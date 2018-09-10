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 Стрельба на Николаевщине: 12-летний мальчик в тяжелом состоянии, - полиция

Полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины стрелявшего по детям в Новой Одессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Николаевской области.

По данным полиции, сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.

"12-летний мальчик находится в медицинском учреждении, его состояние медики оценивают как тяжелое. Двое других детей отпущены на амбулаторное лечение. Злоумышленник также находится в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение хулиганских действий и за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что мужчина был пьян, когда вышел к детям, которые играли неподалеку от его домовладения, и осуществил выстрел.

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Как сообщалось ранее, вечером 9 сентября в Новоодесский отдел полиции ГУ НП в Николаевской области поступило сообщение от местных жителей о том, что 68-летний житель районного центра выстрелил по детям, которые играли на улице. В результате были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 9 и 5 лет. Злоумышленник также получил телесные повреждения в виде ранения руки.

В тот же день следователи Следственного управления ГУ НП в Николаевской области начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п.1.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины "Покушение на умышленное убийство", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Изъятые с места происшествия остатки самодельного устройства для стрельбы были направлены на экспертное исследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3085348
 
 
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Почему отец мальчика до сих пор не оторвал голову стрелку?
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Пашинский не посадили и теперь у него появились подражатели. Рыба гниет с головы.
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Почему отец мальчика до сих пор не оторвал голову стрелку?
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Злоумышленник также находится в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.Источник:https://censor.net.ua/n3085348
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На экспертном исследовании, засунуть ему в зад это устройство и выстрелить!
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Интересно - сколько он проживёт? Доживёт до 69?
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Пашинский не посадили и теперь у него появились подражатели. Рыба гниет с головы.
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шіперсон - а зброя хіба тільки в пашинського була/є?
Більше трешу, шніперсон, бо так тобі ніхто не заплатить ))
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Лозинский при злочинной панде расчленил человека и сел за это в тюрьму. Пашинский при Порошенко почти ампутировал выстрелом ногу безоружному человеку. И сидит в кресле председателя комитета ВР. Можешь это как то внятно объяснить ЮА?
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і де та "ампутірованая" нога? Ніби то і нога на місці, і відсутність мізків у власника тієї ноги - також без змін. Ні?
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пис: засумував за янукодлом? Можу вказати напрямок куди тобі слід їхати. Ти мабуть з тих, кого від зеківської годівниці відлучили,?? Ну тоді "ностальгія" цілком зрозуміла )).. Дуй на ростов, може ще доженеш вітю))
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завезений колись до нас "рузьге мір" розважається?
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Нужно требовать для этого урода смерти.

Мальчику полного выздоровления. Украина за тебя переживает.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтрельба на Николаевщине: 12-летний мальчик в тяжелом состоянии, - полиция
 
 
 
 
 
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