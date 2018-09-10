 Возможности уменьшать количество охвата стипендиями я не вижу: сейчас такое сложное время, - Гриневич

"Мы сделали достаточно серьезное изменение стипендиальной системы, стипендии достаточно сильно выросли. Ясно, что по сравнению с потребностями они маловаты, как и зарплаты для учителя. Но это была очень серьезная перемена. Я откровенно говорю вам, что не вижу возможности уменьшать количество охвата стипендий", - сообщила Л.Гриневич в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, на данный момент охват стипендиями составляет 52-53%, включая тех, кто имеет социальные стипендии. Ориентировочно 47% - это академические стипендии, остальные 6% - социальные.

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"Мне кажется, что сейчас такое сложное время, что уменьшать количество студентов - это был бы очень сложный шаг… Моя позиция как министра образования и науки, и пока я на ней стою, что нельзя сейчас уменьшать объем количества стипендий", - подчеркнула Л.Гриневич.

В то же время, она отметила, что этот вопрос всё же обсуждается на разных уровнях.

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