защиту любой человек в любом регионе страны.

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"Система бесплатной правовой помощи развивается и на сегодняшний день она является одной из наиболее успешных и эффективных систем бесплатной правовой помощи в Европе и мире", - убежден он.

Директор координационного центра по оказанию правовой помощи Алексей Бонюк отметил, что в Бюро правовой помощи за два года уже зафиксировано 53 тыс. случаев представительства интересов клиентов в украинских судах, заключены контракты более чем с 3 тыс. адвокатов.