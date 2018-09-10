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 Оккупационное командование РФ в авральном порядке расформировало "элитные" подразделения наемников, которые подчинялись экс-главарям "ДНР", - ГУР

Российское командование расформировало "элитные" подразделения боевиков, которые подчинялись экс-главарям "ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом со ссылкой на данные ГУР на брифинге сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Согласно данным украинской разведки, командование российских оккупационных войск принимает меры по установлению реальной численности личного состава в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ.

"В ходе проверок было выявлено, что отдельные командиры подразделений скрывают потери личного состава с целью избежания наказания за увеличения случаев самовольного оставления военнослужащими места службы с оружием. При этом, по отчетным документам денежное обеспечение отсутствующим выплачивалось в течение нескольких последних месяцев.

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Кроме того, комиссиями кураторов выяснено, что по линии дежурных служб предоставлялась ложная информация об отсутствующих из состава российско-оккупационных войск, в т.ч. в составе целых подразделений, которые якобы выполняли боевые задачи на труднодоступных передовых позициях и поэтому с ними не было связи. Так, при проверке в 1 АК оккупантов было обнаружено подразделение т.н. "Мертвых душ", в котором в наличии только военнослужащие, которые более трех месяцев находятся на лечении. В связи с этим, решением российского оккупационного командования указанное подразделение расформировано. В то же время в авральном порядке расформированы "элитные" подразделения охраны и специального назначения, которые непосредственно подчинялись бывшим главарям т.н. "ДНР". Личный состав расформированных подразделений переданы в подчинение 1 АК российско-оккупационных войск", - сообщил Гуцуляк..

Источник: https://censor.net.ua/n3085369
 
   
 Топ комментарии
 
Бандитские незаконные формирования не могут быть элитными. Бандиты есть бандиты
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Там ще десь по Москві бігає "елітний" комбат с твпультом в дупі.
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Бандитские незаконные формирования не могут быть элитными. Бандиты есть бандиты
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Розігнали юзівську зеко-гопоту. До них теж дійшло шо це за контингет дамбасяни.
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Там ще десь по Москві бігає "елітний" комбат с твпультом в дупі.
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Ну судя по логике данной инфы , кацапы начали считать бабки и экономить где только могут , кроме того оба корпуса имеют прямое подчинение командованию ВС РФ , по тому не какие другие подразделения на прямую им не подчиняющиеся им стали не нужны. А это означает , что ДыРке на пороге серьезных изменений , вот какими они будут это вопрос , по тому что в голове у полоумного карлика кроме тараканов и мании велчия больше нет не фига.
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Уважаемая Оксана Марченко»! Недавно мы узнали, что Ваша фирма в России оказывает большую помощь ополчению Народных республик. Большое Вам спасибо, что нам помогаете, я даже не подозревал, что топливо, которым мы заправляем наши танки, поставляется Вами.Занавес.
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Печально. Оказывается убиенный "Мальбрук" был весьма полезной фигурой...Не дали бедолаге выпросить деньжат на поход по освобождению Европы и окресностей.... Такого стратега потеряли, эх.....
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Порошенко и Генштаб сознательно подставили добровольцев под русские танки
===- То есть целенаправленно Генштаб вел вас на гибель?
- Ну, Генштаб это может быть слишком громко, а вот люди из Генштаба, выходцы из СССР, которые, я уверен, с ФСБ имеют неплохие отношения - нам просто не дали шанса. Если бы это в бою случилось - это одно, а когда вам говорят, что вы выходите, а вас расстреливают …===
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это что же теперь получается. опять дамбасу бамбасу на колени вставать и начинать внятно разговаривать, чтобы егоуслышали? И уже получается что дамбасянен и даже лугандон с удмуртами не братьянавекъ?
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Оккупационное командование РФ в авральном порядке расформировало "элитные" подразделения наемников Окупаційне командування РФ в авральному порядку розформувало "елітні" підрозділи найманців, які підпорядковувалися екс-ватажкам "ДНР", - ГУР - Цензор.НЕТ 4113:я не из типов, что как слизни,
прилипли к жёнам и домам!
я - вольный волк! Бунтарь по жизни!
...да, мам?

Передаю привед челу под ником :Вася Шевченко f77d76ba , это он мне надысь такие стихи подогнал, контекст не известен, может просто их сам сочинил.ХЗ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупационное командование РФ в авральном порядке расформировало "элитные" подразделения наемников, которые подчинялись экс-главарям "ДНР", - ГУР
 
 
 
 
 
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