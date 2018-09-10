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Все про:выборы (20481) Киев (16454) Садовый (324) Соболев Егор (420) Самопомич (831) Сыроид (202) Гусовский Сергей (21)

 Мне мандат вручала не партия. Буду дальше работать как депутат, - Гусовский

Решение об исключении четверых депутатов Киевсовета из партии "Самопомич" принималось не на общем собрании партии, а на исполкоме. Накануне киевских депутатов лишили доступа к информационным ресурсам партии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" заявил лидер киевского крыла "Самопомочи" Сергей Гусовский.

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По его словам, отстранение киевской команды от ресурсов влияния началось несколько недель назад.

"Две недели назад без предупреждений нас оставили без административного доступа к странице Facebook "Самопомич. Киев" и к сайту "Самопомочи". Это два ресурса, которые мы развивали все эти четыре года. Объяснили, что идет реструктуризация управленческого характера и так избирательные гонки, то оптимизация, реструктуризация, и теперь там какой-то парень за это все отвечает. Но просто это произошло вот так, - отметил политик.

Исключение из рядов "Самопомочи" Гусовский связывает с тем, что киевская команда не была подконтрольной центру. По его словам, перед выборами руководство партии решило избавиться от неугодных.

"В начале избирательной гонки боязнь руководства партии по поводу киевской команды стала причиной решения, которое было принято исполкомом партии... К Марченко в "Самопомочи" отношение, которое можно назвать предвзятым. Но у нас нет практики говорить "есть", когда кто-то звонит и что-то хочет", - сказал он.

Гусовский уточнил, что при голосовании за выделение земли Роману Марченко, что стало поводом для исключения из партии, поступали звонки от Андрея Садового и Андрея Лаврика:

"В день голосования поступил звонок, один, другой. Голосование состоялось - 78 голосов было "за". В том числе 8 голосов от "Самопомочи". Для того, чтобы было принято решение, нужен 61 голос Киевсовета. То есть эти 8 голосов "Самопомочи" не были ключевыми для этого решения. То есть, телефонный звонок не должен влиять на результаты нашего голосования в принципе... Я не исключаю, что мы недостаточно ручные. Если нам звонят, а мы не подчиняемся телефонном звонке - может, это не устраивает".

По словам Гусовского, он познакомился с Марченко в 2015 году при формировании команды на выборы. При этом в центральном комитете проверяли всех кандидатов, и на кандидатуру Марченко тогда не было наложено вето.

Вместе с уверенностью, что исключение киевских депутатов из партии связано с подготовкой к выборам Гусовский не уверен относительно кандидата от "Самопомочи" на пост президента. По его словам, он не знает, пойдет ли на выборы Садовой. Также не исключил, что кандидатом от партии будет Оксана Сыроид или Егор Соболев.

"Я знаю, что Егор Соболев ставил ультиматум, что если не будут уволены те, кто голосовал за 10 соток Марченко, то он уйдет из "Самопомочи". Я не исключаю, что у него есть амбиции баллотироваться в президенты", - считает Гусовский.

Относительно своего будущего в Киевсовете Гусовский заявил о том, что не намерен отказывать от мандата.

"Мне же мандат вручала не партия. Например, те инициативы, которые будут рассматриваться на Киевсовете в сентябре, имеют очень разный характер. Это и вопрос расторжения инвестдоговора на Почтовой, то есть вопрос создания музея на Почтовой. Этот вопрос бюджетного регламента, так же будет рассматриваться вопрос защиты ландшафтного парка на Осокорках. Там 176 га, банк "Аркада" собирается построить 40 25-этажек. У нас есть решение о том, чтобы разорвать один из договоров аренды и не продолжать другие четыре договора аренды... Я считаю, что сейчас сложить мандаты - это процедуры, когда субъект проекта исчезает, и это фактически означает, что этот проект решения прекращает существовать", - сказал он, предположив, что может далее работать как внефракционный депутат.

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Как сообщалось ранее четыре депутатав Киевсовета от "Самопомочи" вместе с главой фракции Сергеем Гусовским были исключены из партии за выделение земли родственникам однопартийца.

Позже в "Самопомочи" заявили: "Эти депутаты поддержали решение Киевского городского совета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в городе Киеве, предварительно были незаконно им же захвачены. Общая площадь всех захваченных участков составляет более 1,4 га.

Несмотря на многочисленные замечания со стороны общества и политсовета партии Марченко использовал свой депутатский мандат для реализации вероятно коррупционных схем с земельными участками в Киеве.

В свою очередь, часть депутатов фракции во главе с Сергеем Гусовским долгое время не предпринимали никаких действий и мероприятий для предотвращения таких голосованием и недопущения ущерба для репутации партии.

Исполнительный комитет Партии принял решение об инициировании процедуры отзыва по народной инициативе депутата Романа Марченко.

За выделение земли проголосовали следующие депутаты "Самопомочи": Башлаков С.В., Васильчук В.В., Макаров О.А., Осадчук А.П., Лобан Ю.М., Руденко О.П., Харчук С.В., Сандалова Г.О. Отметим, что глава фракции Сергей Гусовский не голосовал за данное решение.

Сам Гусовский назвал такое решение расправой с "неугодной киевской командой".

Источник: https://censor.net.ua/n3085365
 
 
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Конечно - за кормушку держится всеми конечностями...)))
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Хех! Тільки що бачив бігморду з Вілкулом і написом НАС БІЛЬШІСТЬ. Мне мандат вручала не партия. Буду дальше работать как депутат, - Гусовский - Цензор.НЕТ 8415
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А такой "симпатичный дерьмократичный" был 3 года назад в интервью..................БАБЛО, Но теперь то и ответить падло надо!
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Конечно - за кормушку держится всеми конечностями...)))
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и я тоже написал также как и ты вместе -- подумали = 100%
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Барыга ты Гусовский, барыгой и сдохнешь. Не партия этому чмо мандат выдавала,,, не был бы в "Самопомочи" не залез бы в Киевсовет. Еще гнида и фейсбучит, мол Марченко землю- все чин чинарем, а то что АТОшникам в Киеве землю получить - болт, а гнидам типа марченко-гусовским, непопам, микитасям в самый раз. там еще и мищенко ,т.н. "голова" земельной по хорошему срок тянуть должен вместе с марченко.Ни один вопрос ни поновлення дог аренды, ни выделения , ни дачи разреш. на проект землеустройства без взятки ни продвинется.Допрыгаетесь "обранцы" хреновы, 100% .
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Ха.... этих депутатов .. прилипшых к местам .. х.. вытянешь от кромушки .. жах.. не в курсе что там произошло .. но мог бы и свалить оттуда
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Ничего особенного не произошло, спалился на передаче киевской коммунальной земли в приватное владение своему коллеге, тьфу, мелочи, всего-то 1,5 Га.
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Спасибо Влад что прояснил.. лошары они все ...
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А такой "симпатичный дерьмократичный" был 3 года назад в интервью..................БАБЛО, Но теперь то и ответить падло надо!
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Хех! Тільки що бачив бігморду з Вілкулом і написом НАС БІЛЬШІСТЬ.
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Вилкул? Это к "патриоту" Скрипке....пусть споёт за рыговское бабло, а потом о Патриотизме всем втирает.
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Дивно якщо це правда. Перший раз чую про таке. На яком конкретно ресурсі шукати?
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ппц... слів нема, міг і не прийняти запрошення! От що гроші з людьми роблять, на жаль. Скрипка мабуть був одним з небагатьох, кого я ще поважав на сцені
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Давно продався. Пристойна людина не знімалася б у всяких кацапських "солянках" "вЄчЄра_на_хуторЄ...".
А пам'ятаєте, як він щось собі під ніс мимрив, коли почався Майдан?
Тому: слухайте ліпше MC (Motley Crue або Acca/Dacca
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А Тарута - партия шнобелей Украины, стремительная программа - ассоциация с "падает стремительным домкратом"...)))
Они своих пиарщиков на помойках находят?
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Сегодня увидел рекламный баннер - этот, как по-толерантнее сказать... семитский нос, который не спасает даже фото строго в фас, и речевка насчет "стремительной программы"...
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Как бы тебе твой мандат не пришлось отрезать.
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коротше - від такої "годівниці" хто ж відмовиться ... дарма вони туди й шли , чи що ?! Мне мандат вручала не партия. Буду дальше работать как депутат, - Гусовский - Цензор.НЕТ 8605
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Может не стоило набирать в партию всяких козлов?
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Вообщето народ голосовал за партию, а не за этого скота!
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Еще один аргумент против партийных списков...
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Вон у нас уже выбрали "селыщного голову" не по спискам! Все знают кто он, все надеялись и кинул он всех и конкретно!
Пока прокуратура не будет исполнять свои обязанности, а суды садить ворьё - это все будет ФАРС!
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На этой фотке по форме черепа очень чётко и ясно видно шо Гусовский - рептилоид.
Я в этом никогда, собственно, и не сомневался.
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На этой фотке видно шо таки Гусовский наглая жидовская морда по которой плачет крематорий!

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"Я знаю, что Егор Соболев ставил ультиматум, что если не будут уволены те, кто голосовал за 10 соток Марченко, то он уйдет из "Самопомочи".

Не так страшні московські воші, як українські гниди!
І те, що Самопоміч позбавилась київських гнид, це добре, тому що з таких гнид партія перетворюється на кормушку.
Поведінка Егора Соболєва підкреслює чесну, принципову і послідовну позицію цього політика.

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ты сука, на следующих выборах если САМ станешь депутатом, тогда и будешь трындеть, что тебе мандат не партия дала! ну не хочется гниде от кормушки отлипнуть, прям ни как...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМне мандат вручала не партия. Буду дальше работать как депутат, - Гусовский
 
 
 
 
 
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