 Система бесплатной правовой помощи в Украине одна из лучших в Европе и мире, - Петренко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции в понедельник в Киеве.
"Система бесплатной правовой помощи – это, наверное, один из наиболее успешных проектов правительства. 1 сентября 2016 года ушли в прошлое постсоветские районные управления юстиции, которых было около 500 по всей стране. Мы приняли решение, которое поддержало правительство, о создании разветвленной системы бюро и центров правовой помощи по всей стране", - сказал Петренко.
Министр считает, что тысячи украинских юристов и адвокатов показали, что в стране может получить защиту любой человек в любом регионе страны.
"Система бесплатной правовой помощи развивается и на сегодняшний день она является одной из наиболее успешных и эффективных систем бесплатной правовой помощи в Европе и мире", - убежден он.
Директор координационного центра по оказанию правовой помощи Алексей Бонюк отметил, что в Бюро правовой помощи за два года уже зафиксировано 53 тыс. случаев представительства интересов клиентов в украинских судах, заключены контракты более чем с 3 тыс. адвокатов.
понятно что простому человеку этого делать категорически не стоит, но всё таки
+ 200 баксов адвокату чтобы начать в вашем конкретном случае
откуда у пенсионера например с минимальной пенсией 1762 гривны?
а туда только попади
вход за гривну. выход три
может нас захватили инопланетяне для опытов?
люди в черном смотрел на выхах, как жуки хотели поработить землю
один в один про Украину
скільки не консультуй, права все одно немає
О том, что у него украли квартиру, депутат Деревянко узнал
После этого президент (исполнительная ветвь власти) окончательно оформит контроль над судебной ветвью власти. Фактически, можно говорить о том, что в Украине перестала существовать независимая судебная власть. Ведь в суде, помимо обвиняемого, встречаются прокурор, адвокат и собственно судья. Если все трое против человека, который подал иск - какой смысл идти в суд?
https://uainfo.org/blognews/1536269834-pechalnoe-okonchanie-sudebnoy-reformy-zachem-prezident.html
🤑
в витринах больше сладостей...
И даже в области советов
Мы впереди планеты всей...
так же как и "права граждан" и "свобода" - а на деле случай с В. Стусом и Мертвечук
министр случайно не из одной пробирки с Климкиным?