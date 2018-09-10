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 ФСБ России обвинила СБУ и "Правый сектор" в подготовке совместной с ИГ ликвидации одного из главарей "ДНР"

ФСБ России перешла на новый уровень информационной войны с Украиной, попытавшись увязать в одной новости Службу безопасности Украины и "Правый сектор" с террористическими организациями "Исламское государство" и "ДНР". Так спецслужбы России заявили, что в Смоленской области сотрудники ФСБ задержали члена "ИГ", который якобы по заданию СБУ и ПС планировал ликвидацию одного из главарей "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"ФСБ России 9 сентября на территории Смоленской области задержан гражданин РФ Магомедов Меджид Габибулаевич, уроженец Дагестана, член запрещенной на территории РФ МТО "Исламское государство", который по заданию Службы безопасности Украины и руководителей "Правого сектора" планировал совершение убийства одного из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики", - сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Спецслужба страны-агрессора сообщает, что по информации Магомедова, на территории Украины национальными спецслужбами якобы оказывается активная помощь боевикам ИГ, им предоставляется финансирование, оружие и взрывчатые веществе для организации террористических актов на территории России.

Задержанному приписали слова, что "члены "Исламского государства" активно задействуются спецслужбами Украины" для устранения террористов "ДНР" и "ЛНР".

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По данным ФСБ, в начале 2018 года Магомедов якобы прибыл на территорию Украины для решения вопросов с эмиссарами ИГ о ресурсном обеспечении северокавказских ополченцев, которые познакомили его с представителями Службы безопасности Украины и "Правого сектора".

"В ходе последующего общения с сотрудниками украинских спецслужб Магомедов поучил задание по ликвидации командира одного из подразделений вооруженных сил ДНР, проживающего в Смоленской области", - сообщает ЦОС ФСБ.

По информации ФСБ России, Магомедов прибыл в Смоленскую область, "предварительно получив от "кураторов" средства совершения преступления, изъятые им из схрона, заложенного на территории России, а также сведения в отношении места жительства и используемом транспорте объектов посягательства". Магомедов был задержан, у него обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы и боеприпасы к нему.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Источник: https://censor.net.ua/n3085345
 
   
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сто пудов новость придумывал Эдик Басурин ФСБ России обвинила СБУ и "Правый сектор" в подготовке совместной с ИГ ликвидации одного из главарей "ДНР" - Цензор.НЕТ 7837
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ФСБ отупело до критического уровня.
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Это не столько ФСБ отупело , сколько народец мокшанский в основной своей массе отупел настолько , что ему можно впарить любое дерьмо. Сожрут и добавки попросят.
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Они забыли о том, что в операции еще участвовали МАССАД, ЦРУ и МИ-6.
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.....а также японские милитаристы и польские паны, копавшие встречные туннели под молодой республикой ФСБ Росії звинуватила СБУ і "Правий сектор" у підготовці спільної з ІД ліквідації одного з ватажків "ДНР" - Цензор.НЕТ 3712
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"Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…"
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эпически работает гражданин РФ Магомедов Меджид Габибулаевич
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Колись кремлівська брехня частково може стати реальністю.
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Нічого їм не страшно. Я вважаю, що ПС кишить кацапською аґентурою як колись кишіла ОУН-УПА. У них там усе під контролем.
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Есчо бы, за этим всем стоят рептилоиды!
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кацапы просто льстят нашим спецслужбам..)
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это ещё что, могли бы раскрыть заговор, где целью - плешивый любитель целовать маленьких мальчиков.
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такой заговор они себе позволить не могут..их тщедушный божок априори не может попасть под удар вражеских врагов..
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сто пудов новость придумывал Эдик Басурин ФСБ России обвинила СБУ и "Правый сектор" в подготовке совместной с ИГ ликвидации одного из главарей "ДНР" - Цензор.НЕТ 7837
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- «Какая, - говорю, - дикость в России теперь настала, писал отец Фёдор, - Чтобы предводитель дворянства на священнослужителя, аки лев, бросался и за беспартийность упрекал. « (с)
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Эдик, конечно, отжигает! Овации ему ! ФСБ Росії звинуватила СБУ і "Правий сектор" у підготовці спільної з ІД ліквідації одного з ватажків "ДНР" - Цензор.НЕТ 3954

Не страшно ль, что актёр проезжий этот
В фантазии для сочиненных чувств,
Так подчинил мечте своё сознанье,
Что сходит кровь со щёк его, глаза
Туманят слёзы, замирает голос
И облик каждой складкой говорит,
Что он живет! А для чего в итоге?
Из-за Гекубы!
Что он Гекубе? Что ему Гекуба?
А он рыдает. Что б он натворил,
Будь у него такой же повод к мести,
Как у меня? Он сцену б утопил
В потоке слёз, и оглушил бы речью,
И свёл бы виноватого с ума,
Потряс бы правого, смутил невежду
И изумил бы зрение и слух.
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Предварительно согласовав с кремлём
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у него такие новости что он их то ли с властителями Нарнии согласовывает то ли со своим наркодиллером ФСБ Росії звинуватила СБУ і "Правий сектор" у підготовці спільної з ІД ліквідації одного з ватажків "ДНР" - Цензор.НЕТ 7726
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Спільна заява СБУ та Правого Сектору: "Ми спочатку хотіли заіпашити усіх кацапів, а потім вирішили обмежетися "одним з очільників ЛДНР"!" ФСБ России обвинила СБУ и "Правый сектор" в подготовке совместной с ИГ ликвидации одного из главарей "ДНР" - Цензор.НЕТ 6880
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Только полный идиот может поверить в эту версию, потому , что Украине нужно не вонючий ливер захарченко размазанный по асфальту, а вернуть свои территории, который оккупировал не марионетка , а кремлевский карлик.
Смерть участника преступления выгодна только подельникам.
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эти одноклеточные, опять визитку нашли?
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А компот? Обычно в набор деверсанта входит визитка Яроша, шлепанцы и кампот.
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...компот, походу, на таможне выпили... ФСБ Росії звинуватила СБУ і "Правий сектор" у підготовці спільної з ІД ліквідації одного з ватажків "ДНР" - Цензор.НЕТ 326
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Бери ще вище! Жовто-блакитні стрінги Ляшко знайшли!
ФСБ Росії звинуватила СБУ і "Правий сектор" у підготовці спільної з ІД ліквідації одного з ватажків "ДНР" - Цензор.НЕТ 5360
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...звідки знаеш, що це Ляшка, сам стягав? ФСБ Росії звинуватила СБУ і "Правий сектор" у підготовці спільної з ІД ліквідації одного з ватажків "ДНР" - Цензор.НЕТ 4629 ..щоб ти знав, діверсанти на завдання виходять у формі ворога... ФСБ Росії звинуватила СБУ і "Правий сектор" у підготовці спільної з ІД ліквідації одного з ватажків "ДНР" - Цензор.НЕТ 7075
ФСБ Росії звинуватила СБУ і "Правий сектор" у підготовці спільної з ІД ліквідації одного з ватажків "ДНР" - Цензор.НЕТ 7734
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кацапская диверсантка-поджигательница, выполнявшая приказ Сралина спалить любую хату собственных советских рабов-жителей (вместе со всем имуществом) находящийся в 30 км от линий коммуникаций и фронта ("тактика выезженной земли") сама "СПАЛИЛАСЬ" штампом диверсионной школы на трусах (известный исторический факт)!
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Это те самые диверсионные нано-шлепки Кровавой Хунты для прогулок по солнечному полуострову и молодым народным республикам. Протекторы у них сделаны в виде следов кабана, мух и тараконов (нужную кнопку нажать в соответствии с загаженностью ландшафта отжатых территорий) ФСБ Росії звинуватила СБУ і "Правий сектор" у підготовці спільної з ІД ліквідації одного з ватажків "ДНР" - Цензор.НЕТ 2597
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А что, Игил знает о существовании "ДНР"? Не смешите мои тапочки!
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Как же коллег-террористов то не знать.
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Что мешает Украине обвинить ФСБ в диверсионной деятельности на территории раши или требовать вывода ВС РФ с территории раши?
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Мля... просто охреневаю от открывшихся возможностей по уничтожению свинособак в местах обитания...
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Союзников у нас просто немеряно...
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эти двое игиловцев тоже по заказу СБУ и ПС действовали. стопудофф.
ФСБ России обвинила СБУ и "Правый сектор" в подготовке совместной с ИГ ликвидации одного из главарей "ДНР" - Цензор.НЕТ 6901
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блин...во дают!
ИГИЛ, СБУ и Правый сектор... и все это один Магомедов
(он же Дункан Макклауд, он же Терминатор, он же Крепкий орешек, он же Нечто)
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Тут главное как то связать Украину и ислам,что бы потом совместно с американцами бороться с самой опасной религией в мире.
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Зачем так "палится", ведь "ИГ" - это же один из брендов и ширма кгб-фсб, этого не знают только младенцы и идиоты (жители паРаши)!
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взрывчатка была в форме фалоимитатора,которую сперва предполагалось использывать заложив в очко представителю днр
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планир-р-ровал!!!!!!!!!!!!!

о-о-о!!!!!
взяли пример с лешигончаренки и антосикагеращенки - тех тоже планировали но никак недопланировали.

лешик и антосик их вовремя паймали.
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Бляха. что то у москальских фээсбэшников с оперативной фантазией ну никак. "Подвешивать такие контрразведывательные яйца", как СБУ-ИГ-ПС, это явно все заборы в дурке рухнули. Чета ржу.
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Вор при шухере кричит:Держи вора! Так и ФСБ, устранив зэхера, теперь сваливает вину на кого угодно от украинской дрг и до ИГИЛ и рептилоидов с Нубиру
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Захер это российская ДРГ и СБУ имеет не только право,а и обязанность с ним бороться.
Поэтому обвинения раши смешные и расчитаны на кого то,кто это гавно уже не раз слушал и принимал за чистую монету,а приплетение страшной исламской угрозы сразу указывает на кого именно.
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"Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете". И.Тургенев.
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"Мы назначаем тебя, товарищ Магомедов, членом ИГ"
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ИГ + ПС, вместе с инопланетянами, при поддержке НАТО...
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Ух, и далеко же "днры" распростерли свои границы! До самой Смоленской области! Видать, новый "глава" дыры решил изменить вектор движения с Лондона на мацкву.
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Захарченко хорошо сходил.

Планировал покушать на поминках, а и сам попал прямо в мавзолей. Вот только буковки "Сепар" на фасаде с античными колонами поправить и можно в молодой республике первомайские демонстрации перед кафешкой проводить ( с посещением, конечно).
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"В ходе последующего общения с сотрудниками украинских спецслужб Магомедов поучил задание по ликвидации командира одного из подразделений вооруженных сил ДНР, проживающего в Смоленской области", - сообщает ЦОС ФСБ.

Минуточку, а как-же "ихтамнет"? Как жертва служит в очистке, а живёт в Смоленской области?
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"Как жертва служит в очистке, а живёт в Смоленской области?" Ну,примерно, как Зорян и Шкиряк.
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Даааа , по ходу у кацапов явно кризис жанра присутствует. Либо все серьезные профессионалы свалили , а остались исключительно личности с хватательными инстинктами и полным отсутствием мозгов.
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Что-то эти ляди затевают. Сто пудов. Какую-то поганку.
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Готовят какого то очередного царнаева для терракта в США.
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ФСБ России обвинила СБУ и "Правый сектор" в подготовке совместной с ИГ ликвидации одного из главарей "ДНР" :
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Будь причастен ИГ, было бы не унылое "Бабах!" со звоном стекол, а куда более красочней и ярче.
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На дадоне-кандоме с гугулией-загагулией потринировались!, теперь подошла очередь "БООЛЬШОЙ РЫБЫ", А что не так? пуйло ауууууууууу???????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Да было уже-моего пра-дедушку, священника, осудили как японского шпиона.
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чего еще ждать от оскатиневшегося населения и властей свинорейха? пора обьявить страну в поддержке терроризма и нанести примитивный удар
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Сначала надо с ядерным оружием разобраться, а то ведь хоть свинособаки сами на нем подорвутся, но ветер разнесет по всему земному шару. Поэтому будут действовать осторожно, как с бешенной собакой.
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Че то считал россиян умнее, но очень ошибался, таких пи дддддд оров не видел в жизни. Во еб...... ись, аж жаль.
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Пацаки светанули агента ФСБ Магомедова,як,що такий справдi э в природе,а не только в буйной фантазии пропагондонов
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Визитку Яроша нашли? Если нет , то и доказательств нет.
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"Правый сектор" нужно возродить/воссоздать только ради кацапских страхов.
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СБУ, Правый Сектор, ИГИЛ - ихтамнет, где ваши доказательства, кацапы галимые?
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Это они всего лишь какого-то Магомедова Меджида Габибулаевича поймали.

Поймали бы марсианина- он бы им и не только в этом признался. Его ведь сам Кровавый Пастор завербовал будучи на Марсе с дружественным визитом. ФСБ Росії звинуватила СБУ і "Правий сектор" у підготовці спільної з ІД ліквідації одного з ватажків "ДНР" - Цензор.НЕТ 4143
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Предыдущий задержанный Василий Алибабаевич по заданию ПС и ИГИЛ планировал теракты на нефте- и газопроводах в параше при помощи хим. оружия- ослиной мочи.

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Боже, до чего эти кацапские уроды уже дошли! Какой маразм!
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Шота они отвлекаются, их главная задача свой лохорат по печени киздить шоб до пенсии не дожил
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https://ren.tv/novosti/2018-09-10/sbu-obeshchala-boeviku-igil-10-tysyach-dollarov-za-ubiystvo-komandira-dnr?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

вот и видео подошло!! вы все вреееете, а майдан пошел на пользу!!!))))
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По ходу пьесы, "кокс" все-таки дошел по назначению...
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ФСБ России обвинила СБУ и "Правый сектор" в подготовке совместной с ИГ ликвидации одного из главарей "ДНР"

Бред полнейший и особенно бредово это звучит от главного террориста в мире - россии.
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Главный террорист в мире это какой то "игил" с которыми весь мир уже лет пять - семь воюет и никак победить не может.
Уже по тому сараю в пустыне баллистические ракеты запускали и не получается.
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Ну а теперь они возведут памятник погибшим ФСБ Росії звинуватила СБУ і "Правий сектор" у підготовці спільної з ІД ліквідації одного з ватажків "ДНР" - Цензор.НЕТ 9408
ФСБ Росії звинуватила СБУ і "Правий сектор" у підготовці спільної з ІД ліквідації одного з ватажків "ДНР" - Цензор.НЕТ 7189
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Скоро страшнее СБУ спецслужбы в мире не будет....
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Можно подумать весь этот набор Арлекинов донбасского разлива, именующих себя "лидерами народных республик", представляет для СБУ хоть какой-то интерес. ФСБ Росії звинуватила СБУ і "Правий сектор" у підготовці спільної з ІД ліквідації одного з ватажків "ДНР" - Цензор.НЕТ 6550
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Жидоигиломассонобандеровец Магомедов, член Правого Сектора и Лиги Рептилоидов? ))))))))) Это финиш )))
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бЕндеровец Магомедов ! Сын турецко-подданного !
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