 Это позор для журналистики и насмешка над памятью Политковской, - Портников о присвоении российскому пропагандисту Вышинскому премии имени убитой в РФ оппозиционной журналистки

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Виталий Портников, передает Цензор.НЕТ.

"Кирилл Вышинский удостоен премии Союза журналистов России имени Анны Политковской. Я практически не высказывался по делу Вышинского. На то есть свои личные причины. Кирилл - мой сокурсник по университету в Днепре. Именно я заинтересовал его журналистикой ещё на первом курсе филфака. Никому - даже идеологическому оппоненту, даже человеку, который участвовал в подготовке провокаций против меня - я не желаю тюрьмы, сумы, гибели от рук наёмных убийц. Эта моя позиция хорошо известна. Но сейчас речь идёт о премии, которую назвали именем дорогого мне человека. Моего товарища по профессии, моей единомышленницы. Аня Политковская посвятила своё творчество разоблачению деятельности путинского режима в собственной стране - и поплатилась за это жизнью. Кирилл Вышинский посвятил себя поддержке этого же режима в Украине - и удостоен за это премии Политковской. Если это не цинизм, то что такое цинизм? Мне остаётся только назвать это решение позором для журналистики и насмешкой над памятью Ани, а сам Союз журналистов России - организацией, не имеющей к журналистике никакого отношения. Не менее позорными являются контакты, которые поддерживает с этой подлой организацией Союз журналистов Украины. Надеюсь, что сегодняшнее решение заставит руководство этой организации задуматься о последствиях своей неразборчивости в связях и действиях", - заявил Портников.

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Ранее стало известно, что российский пропагандист Вышинский стал лауреатом премии имени убитой в РФ оппозиционной журналистки Политковской.

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".