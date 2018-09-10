 Выбросы химикатов с завода "Титан": в Херсонской области проводят обеззараживание территории, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
Так, с целью минимизации негативных последствий экологической ситуации на территории Каланчакского и Чаплинского районов Херсонской области, оказания помощи населению подразделениями ГСЧС Украины организованы:
- круглосуточный мониторинг состояния ситуации в регионе;
- оказание помощи в перевозке детей из с. Каирка Каланчакского района в оздоровительные лагеря г. Скадовск;
- развертывание двух пунктов оказания помощи населению вблизи контрольных пунктов въезда, выезда Каланчак и Чаплинка, где обеспечено круглосуточное дежурство личного состава;
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- 9 сентября химико-радиометрической лабораторией Межрегионального центра быстрого реагирования проведена химическая разведка в центральной части с. Александровка и в центральной части с. Преображенка. По результатам экспресс анализа опасных веществ не обнаружено.
- проведена дегазация территории специальной техникой открытых участков и крыш зданий КПВВ "Каланчак", КПВВ "Чаплинка" на площади 2,5 га и участков автодорог к населенным пунктам с. Ставки и с. Каирка Каланчакского района (обработаны автодороги протяженностью 20 км). Всего с начала работ обработано 194 км автодорог и 2,5 га территории и зданий КПВВ "Каланчак" и КПВВ "Чаплинка".
- создан необходимый резерв сил и средств.
Мероприятия по минимизации негативных последствий осложнения экологической ситуации, продолжаются.
Хто хоче вірити - вірить. Віра тонка штука, заборонити вірити не можна.
Павел Казарин
Порой кажется, что это не про язык, а про людей.
Ярче всего это проявляется у любителей конспирологии. Их поиск заговоров - это не цель, а средство. Способ доказать самим себе, что миром правят глобальные силы, которые дёргают всех остальных за ниточки. Это не более чем попытка сложить с себя ответственность. Ведь как можно распоряжаться своей судьбой, если ты лишь пешка в чужих натруженных руках?
Злые боги у каждого свои. Кто-то верит в мировое правительство. Кто-то - в либеральный заговор. Кто-то - в протоколы мудрецов. Но всех объединяет одно: случайностей не существует. Совпадений тем более. С точки зрения конспиролога, мы живём в до мелочей выверенном сценарии и играем по чужим правилам. Конспирология удивительно живуча - просто потому, что дарит право на безответственность.
Следом идут адепты «зрады». Причем «зрады» не деятельной («чуваки, вот проблема, давайте решать»), а изначальной («всё пропало, нас сливают»). Адепт «зрады» обычно выступает в роли пророка в своём отечестве, которого никто не слышит.
Позиция удобна тем, что позволяет носить белую одежду и с грустными глазами проповедовать неотвратимость потопа. Любые неприятные новости сопровождаются неизбывным «я же говорил». Люди с глазами бассетхаундов - в их самоощущении положительных сценариев не существует. Впрочем, полутонов тоже - любые хорошие новости объявляются малозначащими или несущественными.
Замыкают список те, кто верит в победу на блюдечке. Адепты тайного знания о мировых планах по нейтрализации агрессора. Торгуют щенячьим оптимизмом и мечтой. Верят в доброго бога, который заберёт паству живьём на небеса.
Объединяет их всё одно и то же. Страдательный залог.
Они все добровольно записали себя в список объектов чужого действия. Жертв чужой воли. И выбрав единожды модель поведения, они её старательно рационализируют. Объясняя себе и окружающим, что их описание реальности - единственно верное. Избирательность - вот то, что отличает их ленты в соцсетях. Там нет оттенков серого. Есть лишь то, что подтверждает правильность их позиции.
Адепт «зрады» не видит успехов. Тот, кто инвестирует себя и свои силы в государство - попросту не найдёт себя в его картине мира. Адепт конспирологии не признает свободы воли. Тот, кто привык принимать решения за себя сам - не обнаружит себя в его текстах.
Их всех можно понять. Потому что нет ничего страшнее, чем мысль о том, что будущее зависит от каждого из нас. И что завтрашний день каждый из нас строит ежеминутно. Своим действием. Или бездействием.
Потому что в этом случае не за кого спрятаться. Исчезают обстоятельства. Испаряются злые и добрые боги. А каждый получает в распоряжение обязанности и ответственность. Те самые, которыми он волен распоряжаться по своему усмотрению.
Быть самостоятельным - страшно. Впрочем, лишь это отличает тех, кто успел повзрослеть, от тех, кто решил не спешить.
Наверное Сиваш превратится в Кара-Богаз-Гол (в сиваше хлориды, а в какрабогазголе сульфаты)
Не могут нормально работать, та и хер с ними.