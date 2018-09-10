 Совещание ОБСЕ в Варшаве: активисты пришли на церемонию открытия в футболках SaveOlegSentsov. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

Активисты стали в один ряд с президиумом, в котором сидят председатель Постоянного совета ОБСЕ, представитель Италии при ОБСЕ Алессандро Аццони, директор Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Ингеборг Сольрун Гисладоттир, члены национальных делегаций.

Молчаливая акция вызвала интерес и одобрительную реакцию со стороны международных делегаций.

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Фото: Укринформ

Как сообщалось, в Варшаве началось двухнедельное совещание ОБСЕ, на котором пойдет речь о выполнении обязательств государств-участников в сфере соблюдения прав и свобод человека. Участие в совещании принимают около 1,5 тыс. представителей правительств и гражданского общества стран ОБСЕ и стран-партнеров.

Целью конференции является пересмотр обязательств, которые взяли на себя правительства стран-членов в области соблюдения фундаментальных прав и свобод человека, демократии, толерантности и противодействия дискриминации. Кроме того, будет затронут вопрос свободы СМИ, прав мигрантов, преодоления расизма и ксенофобии.