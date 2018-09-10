 Мне мандат вручала не партия. Буду дальше работать как депутат, - Гусовский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" заявил лидер киевского крыла "Самопомочи" Сергей Гусовский.

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По его словам, отстранение киевской команды от ресурсов влияния началось несколько недель назад.

"Две недели назад без предупреждений нас оставили без административного доступа к странице Facebook "Самопомич. Киев" и к сайту "Самопомочи". Это два ресурса, которые мы развивали все эти четыре года. Объяснили, что идет реструктуризация управленческого характера и так избирательные гонки, то оптимизация, реструктуризация, и теперь там какой-то парень за это все отвечает. Но просто это произошло вот так, - отметил политик.

Исключение из рядов "Самопомочи" Гусовский связывает с тем, что киевская команда не была подконтрольной центру. По его словам, перед выборами руководство партии решило избавиться от неугодных.

"В начале избирательной гонки боязнь руководства партии по поводу киевской команды стала причиной решения, которое было принято исполкомом партии... К Марченко в "Самопомочи" отношение, которое можно назвать предвзятым. Но у нас нет практики говорить "есть", когда кто-то звонит и что-то хочет", - сказал он.

Гусовский уточнил, что при голосовании за выделение земли Роману Марченко, что стало поводом для исключения из партии, поступали звонки от Андрея Садового и Андрея Лаврика:



"В день голосования поступил звонок, один, другой. Голосование состоялось - 78 голосов было "за". В том числе 8 голосов от "Самопомочи". Для того, чтобы было принято решение, нужен 61 голос Киевсовета. То есть эти 8 голосов "Самопомочи" не были ключевыми для этого решения. То есть, телефонный звонок не должен влиять на результаты нашего голосования в принципе... Я не исключаю, что мы недостаточно ручные. Если нам звонят, а мы не подчиняемся телефонном звонке - может, это не устраивает".

По словам Гусовского, он познакомился с Марченко в 2015 году при формировании команды на выборы. При этом в центральном комитете проверяли всех кандидатов, и на кандидатуру Марченко тогда не было наложено вето.

Вместе с уверенностью, что исключение киевских депутатов из партии связано с подготовкой к выборам Гусовский не уверен относительно кандидата от "Самопомочи" на пост президента. По его словам, он не знает, пойдет ли на выборы Садовой. Также не исключил, что кандидатом от партии будет Оксана Сыроид или Егор Соболев.

"Я знаю, что Егор Соболев ставил ультиматум, что если не будут уволены те, кто голосовал за 10 соток Марченко, то он уйдет из "Самопомочи". Я не исключаю, что у него есть амбиции баллотироваться в президенты", - считает Гусовский.

Относительно своего будущего в Киевсовете Гусовский заявил о том, что не намерен отказывать от мандата.

"Мне же мандат вручала не партия. Например, те инициативы, которые будут рассматриваться на Киевсовете в сентябре, имеют очень разный характер. Это и вопрос расторжения инвестдоговора на Почтовой, то есть вопрос создания музея на Почтовой. Этот вопрос бюджетного регламента, так же будет рассматриваться вопрос защиты ландшафтного парка на Осокорках. Там 176 га, банк "Аркада" собирается построить 40 25-этажек. У нас есть решение о том, чтобы разорвать один из договоров аренды и не продолжать другие четыре договора аренды... Я считаю, что сейчас сложить мандаты - это процедуры, когда субъект проекта исчезает, и это фактически означает, что этот проект решения прекращает существовать", - сказал он, предположив, что может далее работать как внефракционный депутат.

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Как сообщалось ранее четыре депутатав Киевсовета от "Самопомочи" вместе с главой фракции Сергеем Гусовским были исключены из партии за выделение земли родственникам однопартийца.

Позже в "Самопомочи" заявили: "Эти депутаты поддержали решение Киевского городского совета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в городе Киеве, предварительно были незаконно им же захвачены. Общая площадь всех захваченных участков составляет более 1,4 га.

Несмотря на многочисленные замечания со стороны общества и политсовета партии Марченко использовал свой депутатский мандат для реализации вероятно коррупционных схем с земельными участками в Киеве.

В свою очередь, часть депутатов фракции во главе с Сергеем Гусовским долгое время не предпринимали никаких действий и мероприятий для предотвращения таких голосованием и недопущения ущерба для репутации партии.

Исполнительный комитет Партии принял решение об инициировании процедуры отзыва по народной инициативе депутата Романа Марченко.

За выделение земли проголосовали следующие депутаты "Самопомочи": Башлаков С.В., Васильчук В.В., Макаров О.А., Осадчук А.П., Лобан Ю.М., Руденко О.П., Харчук С.В., Сандалова Г.О. Отметим, что глава фракции Сергей Гусовский не голосовал за данное решение.

Сам Гусовский назвал такое решение расправой с "неугодной киевской командой".