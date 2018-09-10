 Правительство работает над запуском частной тяги на железную дорогу, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман.
"Есть еще один вопрос – это аналогичная дерегуляция, которую мы сделали по вагонам, чтобы сделать и по флоту, чтобы дать возможности запустить частную тягу на перевозки", – сказал он на "часе правительства" в Верховной Раде.
Премьер отметил, что в результате дерегуляции вагонов уравнены условия использования частных вагонов и вагонов, принадлежащих "Укрзализныце", тогда как ранее стоимость пользования вагонами "Укрзализныци" была искусственно занижена, что вызывало убытки предприятия, коррупцию и препятствовало развитию частного парка.
По его словам, в этом году будет построено свыше 10 тыс. вагонов.
В то же время Гройсман отметил необходимость следовать принципу "не навреди" в вопросе дерегуляции тяги.
"Мы сейчас над этим работаем, чтобы, возможно, оставить в тарифе инфраструктурную составляющую, чтобы "Укрзализныця" могла обслуживать пути, энергетику и новые строить, а флот передвигал бы, так сказать, за свои накладные расходы. Это наше сейчас задание", – сказал глава правительства.
Как сообщалось, грузоотправители последние месяцы резко критикуют "Укрзализныцю" за невозможность обеспечить необходимые перевозки и просят правительство срочно вмешаться в ситуацию.
Пардон, если "флот", это посильнее грибов будет...)))
А Додік Труссельман виявився таким працелюбним хлопчиськом, працює навіть у новий рік (юдейський).
заумных слов скольки накопал, аж жуть
простой народ думает, что премьер-то, дело говорит
ему бы романы
писатькропать
".....чтобы "Укрзализныця" могла обслуживать пути, энергетику и новые строить, а флот передвигал бы, так сказать, за свои накладные расходы. Это наше сейчас задание"- сказал глава правительства.
ибо слепить в кучу коня и трепетную лань...
(ото не надо шибко умничать)
После него появился донецкий директор автобазы с донбасса, который правил Украиной как Донецком... теперь появился винницкий кондитер, который правит Украиной как Винницей... и политика та же - разделять электорат и править... просто пи..ц
и тягу и рельсы и холопов
Соевым напоминаю, локомотивы куплены и за ваши деньги тоже.
Два соседа гагауза сидят выпивают, гость поднакидался, хозяин более менее. Хозяин говорит, ты посиди, я щас, выходит и ворует у соседа лошадь, а родственник хозяина отгоняет ее в соседний район и продает.
История реальная. Все, что нужно знать о гагаузах.
🤑
Мраіупольський порт доки був державний давав у скарбницю до 500 тис в місяць, після того як передали у концесію став давати 50 тис
Є питання до чиєї кишені складають 450 тис кожного місяця?
В Миколаєві був спецпорт "Октябрський" - на ньому державним коштом зробили модернізацію, вивели з підпорядкування "Укроборонпрому" і віддають в концесію.
Те саме роблять з УЗ. Все, що пов'зано з утриманням залізниці буде йти з державної кишені, а прибутки будуть отримувати власники часної тяги.