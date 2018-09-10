ФСБ России обвинила СБУ и "Правый сектор" в подготовке совместной с ИГ ликвидации одного из главарей "ДНР" :

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"ФСБ России 9 сентября на территории Смоленской области задержан гражданин РФ Магомедов Меджид Габибулаевич, уроженец Дагестана, член запрещенной на территории РФ МТО "Исламское государство", который по заданию Службы безопасности Украины и руководителей "Правого сектора" планировал совершение убийства одного из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики", - сообщили в центре общественных связей ФСБ.
Спецслужба страны-агрессора сообщает, что по информации Магомедова, на территории Украины национальными спецслужбами якобы оказывается активная помощь боевикам ИГ, им предоставляется финансирование, оружие и взрывчатые веществе для организации террористических актов на территории России.
Задержанному приписали слова, что "члены "Исламского государства" активно задействуются спецслужбами Украины" для устранения террористов "ДНР" и "ЛНР".
По данным ФСБ, в начале 2018 года Магомедов якобы прибыл на территорию Украины для решения вопросов с эмиссарами ИГ о ресурсном обеспечении северокавказских ополченцев, которые познакомили его с представителями Службы безопасности Украины и "Правого сектора".
"В ходе последующего общения с сотрудниками украинских спецслужб Магомедов поучил задание по ликвидации командира одного из подразделений вооруженных сил ДНР, проживающего в Смоленской области", - сообщает ЦОС ФСБ.
По информации ФСБ России, Магомедов прибыл в Смоленскую область, "предварительно получив от "кураторов" средства совершения преступления, изъятые им из схрона, заложенного на территории России, а также сведения в отношении места жительства и используемом транспорте объектов посягательства". Магомедов был задержан, у него обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы и боеприпасы к нему.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия.
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…"
Не страшно ль, что актёр проезжий этот
В фантазии для сочиненных чувств,
Так подчинил мечте своё сознанье,
Что сходит кровь со щёк его, глаза
Туманят слёзы, замирает голос
И облик каждой складкой говорит,
Что он живет! А для чего в итоге?
Из-за Гекубы!
Что он Гекубе? Что ему Гекуба?
А он рыдает. Что б он натворил,
Будь у него такой же повод к мести,
Как у меня? Он сцену б утопил
В потоке слёз, и оглушил бы речью,
И свёл бы виноватого с ума,
Потряс бы правого, смутил невежду
И изумил бы зрение и слух.
Смерть участника преступления выгодна только подельникам.
ИГИЛ, СБУ и Правый сектор... и все это один Магомедов
(он же Дункан Макклауд, он же Терминатор, он же Крепкий орешек, он же Нечто)
о-о-о!!!!!
взяли пример с лешигончаренки и антосикагеращенки - тех тоже планировали но никак недопланировали.
лешик и антосик их вовремя паймали.
Поэтому обвинения раши смешные и расчитаны на кого то,кто это гавно уже не раз слушал и принимал за чистую монету,а приплетение страшной исламской угрозы сразу указывает на кого именно.
Планировал покушать на поминках, а и сам попал прямо в мавзолей. Вот только буковки "Сепар" на фасаде с античными колонами поправить и можно в молодой республике первомайские демонстрации перед кафешкой проводить ( с посещением, конечно).
Минуточку, а как-же "ихтамнет"? Как жертва служит в очистке, а живёт в Смоленской области?
Кот бандеровец и мышебрат
Поймали бы марсианина- он бы им и не только в этом признался. Его ведь сам Кровавый Пастор завербовал будучи на Марсе с дружественным визитом.
вот и видео подошло!! вы все вреееете, а майдан пошел на пользу!!!))))
Бред полнейший и особенно бредово это звучит от главного террориста в мире - россии.
Уже по тому сараю в пустыне баллистические ракеты запускали и не получается.