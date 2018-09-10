 Выбросы химикатов с завода "Титан": в Херсонской области проводят обеззараживание территории, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Так, с целью минимизации негативных последствий экологической ситуации на территории Каланчакского и Чаплинского районов Херсонской области, оказания помощи населению подразделениями ГСЧС Украины организованы:

- круглосуточный мониторинг состояния ситуации в регионе;

- оказание помощи в перевозке детей из с. Каирка Каланчакского района в оздоровительные лагеря г. Скадовск;

- развертывание двух пунктов оказания помощи населению вблизи контрольных пунктов въезда, выезда Каланчак и Чаплинка, где обеспечено круглосуточное дежурство личного состава;

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- 9 сентября химико-радиометрической лабораторией Межрегионального центра быстрого реагирования проведена химическая разведка в центральной части с. Александровка и в центральной части с. Преображенка. По результатам экспресс анализа опасных веществ не обнаружено.

- проведена дегазация территории специальной техникой открытых участков и крыш зданий КПВВ "Каланчак", КПВВ "Чаплинка" на площади 2,5 га и участков автодорог к населенным пунктам с. Ставки и с. Каирка Каланчакского района (обработаны автодороги протяженностью 20 км). Всего с начала работ обработано 194 км автодорог и 2,5 га территории и зданий КПВВ "Каланчак" и КПВВ "Чаплинка".

- создан необходимый резерв сил и средств.

Мероприятия по минимизации негативных последствий осложнения экологической ситуации, продолжаются.



Фото: пресс-служба ГСЧС