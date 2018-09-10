 Комитет поддержал повышение штрафа с 51 грн до 850 грн за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВР.
Законопроектом предлагается внести изменения в части 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях и увеличить административную ответственность за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами с 51 гривни до 850 гривен. Такое увеличение связано со значительной общественной опасностью и массовым неиспользованием ремней безопасности и мотошлемов водителями и пассажирами.
"Необходимость принятия законопроекта при обсуждении обосновывалась высоким уровнем смертности и травматизма на дорогах Украины. По официальным данным Национальной полиции Украины, ежегодно на дорогах Украины гибнет не меньше 3500 человек и травмируются не менее 35000. То есть каждый день на дорогах Украины гибнет более 9 человек. По этим показателям аварийности и последствиям дорожно-транспортных происшествий (ДТП), Украина является одной из лидеров среди европейских стран", - сказано в сообщении.
Народные депутаты поддержали законопроект, принятие которого позволит усилить ответственность за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами и повысить безопасность водителей и пассажиров транспортных средств.
Подходит к нему ГАИшник и говорит:
- Вот видишь, какой ты молодец: пристегнулся и сидишь в машине, а твоя подружка
не пристегнулась и теперь вон на дороге с членом в зубах валяется...
И не нужно рассказывать про то, что на скорости больше 120 км/ч всё равно погибнешь. Ремень сохраняет здоровье даже при торможении. Пример из личных наблюдений: знакомый резко тормозит, управляя Рено Флюенс в городе при небольшой скорости, не пристегнутая жена головой разбивает лобовое стекло. В итоге не пристегнутый ремень обошёлся разбитой головой и заменой лобового стекла.
А штрафы нужно повышать, но самое главное-должна быть неотвратимость наказания. Но наш человек в 9-ти случаях из 10-ти будет предлагать решить вопрос на месте. Вот еще и за это нужно ввести наказание вплоть до лишения свободы за попытку подкупа должностного лица.
Хотя бы на 51 грн.