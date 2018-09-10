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 Совещание ОБСЕ в Варшаве: активисты пришли на церемонию открытия в футболках SaveOlegSentsov. ФОТО

На церемонию открытия двухнедельного совещания ОБСЕ по обзору выполнения обязательств государств-участников в человеческом измерении в Варшаве активисты надели белые футболки с надписью #SaveOlegSentsov.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

Активисты стали в один ряд с президиумом, в котором сидят председатель Постоянного совета ОБСЕ, представитель Италии при ОБСЕ Алессандро Аццони, директор Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Ингеборг Сольрун Гисладоттир, члены национальных делегаций.

Совещание ОБСЕ в Варшаве: активисты пришли на церемонию открытия в футболках SaveOlegSentsov 01

Молчаливая акция вызвала интерес и одобрительную реакцию со стороны международных делегаций.

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Совещание ОБСЕ в Варшаве: активисты пришли на церемонию открытия в футболках SaveOlegSentsov 02
Фото: Укринформ

Как сообщалось, в Варшаве началось двухнедельное совещание ОБСЕ, на котором пойдет речь о выполнении обязательств государств-участников в сфере соблюдения прав и свобод человека. Участие в совещании принимают около 1,5 тыс. представителей правительств и гражданского общества стран ОБСЕ и стран-партнеров.

Целью конференции является пересмотр обязательств, которые взяли на себя правительства стран-членов в области соблюдения фундаментальных прав и свобод человека, демократии, толерантности и противодействия дискриминации. Кроме того, будет затронут вопрос свободы СМИ, прав мигрантов, преодоления расизма и ксенофобии.

Источник: https://censor.net.ua/n3085356
 
   
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А карлику ублюдочному всё до жопы. Пока его свои не кончат. К этому всё идёт..... ускорится бы.....
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в мире полно сидящих террористов! почему именно сенцов?
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Ты прав, Путлер должен быть впереди........А с Сенцовым потом......
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Волжско-татарский легион SS «Идель-Урал».

Нарада ОБСЄ у Варшаві: активісти прийшли на церемонію відкриття у футболках SaveOlegSentsov - Цензор.НЕТ 9660
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСовещание ОБСЕ в Варшаве: активисты пришли на церемонию открытия в футболках SaveOlegSentsov. ФОТО
 
 
 
 
 
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