 Переселенцы смогут проголосовать на выборах по упрощенной процедуре, - МинВОТ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает Цензор.НЕТ.

"Внедренной процедурой можно воспользоваться только на период проведения выборов Президента Украины, народных депутатов Украины и всеукраинского референдума", - говорится в сообщении.

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В МинВОТ также отметили, что ранее такую возможность имели только внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя.

"ЦИК упростила процедуру изменения места голосования для ВПЛ Донецкой и Луганской областей. Теперь, в случае если избиратели - внутренне перемещенные лица, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях районов, городов, поселков и сел, их частей в Донецкой и Луганской областях, границы и перечень которых определяются Президентом Украины в порядке, предусмотренном Законом Украины "Об особенности государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования. Внедренной процедурой можно воспользоваться только на период проведения выборов Президента Украины, народных депутатов Украины и всеукраинского референдума", - говорится в объяснении МинВОТ.

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