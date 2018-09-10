 Оккупационное командование РФ в авральном порядке расформировало "элитные" подразделения наемников, которые подчинялись экс-главарям "ДНР", - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом со ссылкой на данные ГУР на брифинге сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Согласно данным украинской разведки, командование российских оккупационных войск принимает меры по установлению реальной численности личного состава в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ.

"В ходе проверок было выявлено, что отдельные командиры подразделений скрывают потери личного состава с целью избежания наказания за увеличения случаев самовольного оставления военнослужащими места службы с оружием. При этом, по отчетным документам денежное обеспечение отсутствующим выплачивалось в течение нескольких последних месяцев.

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Кроме того, комиссиями кураторов выяснено, что по линии дежурных служб предоставлялась ложная информация об отсутствующих из состава российско-оккупационных войск, в т.ч. в составе целых подразделений, которые якобы выполняли боевые задачи на труднодоступных передовых позициях и поэтому с ними не было связи. Так, при проверке в 1 АК оккупантов было обнаружено подразделение т.н. "Мертвых душ", в котором в наличии только военнослужащие, которые более трех месяцев находятся на лечении. В связи с этим, решением российского оккупационного командования указанное подразделение расформировано. В то же время в авральном порядке расформированы "элитные" подразделения охраны и специального назначения, которые непосредственно подчинялись бывшим главарям т.н. "ДНР". Личный состав расформированных подразделений переданы в подчинение 1 АК российско-оккупационных войск", - сообщил Гуцуляк..