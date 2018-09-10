ФСБ России обвинила СБУ и "Правый сектор" в подготовке совместной с ИГ ликвидации одного из главарей "ДНР" :

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Также читайте: Террорист Гиркин заявил, что Пушилина "выбрали на роль "будущего лидера" республики" еще в апреле 2014 года, - Necro Mancer

"ФСБ России 9 сентября на территории Смоленской области задержан гражданин РФ Магомедов Меджид Габибулаевич, уроженец Дагестана, член запрещенной на территории РФ МТО "Исламское государство", который по заданию Службы безопасности Украины и руководителей "Правого сектора" планировал совершение убийства одного из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики", - сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Спецслужба страны-агрессора сообщает, что по информации Магомедова, на территории Украины национальными спецслужбами якобы оказывается активная помощь боевикам ИГ, им предоставляется финансирование, оружие и взрывчатые веществе для организации террористических актов на территории России.

Задержанному приписали слова, что "члены "Исламского государства" активно задействуются спецслужбами Украины" для устранения террористов "ДНР" и "ЛНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский Следком открыл дело против "Правого сектора". Яроша грозят объявить в международный розыск

По данным ФСБ, в начале 2018 года Магомедов якобы прибыл на территорию Украины для решения вопросов с эмиссарами ИГ о ресурсном обеспечении северокавказских ополченцев, которые познакомили его с представителями Службы безопасности Украины и "Правого сектора".

"В ходе последующего общения с сотрудниками украинских спецслужб Магомедов поучил задание по ликвидации командира одного из подразделений вооруженных сил ДНР, проживающего в Смоленской области", - сообщает ЦОС ФСБ.

По информации ФСБ России, Магомедов прибыл в Смоленскую область, "предварительно получив от "кураторов" средства совершения преступления, изъятые им из схрона, заложенного на территории России, а также сведения в отношении места жительства и используемом транспорте объектов посягательства". Магомедов был задержан, у него обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы и боеприпасы к нему.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия.