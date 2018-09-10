EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Экономика
  378  9
Все про:железная дорога (1056) перевозки (269) тарифы (1525) вагоны (74)

 Повышение ж/д тарифов увеличит себестоимость строительства до 5%, - эксперт Пилипенко

Эксперт, генеральный директор Промышленно-строительной группы "Ковальская" Сергей Пилипенко считает, что из-за повышения железнодорожных тарифов Публичным акционерным обществом (ПАО) "Укрзализныця", а следовательно и увеличения транспортных расходов, себестоимость строительства может вырасти до 5%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем блоге на сайте издания "Новое Время Бизнес", информирует Depo.ua.

Производитель строительных смесей объясняет это тем, что по состоянию на сентябрь 2018 года транспортная доля в цене щебня составит 52% вместо 29% в январе 2018 года, а песка 83,4% вместо 50%, шлака 73,5% вместо 50% и цемента 17,8% вместо 8,5%.

Напомним, в октябре 2017 года "Укрзализныця" увеличила тарифы путем их индексации на 15% и расходы грузоперевозчиков выросли на 6,5 млрд гривен в год. В феврале 2018 "Укрзализныця" изменила процедуру определения платы за использование инвентарного парка УЗ, что привело к резкому росту цен и увеличению расходов грузоотправителей еще на 6,5 млрд гривен в год. За последние 8 месяцев текущего года общие расходы грузоперевозчиков уже выросли на рекордные 60%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство работает над запуском частной тяги на железную дорогу, - Гройсман

"Наша компания ежедневно должна получать более 200 вагонов сырья, а это 6 тыс. вагонов и 420 тыс. тонн строительных материалов в месяц, чтобы вовремя доставлять клиентам продукцию на объекты, в том числе и государственного значения. Из-за подобных действий со стороны менеджмента "Укрзализныци" компания вынуждена задерживать сроки доставки строительных материалов и как результат, это влияет на своевременное завершение строительных работ, тормозит развитие всего государства", - уточнил эксперт.

"В июле этого года апогеем стали новые ставки платы "Укрзализныци" за пользование собственными вагонами УЗ, что по подсчетам приведет к увеличению расходов грузоотправителей еще на 1,3 млрд гривен в год. Это при том, что "Укрзализныця" почти не имеет "универсального" подвижного состава для перевозки инертных материалов. Поэтому грузоотправители, среди которых немало производителей продукции, вынуждены использовать для соответствующих целей другие типы вагонов (цементовозы, зерновозы, минераловозы), платя за это тарифы, превышающие обычные на 20%. Объяснить эту логику расчетов очень сложно, ведь УЗ не несет дополнительных расходов, которые бы обосновывали повышение стоимости указанных перевозок именно на 20%", - объясняет Пилипенко.

Читайте также: "Укрзализныця" должна учитывать реальное состояние экономики, чтобы корректировки тарифов были рыночными и приемлемыми, - Гройсман

По его мнению, в очередной раз государственный монополист перекладывает на плечи промышленников последствия своей не слишком эффективной политики работы.

"Итак, по моему мнению, тарифы на железнодорожные грузовые перевозки должны устанавливаться на экономически обоснованном уровне под контролем Национальной комиссии по вопросам регулирования транспорта", - подытожил гендиректор ПСГ "Ковальская".

Источник: https://censor.net.ua/n3085377
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хм....бабло сейчас....А потом тем кто останутся в Украине.
 показать весь комментарий
 
Кто то в Украине никак не нажрется. Интересно - кто?
 показать весь комментарий
 
с такой то то ложкой, да Первый с "семейкой" у корыта!
 показать весь комментарий
 
 
Энергия!!! Низкая стоимость доступной энергии нужных объемов и низкая стоимость транспортных услуг - вот основные составляющие успеха экономики. Да какой там экономики -всей цивилизации.
 показать весь комментарий
 
 
Для начала пусть данный господин приведет сравнительный анализ стоимости доставки государственными вагонами и арендованными у посредников.
 показать весь комментарий
 
сука.. та давайте вже підніміть на 400 вісотків все і всьо.. а краще на 500.. отримайте кредит і в ростов.. тільки всі.. можливо тільки тоді Україна піднімиться..
 показать весь комментарий
 
Где то уже отметили что с начала года строительство подорожало на 24%. Ну еще +5%... и медленно идем к ситуации когда арендовать жилье всю жизнь окажется дешевле чем свое купить. Новострой скоро вынуждены будут превратить в "доходные карталы" за отсутствием покупателей. И так после 15-20 лет износа стоимость продажи станет адекватной, а прибыль владельцев по факту больше. Но это только в том случае если владельцам "под залог" будут давать кредиты на очередной "новострой"...
 показать весь комментарий
 
"Повышение ж/д тарифов увеличит себестоимость строительства до 5%" - за каждое повышение повышателей в будущем ждёт повешение, не многие успеют убежать за границу. Сволочи.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПовышение ж/д тарифов увеличит себестоимость строительства до 5%, - эксперт Пилипенко
 
 
 
 
 
 вверх