 Стрельба на Николаевщине: 12-летний мальчик в тяжелом состоянии, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Николаевской области.

По данным полиции, сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.

"12-летний мальчик находится в медицинском учреждении, его состояние медики оценивают как тяжелое. Двое других детей отпущены на амбулаторное лечение. Злоумышленник также находится в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение хулиганских действий и за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что мужчина был пьян, когда вышел к детям, которые играли неподалеку от его домовладения, и осуществил выстрел.

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Как сообщалось ранее, вечером 9 сентября в Новоодесский отдел полиции ГУ НП в Николаевской области поступило сообщение от местных жителей о том, что 68-летний житель районного центра выстрелил по детям, которые играли на улице. В результате были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 9 и 5 лет. Злоумышленник также получил телесные повреждения в виде ранения руки.

В тот же день следователи Следственного управления ГУ НП в Николаевской области начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п.1.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины "Покушение на умышленное убийство", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Изъятые с места происшествия остатки самодельного устройства для стрельбы были направлены на экспертное исследование.