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 Переселенцы смогут проголосовать на выборах по упрощенной процедуре, - МинВОТ

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) из Донецкой и Луганской областей смогут воспользоваться упрощенной процедурой смены места голосования на президентских и парламентских выборах, а также на всеукраинском референдуме. Ранее такую возможность получили внутренне перемещенные лица из АР Крым и Севастополя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает Цензор.НЕТ.

"Внедренной процедурой можно воспользоваться только на период проведения выборов Президента Украины, народных депутатов Украины и всеукраинского референдума", - говорится в сообщении.

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В МинВОТ также отметили, что ранее такую возможность имели только внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя.

"ЦИК упростила процедуру изменения места голосования для ВПЛ Донецкой и Луганской областей. Теперь, в случае если избиратели - внутренне перемещенные лица, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях районов, городов, поселков и сел, их частей в Донецкой и Луганской областях, границы и перечень которых определяются Президентом Украины в порядке, предусмотренном Законом Украины "Об особенности государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования. Внедренной процедурой можно воспользоваться только на период проведения выборов Президента Украины, народных депутатов Украины и всеукраинского референдума", - говорится в объяснении МинВОТ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085374
 
   
 Топ комментарии
 
А вот и мертвые души для диабетика. Все так, как я и говорил. Захваченые территории отсоса все будут за пэтю, запомните. Если будет не хватать, то крысянамы добавят, ведь формально же крым это Украина и фамилии крысян у охендовского в базе есть, а перепись никто не проводил.
Так что, пэтя вадинтур-2 обеспечено
Тьфу, мерзость
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Петюнин электорат Переселенцы смогут проголосовать на выборах по упрощенной процедуре, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 1677, ню ню .....
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так , для них , це все і робиться !
тепер зрозуміло чому ПОП дружить з Медведчуком і не може закрити Інтер і НьюзВан ...
тепер зрозуміло кому Пеця готується передати владу
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не доволен будет, их электорат в оккупированных частях
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так , для них , це все і робиться !
тепер зрозуміло чому ПОП дружить з Медведчуком і не може закрити Інтер і НьюзВан ...
тепер зрозуміло кому Пеця готується передати владу
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Они уже давно шампуни и полотенца именные раздают на округах..............но поставячт такого тупорыдого ка алкаш и всё поменяется.
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Это хорошо. А вот как ПЕРЕПИСЬ населения провести? Время есть......... Ну чтоб потом без классиики...МЁРТВЫХ ДУШ, которых НЕТ.
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А я ж казала одному йолопу що голосувала вільно, а воно мені за відкріпні талони торочило.
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Плюньте на процедуры и старайтесь не платить во время за услуги ЖКХ. Под Порошенко кресло шатается, досидит ли он до выборов неизвестно, а денежки, что вы по его отъезжающим тарифам заплатите вам уже никто не вернет. Задолженность в один, максимум два месяца за услуги ЖКХ должна быть нормой для каждого вменяемого гражданина Украины. Они же задерживают нам пенсию и не извиняются. Так почему мы должны платить во время?
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Не забывайте, что в этом вопросе Гройсман с нами. Переселенцы смогут проголосовать на выборах по упрощенной процедуре, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 5492
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Ти з Самари чи що? якщо місяць не заплатиш приїде РЕМ і відріже світло.
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Ни хрена не прийде. Опробовано . Они вначале звонят и просят заплатить. Переселенцы смогут проголосовать на выборах по упрощенной процедуре, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 8692
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В нас рубають зразу, а канючити про оплату починають з 6-го числа.
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А у нас собрались атошники и набили морду начальнику РЭСа это было в период массовых отключений, но память у него осталась. Один хороший удар кулаком в ухо заменяет два часа воспитательной работы. С тех пор он ведет себя прилично. Переселенцы смогут проголосовать на выборах по упрощенной процедуре, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 1329
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Они же не дебилы в отличии от Гройсмана. Понимают, что высоковольтные трансформаторы крайне уязвимы. И если вдруг с них масло вытечет, то без света уже будут сидеть все. Переселенцы смогут проголосовать на выборах по упрощенной процедуре, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 8790
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Насрать у себя в доме, чтобы Ахметке хуже стало? Ты гений! А ты не думал о том, что будет со слившим масло, если соседи узнают?
А сейчас, кстати, в Киеве правильно делают. Они бесплатно ставят цифровые счетчики. В моем родном городе в лугандоне подобные счетчики уже устанавливали лет 7 назад (правда тогда они однотарифными были). И знаешь в чем прелесть? Никому никуда не нужно идти для отключения, и данные передавать тоже не нужно, и квитанции заполнять. Сидит девушка за компом, нажала пару клавишь - и у тебя ограничение в 1 кВт в час. Свет-то будет, а постирать уже не сможешь. Дальше не платишь? Тогда и свет отключат.

P.S Самое интересное, что бабушки и дедушки, защитой которых так любят прикрываться некоторые несознательные граждане, в большей своей массе платят исправно. При мне в офис ДТЭК Энерго заходило несколько десятков пенсов, которым не приходили квитанции (а они не приходят, если у людей переплата). Так одному деду (на вид - за семьдесят) посчитали, что при его текущем среднем расходе, он уже умудрился переплатить на 4 ГОДА вперед!
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А при чем здесь соседи? Масло в трансформаторе либо есть, либо его нет. Соседи на это повлиять никак не могут. Ты наверно бредишь?
Срут в нашем доме наши дорогие депутаты, вместе с правительством своими отъезжающими тарифами. А мы за ними их сранки из домов выносим. Но недолго осталось. На выборах вынесем их всех из власти. Выбрав Тимошенко. И твой любимый Ахметов пойдет по известному тебе маршруту.
За дедушек с бабушками не переживай. При этих тарифах да Супрун в медицине мало кто из них переживет зиму. Смотри на вещи реально и к тебе потянутся люди. У нас начальник РЭС тоже пытался умничать, как ты сейчас. Когда были массовые отключения говорил, что у него нет технических возмолжностей отключать районы где городское начальство живет. Только атошники это объяснение от него не приняли. Навешали ему прилюдно пощечин, а потом сказали что если он и дальше будет вы*бываться, то сольют масло со всех трансформаторов в городе. И ты не поверишь, нашлись у начальника РЭС возможности отключать всех равномерно по графику. И никакие соседи этому не помешали. А ты говоришь - купаться, вода то - холодная. Переселенці зможуть проголосувати на виборах за спрощеною процедурою, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 5090
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"мало кто из них переживет зиму." (с)

Вы там хоть методички меняйте, а то, что в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 - одно и то же...

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Ахметова я ненавижу точно так же как и твою любимою Тимошонку. Хотя нет, Тимошонку все же больше. Ты хоть поинтересуйся, почему мы сейчас отдаем процентов по кредитам больше, чем этих самых кредитов берем. И ВАНА вместе со своей армией бестолковых избирателей (для которых все должно быть дешево) в этом не последнюю роль сыграла. Все наши кредиты мы тупо прожрали, а отдавать их придется детям. Халявы уже не будет!
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Мне глубоко насрать на папередников и их кредиты. Нынешняя компашка, что пришла к власти, жрет как в последний день и берегов не видит. Только если долго плевать в народ, народ может плюнуть в ответ. И эти мутанты тогда заржавеют. Первая возможность дать ответку будет у нас на выборах. Тимошенко мне не родная, но она единственный человек на сегодняшний день, который может выиграть выборы у Порошенко. Поскольку Порошенко ровно 12 раз хуже Тимошенко мой голос за Тимошенко. А с учетом того, что у Тимошенкео есть все шансы выгнать Порошенко, глупо сейчас торопится нести свои денежки фирташам и ахметовым. Юлька как придет к власти им пистон поставит. Об этом я и пишу. На их " прикрути " мы должны ответить своим " не спеши платить. " Что не так? Все равно деньги за отъезжающие, ничем не обоснованные тарифы, что мы сейчас заплатим уйдут на очередную 46 миллионную долларовую премию Коболеву. Через пол года нас ждет великая тарифная амнистия! Переселенці зможуть проголосувати на виборах за спрощеною процедурою, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 3594
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ОСОБЫЙ СТАТУС? Переселенцы смогут проголосовать на выборах по упрощенной процедуре, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 7105
СЧИТАЮ, ЧТО ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ДОЛЖНЫ ГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ПО МЕСТУ СВОЕЙ ПРИПИСКИ, Т.Е. ТАМ ГДЕ ОНИ ЖИЛИ ДО ВОЙНЫ И ГДЕ ОНИ ДРУЖНО, В СВОЁ ВРЕМЯ, ГОЛОСОВАЛИ ЗА ЯНУКОВИЧА.
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ВСЕ голосовали? И те, кто создал первые Добробаты???
Айдар, Азов, Донбасс???
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Отлично)))
Они у себя срач устроили...
Теперь и нам помогут!
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А вот и мертвые души для диабетика. Все так, как я и говорил. Захваченые территории отсоса все будут за пэтю, запомните. Если будет не хватать, то крысянамы добавят, ведь формально же крым это Украина и фамилии крысян у охендовского в базе есть, а перепись никто не проводил.
Так что, пэтя вадинтур-2 обеспечено
Тьфу, мерзость
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Хитро, так пмрівців возили за Додона голосувати, а тут взагалі можна списками щуриків враховувати.
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Так здесь сколько переселенцев на форуме за петю топят. Фанатизм зашкаливает.
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Все как с Майданом. Активная часть была за новую Украину. Болото дождалось выборов и проголосовало за министр овоща, чтобы ничего существенно не поменялось. Их вполне устраивает имитация реформ вместо самих реформ. Есть кого поблагодарить за 5 лет упущенных надежд страны и за миллионы ее покинувших.
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Це була спецоперація демократичних сил і саме така легенда прикриття.
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Не, тут еще хуже. Одних активных диабетик сковал на фронте, тем самым обезопасив себя от Майдана, другие активные вынуждено сбежали от рэформ на заработки, все, второй срок обеспечен. Еще, имхо, если и начнется Майдан, то как вариант, обьявить военное положение и накаких выборов, да и НГ при полном параде на парах.
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Танечка,потому что они не видят между вами и ватой,которая бегала с триколорами никаких отличий.
Те же самые лозунги и та же самая пропаганда.
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в Київ стільки домбасятини переселилось ,що їхній вплив на результат виборів буде дуже відчутний.
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Вот ты, альтернативно одаренный, напомнил мне детскую загадку: "что тяжелей: киллограм ваты или киллограм железа". Проще говоря, для селюков: если бы они переселились в тою родную залупивку или же в северодонецк и голосовали оттуда, то вплив на выборы был бы такой же самый.
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Тебе, долбодятлу, дали информацию что в Киеве много понаехавшей донбасской мразоты - что тебе тут не ясно?
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Карусєлі па новому. Влада втрачає зв"язок з реальністю. (Так краще замість Ї....СЬ?)
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Эти переселенцы уже в своё время проголосовали за Бандюковича и ПР. Нахрена этим дыбилам, просравшим свои области снова давать возможность голосовать? Что бы ПРОСРАЛИ и наши области, т.е. всю Украину? Там больше половины козломордых уродов, 50 лет назад, переселившихся из Параши и выселивших насильно украинцев с их домов и земель. А может порошенко решил сдать Украину бандитам, как и Ющенко в своё время?
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На мой взгляд, там 90% засланных козачков и предателей-сепаратистов. Нельзя ни под каким предлогом давать им возможность голосовать. НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ.
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если были бы 90% засланных казачков, то был бы пиз...ец еще тот, а так 5-8% возможно.
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Вот эти 5-8% и решат, вполне возможно, всё в пользу Бойко из жопоблока. Нахрена нам это нужно во время войны?
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на самом деле 5-8% ни чего не решат, если только до выборах все решено не будет, там тебе нарисуют любой запланированный результат
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ну все относительно в мире, завтра ты такой же будешь, суть не в этом, как точно определить кто действительно живет на территории Украины, а кто фантом. Вроде переселенцы могут голосовать только на президентских выборах, во всем остальном нет. Я думаю ваши опасения про сдачу Украины просто надуманные.
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Обоснуй мне почему граждане украины, который уехали и живут в европе имеют право голосовать. Они плятят налоги чужому государству, трятят заработанные деньги в чужом государстве, пользуются медициной/транспортом/инфраструктурой/полицией другого государства. Прим этом ни у кого из дедов/селюков цензора это не вызывает вопросов, они вправе решать как мне жить завтра и кто будет руководить страной. Но вот тем кто уехал из луганска, не за границу, не в россию, в а украину, платит налоги в украину нужно запретить голосовать? Почему ты предлагаешь нарушать конституцию украины и ограничивать кого-либо в его правах?
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Потому что идёте вы лесом, я доступно объяснил?
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Но эти переселенцы они абсолютно разными. Видеозапись «Громадське ТВ» в 2014 года в городе Артемовск оставила достаточно неоднозначные впечатления. Многочисленные граждане -сепаратисты на видео отчетливо говорят, что они голосовали за оккупированную фашистским кремлём бандитскую резервацию «ДНР». И, несмотря на все обвинения, штампы российской пропаганды, страшные ругательства и проклятия в адрес Украины, многие из них почему-то приехали на подконтрольную Киеву территорию.
По сути, эти люди признались в тяжёлых преступлениях против своей страны. И конечно нет никакой гарантии того, что в случае пророссийских волнений они обратно не поддержат данное сепаратистское прокремлёвское движение.
Также существуют большие группы переселенцев -реваншистов которых внедрил нам вражеский Кремль и которые являются преданными сторонниками кровавых террористических организаций оккупированной бандитской резервации " лугандонии" «ордло - длнр » и кремлёвских фашистов кровавого маньяка )(уйла - путлина, то есть являются скрытыми сепаратистами и диверсантами. И которые в случае обострения ситуации будут опять участвовать в пророссийских протестах, террористических актах и захватах административных зданий, и это уже по всей Украине. Большая часть из них это продажные янычары и они пока только затаились и ждут не дождутся первой возможности, и таких очень много.
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Взагалі потрібний інший заголовок. Переселенці будуть голосувати по ускладненій процедурі. Для цього їм потрібно мати довідку з роботи на території України; три заяви сусідів, що вони дійсно проживають на території України; і довідка від дільничого про доброчесність (ну це так, для порядку).
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...это очень зря, по-хорошему, всем этим "переселенцам" надо как минимум на 5 лет выдать полное поражение в правах, можно даже по "упрощенной схеме"... Переселенці зможуть проголосувати на виборах за спрощеною процедурою, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 5642
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пан Інкогніто Мальдівсько-Офшорний має протилежну думку.
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Українці вважали, що позбулися основної частини кацапского ворожого "електорату". А Рошенко їх втягує собі на допомогу. А українську мову ці громадяни знають - мову держави, в котрій живуть?
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Тебе много помогло знание украинской мовы?
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БПП+Охендовський стартують у виборчих перегонах з форой в 1 млн голосів.
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Их там не поддерживают, как и их вероятного кандидата на пост президента.

Существуют определенные различия в поддержке кандидатов в различных регионах.
Два кандидата - Юлия Тимошенко и Петр Порошенко имеют поддержку почти во всех регионах Украины (Порошенко - за исключением Востока).
Анатолия Гриценко, Святослава Вакарчука поддерживают преимущественно на Западе и в Центре, а Вадима Рабиновича и Юрия Бойко - на Юге, Востоке и Донбассе.
Олег Ляшко имеет лучшие результаты в Центре и на Юге, а Владимир Зеленский - на Юге и Донбассе.
Заметна тенденция большей поддержки Бойко, Рабиновича и Тимошенко среди старших возрастных групп, а Вакарчука и Зеленского - среди молодежи", - отмечается в результатах опроса.
Источник: https://censor.net.ua/n3084446
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Какие Вакарчук Зеленский? Вы уже затрахали этой лабудой.
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Это не я, это опрос от Деминициативы. Они вроде бы не замечены в явно сфальсифицированных опросах.
Вы не видели на форуме ярых агитаторов за Вакарчука и Зеленского? Я видела таких немало. Те, кто опрашивают, только отражают мнение людей, нравится оно кому-то или нет.
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" скористатися спрощеною процедурою зміни місця голосування "
что опять будут куралесить автобусы для голосования ?
Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3085374
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Отже новий закон про вибори не приймуть. Підрахуї на місцях, електорат завезуть. Ось і все повідомлення.
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приїду до Маріуполя віддам голос за Пороха. І це добре!
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У Януковича Порошенко був двічі міністром,він старанний для нього був міністр.
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В день виборів, переселенів раптом стане 5-6 мулЬоноф.
Пвсля знову 1.5.
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это все же дорогой способ, а вот если они сами напишут результат.
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воры и барыги везде одинаковы, только жертва разная
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Під цією "спрощеною процедурою" буде півтора мільйона тітушків і мертвих душок "виборців" від Рошенка. Оце мегафальсифікацію готує Кондитер українцям!
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это самый не экономичный и дорогой путь, не проще ли написать результаты.
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Та Кучма вже писав на проміжному сервері... Правда, у нього не було Нацгвардії з французькими гелікоптерами під керівництвом вірменосемітського вбивці націоналіста Сашка Білого.
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делал он конечно такое, до окончания второго срока, а потом назначил своего приемник, который пролетел и уступил место Ющенко, но тогда он просто свои интересы решал, пока не выиграл янык (ну может быть он просто перетащил к себе всех, а потом результат не важен стал). В жизни любой страны много побед и не удач, а у нас проебов и побед столько же
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Так люля президент со своим рейтингом, или таки полтора миллиона тушек от кондитера? Вы определитесь уже... А то на бигбордах люля президент, а в натуре кондитер на второй срок. Снова зрада?
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Шота не пойму... То люля президент, бо у нее рейтинг выше крыши, то уже фсьо пропало, бо переселенцы будут голосовать. Зрада, у вас десять пятниц на неделе?
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За гоппоблок многие оттуда будут голосовать.
И это плохо.
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ПИТАННЯ:

ЦЕ МІНІСТЕРСТВО-ТРУП(ТОТ) ВСТАНОВЛЮЄ В УКРАЇНЦІ ВИБОРЧІ ПРАВИЛА?
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Будуть голосувати по спрощеній процедурі - бюлетені будуть видаватись з поставленою галочкою за миролюбного безальтернативця...
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Не, за люлю, у которой ни один танк не должен выехать из ангаров...
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На Донбассе приступят к изучению донецкого языка.Он де собака зарита.
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Переміщені повинні бути позбавлені права до моменту звільнення Донбусу та повернення їх на малую родіну. Звичайно йде підбір лохторату для діючого прєзідєнта. Так може, ще гражданам лугандона дозволимо голосувати, в сірій зоні організуємо пересувні виборчі дільниці з видачею бюлетнів у пакетиках із конхвєтами парашєн, тоді побєда в адінтур.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереселенцы смогут проголосовать на выборах по упрощенной процедуре, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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