 Переселенцы смогут проголосовать на выборах по упрощенной процедуре, - МинВОТ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает Цензор.НЕТ.
"Внедренной процедурой можно воспользоваться только на период проведения выборов Президента Украины, народных депутатов Украины и всеукраинского референдума", - говорится в сообщении.
В МинВОТ также отметили, что ранее такую возможность имели только внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя.
"ЦИК упростила процедуру изменения места голосования для ВПЛ Донецкой и Луганской областей. Теперь, в случае если избиратели - внутренне перемещенные лица, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях районов, городов, поселков и сел, их частей в Донецкой и Луганской областях, границы и перечень которых определяются Президентом Украины в порядке, предусмотренном Законом Украины "Об особенности государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования. Внедренной процедурой можно воспользоваться только на период проведения выборов Президента Украины, народных депутатов Украины и всеукраинского референдума", - говорится в объяснении МинВОТ.
тепер зрозуміло чому ПОП дружить з Медведчуком і не може закрити Інтер і НьюзВан ...
тепер зрозуміло кому Пеця готується передати владу
А сейчас, кстати, в Киеве правильно делают. Они бесплатно ставят цифровые счетчики. В моем родном городе в лугандоне подобные счетчики уже устанавливали лет 7 назад (правда тогда они однотарифными были). И знаешь в чем прелесть? Никому никуда не нужно идти для отключения, и данные передавать тоже не нужно, и квитанции заполнять. Сидит девушка за компом, нажала пару клавишь - и у тебя ограничение в 1 кВт в час. Свет-то будет, а постирать уже не сможешь. Дальше не платишь? Тогда и свет отключат.
P.S Самое интересное, что бабушки и дедушки, защитой которых так любят прикрываться некоторые несознательные граждане, в большей своей массе платят исправно. При мне в офис ДТЭК Энерго заходило несколько десятков пенсов, которым не приходили квитанции (а они не приходят, если у людей переплата). Так одному деду (на вид - за семьдесят) посчитали, что при его текущем среднем расходе, он уже умудрился переплатить на 4 ГОДА вперед!
Срут в нашем доме наши дорогие депутаты, вместе с правительством своими отъезжающими тарифами. А мы за ними их сранки из домов выносим. Но недолго осталось. На выборах вынесем их всех из власти. Выбрав Тимошенко. И твой любимый Ахметов пойдет по известному тебе маршруту.
За дедушек с бабушками не переживай. При этих тарифах да Супрун в медицине мало кто из них переживет зиму. Смотри на вещи реально и к тебе потянутся люди. У нас начальник РЭС тоже пытался умничать, как ты сейчас. Когда были массовые отключения говорил, что у него нет технических возмолжностей отключать районы где городское начальство живет. Только атошники это объяснение от него не приняли. Навешали ему прилюдно пощечин, а потом сказали что если он и дальше будет вы*бываться, то сольют масло со всех трансформаторов в городе. И ты не поверишь, нашлись у начальника РЭС возможности отключать всех равномерно по графику. И никакие соседи этому не помешали. А ты говоришь - купаться, вода то - холодная.
Вы там хоть методички меняйте, а то, что в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 - одно и то же...
СЧИТАЮ, ЧТО ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ДОЛЖНЫ ГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ПО МЕСТУ СВОЕЙ ПРИПИСКИ, Т.Е. ТАМ ГДЕ ОНИ ЖИЛИ ДО ВОЙНЫ И ГДЕ ОНИ ДРУЖНО, В СВОЁ ВРЕМЯ, ГОЛОСОВАЛИ ЗА ЯНУКОВИЧА.
Айдар, Азов, Донбасс???
Они у себя срач устроили...
Теперь и нам помогут!
Так что, пэтя вадинтур-2 обеспечено
Тьфу, мерзость
Те же самые лозунги и та же самая пропаганда.
По сути, эти люди признались в тяжёлых преступлениях против своей страны. И конечно нет никакой гарантии того, что в случае пророссийских волнений они обратно не поддержат данное сепаратистское прокремлёвское движение.
Также существуют большие группы переселенцев -реваншистов которых внедрил нам вражеский Кремль и которые являются преданными сторонниками кровавых террористических организаций оккупированной бандитской резервации " лугандонии" «ордло - длнр » и кремлёвских фашистов кровавого маньяка )(уйла - путлина, то есть являются скрытыми сепаратистами и диверсантами. И которые в случае обострения ситуации будут опять участвовать в пророссийских протестах, террористических актах и захватах административных зданий, и это уже по всей Украине. Большая часть из них это продажные янычары и они пока только затаились и ждут не дождутся первой возможности, и таких очень много.
Существуют определенные различия в поддержке кандидатов в различных регионах.
Два кандидата - Юлия Тимошенко и Петр Порошенко имеют поддержку почти во всех регионах Украины (Порошенко - за исключением Востока).
Анатолия Гриценко, Святослава Вакарчука поддерживают преимущественно на Западе и в Центре, а Вадима Рабиновича и Юрия Бойко - на Юге, Востоке и Донбассе.
Олег Ляшко имеет лучшие результаты в Центре и на Юге, а Владимир Зеленский - на Юге и Донбассе.
Заметна тенденция большей поддержки Бойко, Рабиновича и Тимошенко среди старших возрастных групп, а Вакарчука и Зеленского - среди молодежи", - отмечается в результатах опроса.
Источник: https://censor.net.ua/n3084446
Вы не видели на форуме ярых агитаторов за Вакарчука и Зеленского? Я видела таких немало. Те, кто опрашивают, только отражают мнение людей, нравится оно кому-то или нет.
что опять будут куралесить автобусы для голосования ?
Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3085374
https://liveuamap.com/en/2018/09-september-private-aircraft-of-ukrailo
\
Пвсля знову 1.5.
И это плохо.
ЦЕ МІНІСТЕРСТВО-ТРУП(ТОТ) ВСТАНОВЛЮЄ В УКРАЇНЦІ ВИБОРЧІ ПРАВИЛА?