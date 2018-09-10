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 Политика Украины, Общество
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 Система бесплатной правовой помощи в Украине одна из лучших в Европе и мире, - Петренко

Министр юстиции Украины Павел Петренко положительно оценивает два года работы системы бесплатной правовой помощи в стране, запущенной с 1 сентября 2016 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

"Система бесплатной правовой помощи – это, наверное, один из наиболее успешных проектов правительства. 1 сентября 2016 года ушли в прошлое постсоветские районные управления юстиции, которых было около 500 по всей стране. Мы приняли решение, которое поддержало правительство, о создании разветвленной системы бюро и центров правовой помощи по всей стране", - сказал Петренко.

Министр считает, что тысячи украинских юристов и адвокатов показали, что в стране может получить защиту любой человек в любом регионе страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минимальная сумма алиментов выросла вдвое. Теперь она равна прожиточному минимуму, – министр юстиции Петренко

"Система бесплатной правовой помощи развивается и на сегодняшний день она является одной из наиболее успешных и эффективных систем бесплатной правовой помощи в Европе и мире", - убежден он.

Директор координационного центра по оказанию правовой помощи Алексей Бонюк отметил, что в Бюро правовой помощи за два года уже зафиксировано 53 тыс. случаев представительства интересов клиентов в украинских судах, заключены контракты более чем с 3 тыс. адвокатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3085379
 
   
 Топ комментарии
 
Бесплатно объясняют, куда, кому и сколько заносить? )))
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Бесплатно объясняют, куда, кому и сколько заносить? )))
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постоянный клиент? проси абонемент со скидкой. Система бесплатной правовой помощи в Украине одна из лучших в Европе и мире, - Петренко - Цензор.НЕТ 2636
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Еще видно неопохмелился после выходных . в своем мире живет
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сколько стоит простому человеку подать дело в обычный районный суд?
понятно что простому человеку этого делать категорически не стоит, но всё таки
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200$. За заяву в суд на колекторів, які вимагають гроші за кредит по підробних документах. Адвокат озвучив. Знайома на тому тижні розповідала.
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1762 гривны. - минимальный судебный сбор
+ 200 баксов адвокату чтобы начать в вашем конкретном случае
откуда у пенсионера например с минимальной пенсией 1762 гривны?
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Так тут і не всякий працюючий найме. Отож бо, що кращі в європі.
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отож
а туда только попади
вход за гривну. выход три
может нас захватили инопланетяне для опытов?
люди в черном смотрел на выхах, как жуки хотели поработить землю
один в один про Украину
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Охреневший. Ночью переписывают предприятия, урожаи, недвижимость!!!!!
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краща, але непотрібна,
скільки не консультуй, права все одно немає
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Упомянутая " бесплатная правовая помощь " это как "бесплатная медицина", т.е. она ка бы есть, но если тебе нужен хоть какой то результат-то за деньги.
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Вторинна и до него была и без него проживет
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вот-вот. сам себя не похвалишь - ходишь, как обосранный ...
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1 год и 3 месяца МАМА переписывала на себя свою квртиру . Эта "Чернговицкая" сволочь должна сидеть и при этомотдать всё что УКРАЛА.....
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Тока шо из полиции. Вызвали. Спросили: есть ли претензии? Ответил- нет! Пиши, говорят. Я- написал. Спросили: ничего ли не пропало? Ответил- нет! Спросили: у меня всё в порядке? Ответил- да! Спросили: а почему от услуг врачей отказались? Ответил: а я шо, помню?! Сказали- свободен, Андрюха! Я и уехал. Наша полиция- молодцы! Никаких лишних вопросов.
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а могли б і відпи..ити !І з потерпілого зробити свідка,а із свідка - обвинувачуваного.Радій!
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Так я не был ни свидетель, ни потерпевший, ни обвиняемый. Я просто с самокатика упал, 10 дней назад. Правда- больно!
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ога! Гонтарева лучший банкир во вселенной, а ВСУ самая сильная армия в Европе. Уже слышали...
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З якого цирку виліз цей персонаж? Кому потрібна безплатна правова допомога в країні, де немає права і закону як таких?
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Так скромно получилось у него. Ну, кто бы спорил...
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Зачем президент подчиняет себе еще и адвокатуру.

После этого президент (исполнительная ветвь власти) окончательно оформит контроль над судебной ветвью власти. Фактически, можно говорить о том, что в Украине перестала существовать независимая судебная власть. Ведь в суде, помимо обвиняемого, встречаются прокурор, адвокат и собственно судья. Если все трое против человека, который подал иск - какой смысл идти в суд?
https://uainfo.org/blognews/1536269834-pechalnoe-okonchanie-sudebnoy-reformy-zachem-prezident.html

🤑
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А что раньше было как то иначе? Может где то иначе? Американцы открыто говорят "Хочешь справедливости - иди в бордель. Хочешь чтоб тебя трахнули - иди в Суд"...
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Мужики!Беріть приклад.Оце бодун так бодун,мікрофон плавиться!!!
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Приехал лектор по праву в колхоз и в клубе читает лекцию. Тут его перебивает колхозник: - А я имею право... - Имеете! Садитесь, не перебивайте! Снова - А я имею право... -Та имеете, не мешайте! Читает дальше. Тут встаёт колхозник снова и спрашивает: - А я могу... - Нет! Не можете!!!
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...зрозуміло...найкраща у всесвіті,як голова нбу гонторева,до речі,де вона ділась,досі у відпустці...???
Система безоплатної правової допомоги в Україні одна з найкращих у Європі та світі, - Петренко - Цензор.НЕТ 3426
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Та он не только гей, но и наркоман! Что он такое забористое в зад себе клизмует? Прет ведь не по детски....
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и о том что он говорит не правду -говорят не раследованые по сей день дела Майдана
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I шо ?? який толк в цьому - суди ж все одно підкупні !А судьи з прокурорами бариги
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Мы стали хуже одеваться,
в витринах больше сладостей...

И даже в области советов
Мы впереди планеты всей...
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в совке вроде была отличная конституция, а на деле та республика, которая захотела бы отделиться - захлебнулась бы кровью
так же как и "права граждан" и "свобода" - а на деле случай с В. Стусом и Мертвечук
министр случайно не из одной пробирки с Климкиным?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСистема бесплатной правовой помощи в Украине одна из лучших в Европе и мире, - Петренко
 
 
 
 
 
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