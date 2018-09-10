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Все про:железная дорога (1056) Укрзализныця (1440) Гройсман (4296) вагоны (74)

 Правительство работает над запуском частной тяги на железную дорогу, - Гройсман

Правительство довольно результатами дерегуляции в сфере грузовых железнодорожных вагонов и планирует дерегуляцию в сфере тяги, чтобы допустить частную тягу к работе на путях "Укрзализныци"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман.

"Есть еще один вопрос – это аналогичная дерегуляция, которую мы сделали по вагонам, чтобы сделать и по флоту, чтобы дать возможности запустить частную тягу на перевозки", – сказал он на "часе правительства" в Верховной Раде.

Премьер отметил, что в результате дерегуляции вагонов уравнены условия использования частных вагонов и вагонов, принадлежащих "Укрзализныце", тогда как ранее стоимость пользования вагонами "Укрзализныци" была искусственно занижена, что вызывало убытки предприятия, коррупцию и препятствовало развитию частного парка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые в этом году железная дорога вкладывает в капитальное обновление подвижного состава более $1 млрд, - Омелян

По его словам, в этом году будет построено свыше 10 тыс. вагонов.

В то же время Гройсман отметил необходимость следовать принципу "не навреди" в вопросе дерегуляции тяги.

"Мы сейчас над этим работаем, чтобы, возможно, оставить в тарифе инфраструктурную составляющую, чтобы "Укрзализныця" могла обслуживать пути, энергетику и новые строить, а флот передвигал бы, так сказать, за свои накладные расходы. Это наше сейчас задание", – сказал глава правительства.

Как сообщалось, грузоотправители последние месяцы резко критикуют "Укрзализныцю" за невозможность обеспечить необходимые перевозки и просят правительство срочно вмешаться в ситуацию.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085364
 
 
 Топ комментарии
 
Гройсман в свое время закончил институт имени Воровского, факультет карманной тяги. Заочно правда, но все равно. Слово " тяга " для него не чужое.
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Грося, не разбазаривай деньги, осталось вам полгода только, а ты все нажраться не можешь.
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Хотя, тяга.....при этом необузданная, ненасытная..........................Янукович рыдает на Рублёвке.....И что ТАК МОЖНО БЫЛО???!!!
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Совет форумчанПравила форума
 
И от этих грибов тяга очень хороша...)))
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А может харе тянуть и так РАСТЯНУЛИ страну до ручки?
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"...флот передвигал бы, так сказать, за свои накладные расходы..."
Пардон, если "флот", это посильнее грибов будет...)))
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пора тебя базарник судить а то ты заработался стал долл миллионером а народ нищий и это до новой цены на газ
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Грося, не разбазаривай деньги, осталось вам полгода только, а ты все нажраться не можешь.
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Так поезда в США купили, теперь их здадут в аренду самим себе за 1 коп., а потом сами здадут их в аренду УЗ за 100000, и будет всё в шоколаде.
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИБЫВАНИЯ ТУПИЦЫ ВО ВЛАСТИ ПОЗВОЛЯЕТ ЕМУ УКРАСТЬ 30 МЛН ГР
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Гройсман в свое время закончил институт имени Воровского, факультет карманной тяги. Заочно правда, но все равно. Слово " тяга " для него не чужое.
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Частной тяги это типа местное население будет тянуть товар из вагонов?
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Шо такое? На Винницком базаре открыли маленькое Депо?
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такі да!
А Додік Труссельман виявився таким працелюбним хлопчиськом, працює навіть у новий рік (юдейський).
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Нет, только триллион гривен и 30 лет... Или 0 грн и 15 лет - но каждому...)
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Вот это система распила!!!!! А зачем частная? Зачем? И где вообще такая система существует? И как ею управлять? Как формировать планы? Какой бред из будующих противоречий специально создается! От красавцы!
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Это же образованный человек.... 2 года фиктивно МАУП, типа Высшее, а всё остальное под папой реально на Винницком базаре....
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и, главное, он переплюнул уже Горбачева!!!
заумных слов скольки накопал, аж жуть Правительство работает над запуском частной тяги на железную дорогу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8755
простой народ думает, что премьер-то, дело говорит
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вам, двоим сверхобразованным дебилам, даже в голову не пришло википедию почитать о ж/д перевозках других стран. абы ляпнуть.
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а нафига мне такой премьер, что после каждого его высказывания, я должен лезть в википедию?!
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Никого не напрягло слово "флот" применительно к железной дороге?
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Ой как плохо у тебя с головушкой! Рассказываю, такая система начинается на первой же железнодорожной станции западнее нашей границы. Независимо от страны.
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Хотя, тяга.....при этом необузданная, ненасытная..........................Янукович рыдает на Рублёвке.....И что ТАК МОЖНО БЫЛО???!!!
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А слово "флот" применительно к железной дороге привносит романтику пиратства, Карибского моря и охоты за галеонами...
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о...да! даже морским ветром запахло
ему бы романы писать кропать
".....чтобы "Укрзализныця" могла обслуживать пути, энергетику и новые строить, а флот передвигал бы, так сказать, за свои накладные расходы. Это наше сейчас задание"- сказал глава правительства.
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Вот интересно, почему он это слово ввернул - вспомнились революционные матросы с бронепоезда или он просто неграмотный двоечник?
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второе! Уряд працює над запуском приватної тяги на залізницю, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7713
ибо слепить в кучу коня и трепетную лань...
(ото не надо шибко умничать)
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Грузовые перевозки - это "сливки" и сверхприбыль (кому-то в "не чужому" частный карман), а пассажирские и убыточное содержание магистрали и инфраструктуры за счёт бюджета, то есть за счёт жителей-ЛОХОВ!
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я работал в управлении железными дорогами, знаю как они там деребанят.
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не нужно быть "великим экономистом", чтоб понимать это, если приватизировать, то всё вместе, но быть готовыми к реальному повышению тарифов для ВСЕХ и даже для "близких" к олигархическим бандам.
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Да, в Украине проблема... последним президентом, который как-то пытался править всей страной был Ющенко.
После него появился донецкий директор автобазы с донбасса, который правил Украиной как Донецком... теперь появился винницкий кондитер, который правит Украиной как Винницей... и политика та же - разделять электорат и править... просто пи..ц
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Ющенко скорее не лез в бизнес а открывал памятники, при нем к стате и динамика развития была как в Польше но потом криза 2008 и пздц. Ющ такой же предатель как и нынешний диючий за то в него и плюют.
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а потом государственный и частные тягуны, аки маршрутчики, будут ломать рельсы, объезжая друг друга на разъездах)))
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Закупить у США новые локомотивы на миллиарды а потом передать их в че(а)сные руки Ахметову? А раньше низзя было чтобы олигофрены сами себе закупали поезда?
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Локомотивы закупили не только в США а и у "торгових партнеров"
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отдайте уже все рашену
и тягу и рельсы и холопов
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Правильные вещи говорит. Посмотрим, что сделает...
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Локомотивы из Америки грося уже прикарманил для собственной частной тяги, я правильно понял сие его изречение？
Соевым напоминаю, локомотивы куплены и за ваши деньги тоже.
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Бляха муха................Были Донецкие.................Теперь ВАМПИРЫ на последние месяцы Винницкие-Гагауззские........................
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из жизни.
Два соседа гагауза сидят выпивают, гость поднакидался, хозяин более менее. Хозяин говорит, ты посиди, я щас, выходит и ворует у соседа лошадь, а родственник хозяина отгоняет ее в соседний район и продает.
История реальная. Все, что нужно знать о гагаузах.
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Могу подсказать где купить... Уряд працює над запуском приватної тяги на залізницю, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1077 (Сам делал! (частично))

Уряд працює над запуском приватної тяги на залізницю, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2728
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"Флот" - да таки флот, глаза меня не обманывают...(((
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Гройсман, яка тяга!? Ти сухарі суши, якщо до цього не гигнеш, то на по-життєвому смоктати й смоктати будеш.
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я не поняв.. шо знов тарифи на перевозки повишають?. чи тільки трохи піднімуть?.
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І коли вони нажруться?
Мраіупольський порт доки був державний давав у скарбницю до 500 тис в місяць, після того як передали у концесію став давати 50 тис
Є питання до чиєї кишені складають 450 тис кожного місяця?
В Миколаєві був спецпорт "Октябрський" - на ньому державним коштом зробили модернізацію, вивели з підпорядкування "Укроборонпрому" і віддають в концесію.
Те саме роблять з УЗ. Все, що пов'зано з утриманням залізниці буде йти з державної кишені, а прибутки будуть отримувати власники часної тяги.
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Такого видатного спеціаліста по карманій тягі ще пошукати треба...
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предложение для володи - пусть попробует конную тягу или бурлаков...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПравительство работает над запуском частной тяги на железную дорогу, - Гройсман
 
 
 
 
 
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