 Правительство работает над запуском частной тяги на железную дорогу, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман.

"Есть еще один вопрос – это аналогичная дерегуляция, которую мы сделали по вагонам, чтобы сделать и по флоту, чтобы дать возможности запустить частную тягу на перевозки", – сказал он на "часе правительства" в Верховной Раде.

Премьер отметил, что в результате дерегуляции вагонов уравнены условия использования частных вагонов и вагонов, принадлежащих "Укрзализныце", тогда как ранее стоимость пользования вагонами "Укрзализныци" была искусственно занижена, что вызывало убытки предприятия, коррупцию и препятствовало развитию частного парка.

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По его словам, в этом году будет построено свыше 10 тыс. вагонов.

В то же время Гройсман отметил необходимость следовать принципу "не навреди" в вопросе дерегуляции тяги.

"Мы сейчас над этим работаем, чтобы, возможно, оставить в тарифе инфраструктурную составляющую, чтобы "Укрзализныця" могла обслуживать пути, энергетику и новые строить, а флот передвигал бы, так сказать, за свои накладные расходы. Это наше сейчас задание", – сказал глава правительства.

Как сообщалось, грузоотправители последние месяцы резко критикуют "Укрзализныцю" за невозможность обеспечить необходимые перевозки и просят правительство срочно вмешаться в ситуацию.

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