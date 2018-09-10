 Это позор для журналистики и насмешка над памятью Политковской, - Портников о присвоении российскому пропагандисту Вышинскому премии имени убитой в РФ оппозиционной журналистки

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Виталий Портников, передает Цензор.НЕТ.
"Кирилл Вышинский удостоен премии Союза журналистов России имени Анны Политковской. Я практически не высказывался по делу Вышинского. На то есть свои личные причины. Кирилл - мой сокурсник по университету в Днепре. Именно я заинтересовал его журналистикой ещё на первом курсе филфака. Никому - даже идеологическому оппоненту, даже человеку, который участвовал в подготовке провокаций против меня - я не желаю тюрьмы, сумы, гибели от рук наёмных убийц. Эта моя позиция хорошо известна. Но сейчас речь идёт о премии, которую назвали именем дорогого мне человека. Моего товарища по профессии, моей единомышленницы. Аня Политковская посвятила своё творчество разоблачению деятельности путинского режима в собственной стране - и поплатилась за это жизнью. Кирилл Вышинский посвятил себя поддержке этого же режима в Украине - и удостоен за это премии Политковской. Если это не цинизм, то что такое цинизм? Мне остаётся только назвать это решение позором для журналистики и насмешкой над памятью Ани, а сам Союз журналистов России - организацией, не имеющей к журналистике никакого отношения. Не менее позорными являются контакты, которые поддерживает с этой подлой организацией Союз журналистов Украины. Надеюсь, что сегодняшнее решение заставит руководство этой организации задуматься о последствиях своей неразборчивости в связях и действиях", - заявил Портников.
Ранее стало известно, что российский пропагандист Вышинский стал лауреатом премии имени убитой в РФ оппозиционной журналистки Политковской.
Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.
В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.
Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.
1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".
зазеркалье ...ули.
Оруэлл отдыхает, действительность переплюнула его антиутопические фантазии
А Савченко вернулась жива и невредима.
Киевляне, добирающиеся до работы на метро, хорошо знают что входя и выходя из метрополитена, кроме привычной, зеленой буквы «М», указывающей на метро, на входе и на выходе, они обязательно увидят и надпись «Рошен». На некоторых станциях, у которых выход оборудован с двух сторон крупной магистрали, скорее всего Рошен будет с обеих сторон. По крайней мере, так выглядят станции Дарница или Позняки.
С одной стороны это - раздражает, поскольку такого пейзажа не было до избрани президентом собственника и руководителя компании Петра Порошенко, но с другой, в сравнении с теми гадюшниками, которыми облеполены почти все станции Метро, магазины Рошен выглядят очень симпатично и хоть как-то разбавляют шаурму, такие же распространенные магазины с очень странным и даже подозрительным название «Склад конфиската», а также - носки, трусы, семечки и прочие лотки и закутки. Кстати, вот интересно, магазины «конфиската» торгуют только обувью и их уже наплодилось столько, что невольно возникает вопрос о том, у кого же все это конфискуется, да еще и в таких объемах. Создается впечатление, что владельцы этой сети совершают набеги на китайские фабрики и все там конфискуют.
По этому поводу все хорошо помнят о «слепом трасте», в управление которого передан «Рошен» и как по этому поводу оттягивались различные юмористы. Да, в этом плане осталось множество вопросов и они уже так прокручены в СМИ, что тема уже просто прокисла и ее никак нельзя сделать интересной. Но вот что интересно, на прошедшей неделе возник довольно солидный повод вспомнить о «Рошен», однако в ответ - тишина. СМИ заняты раскручиванием лозунгов бабули, наподобие: «Новые губы», «Новый бюст», «Новые ягодицы» и прочее.
А повод был и если в СМИ не забыли, что они зарегистрированы в стране, которая воюет с оккупантом, то повод чуть ли не топовый. Оказывается, без дополнительной рекламы и прочих информационных штучек, «Рошен» (который управляется трастовым фондом) закупил и передал десантникам 430 снайперских винтовок со всем армейским обвесом - прицелами, дальномерами, боеприпасами и прочими нужными вещами. А именно:
305 снайперских винтовок Зброяр Z-10 под патрон 308 Winchester;
125 снайперских винтовок Savage-110 под патрон 338 Lapua Magnum.
Поскольку эта информация появилась на странице фейсбука Юрия Бирюкова, то там содержалась информация о том, что это был второй транш поставок. Первый был предназначен силам специальных операций и состоял из 100 комплектов, а именно:
82 снайперских винтовок Зброяр Z-10 под патрон 308 Winchester;
18 снайперских винтовок Savage-110 под патрон 338 Lapua Magnum.
Итого, только за два этих захода, «Рошен» поставил войскам 530 винтовок, стоимость которых колеблется от 50 до 70 тыс. гривен без обвеса. Между прочим, 387 винтовок были оплачены отечественному производителю оружия. С прицелами и прочим, стоимость комплекта легко преодолевает 100 тыс. барьер. На фото - светлая винтовка - Зброяр, собранная по западной лицензии. Кроме того, ожидается поставка канадских снайперских винтовок, которые закуплены за бюджетные средства. Похоже на то, что СВД из украинской армии уходят насовсем и теперь наши снайпера начинают работать современным оружием, боеприпасами и всем, что нужно для успешной работы.
Но вернемся к Рошену. Компания оснастила примерно два батальона снайперов, поскольку они работают парами, то это оружие будут применять около 1000 человек, а это - численность полка или двух с половиной батальонов полного состава. Между прочим, это как раз укладывается в еще не озвученную, но хорошо читаемую концепцию, которой стараются придерживаться ВСУ - дистанционный контакт с противником. То есть, создаются условия для того, чтобы доставать противника на как можно большем расстоянии, не допуская ближнего боя, несущего самые большие потери.
Отсюда и новые ракетно-артиллерийские системы с уже серьезными дальности стрельбы при современных параметрах точности, и ПТРК активно прибывающие в войска и конечно же - снайперские системы, которых в таком количестве ни ВСУ, ни совковая армия не имели. Причем это не допиленные старички, а именно новые системы, которые работают с приличными и даже лучшими дальнобойными боеприпасами, доступными на рынке вооружения. Тот же самый патрон Лапуа - легенда дальнего боя.
И вот именно нишу снайперского вооружения активно закрывает «Рошен». Тут важно заметить вот какой момент. Поскольку оружие уже ушло в войска, то период заключения контракта и время, необходимое на поставку, говорит о параллельности отработки канадского и рошеновского канала. Это значит, что военные, исходя из новых требований к войскам, посчитали количество снайперских систем, необходимых для выполнение качественного перехода, но бюджет перекрыл только часть этих потребностей, а остальное - повисло в воздухе до лучших времен. Похоже на то, что «Рошен» как раз и перекрыл недостающее количество этих вооружений.
Но прессе это оказалось не интересно совсем. Это не интересно и публике, а с чего это вдруг? Все же помним, какой бешеный интерес был к этой компании, так почему он только в одну сторону? Где делись эти чудаки с микрофонами и телекамерами, где аналитики и эксперты? Где все это? Оказалось, что такие новости для СМИ воюющей страны - не актуальны совсем. Тогда возникает законный вопрос, а какой именно воюющей страны эти СМИ? То, что не нашей - понятно уже четко и ясно. Хотя, вопрос тут риторический.DL
Oni ze obeschajut sdelat is Ukraini raj semnoj. A Porosheko wsegda plohoj. A eti woru kotorue rasgrabili stranu opjat rwutsja k kormushke. Neuzeli opjat isberete? Togda ne plachtes. Sudit nuzno po delam, a ne po krasiwum slowam i obeschanijam.
Запитується ;
ДЕ!?
Де звернення союзів Журналістів інших країн у міжнародні журналістські організації про визнання НЕІІСНУВАННЯ Журналістики в Росіії ?
кто принимал решение о вышинском одни поля ягода с ним