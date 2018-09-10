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 Комитет поддержал повышение штрафа с 51 грн до 850 грн за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами

Члены Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рассмотрели проект Закона "О внесении изменений в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (относительно снижения смертности и травматизма на дорогах Украины путем увеличения уровня пользования ремнями безопасности и шлемами)" №8492 на заседании 5 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВР.

Законопроектом предлагается внести изменения в части 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях и увеличить административную ответственность за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами с 51 гривни до 850 гривен. Такое увеличение связано со значительной общественной опасностью и массовым неиспользованием ремней безопасности и мотошлемов водителями и пассажирами.

"Необходимость принятия законопроекта при обсуждении обосновывалась высоким уровнем смертности и травматизма на дорогах Украины. По официальным данным Национальной полиции Украины, ежегодно на дорогах Украины гибнет не меньше 3500 человек и травмируются не менее 35000. То есть каждый день на дорогах Украины гибнет более 9 человек. По этим показателям аварийности и последствиям дорожно-транспортных происшествий (ДТП), Украина является одной из лидеров среди европейских стран", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На дорогах Украины погибает больше людей, чем на войне, но когда вопрос выносится в зал ВР, то не хватает голосов, - Аваков

Народные депутаты поддержали законопроект, принятие которого позволит усилить ответственность за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами и повысить безопасность водителей и пассажиров транспортных средств.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085344
 
   
 Топ комментарии
 
Тю! Как же мы сразу не догадались!!! И дороги делать не надо. Имхо!
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У каждого повышения цен и тарифов в Украине есть фамилия. И эта фамилия Порошенко. Не забудьте его поблагодарить на выборах президента Украины.
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Поддерживаю. Нормальные люди пристёгиваются не для инспектора, или чтобы не оштрафовали, а для безопасности, чтобы не сломать шею от удара головой о ветровое стекло при столкновении. Кроме того современные системы безопасности с подушками без ремней - могут вообще убить. И стоят эти системы очень дорого. Нужно быть лохом, чтобы заплатить несколько тысяч долларов, которые входят в цену авто, за систему безопасности и не пользоваться ею. И остаться инвалидом, если не погибнуть. Поэтому, если самосознание не позволяет - нужно принуждать.
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Пристегивайтесь всегда и не нарушайте скоростной режим и будет вам счастье =)
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Мужик на автомобиле врезался в дерево. Сидит с такими остекленевшими глазами.
Подходит к нему ГАИшник и говорит:
- Вот видишь, какой ты молодец: пристегнулся и сидишь в машине, а твоя подружка
не пристегнулась и теперь вон на дороге с членом в зубах валяется...
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Эти сволочи чувствуют,что на выборах не пройдут,вот и кукишей народу натыкать хотят.
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Пристегивайся...и никто тебе кукиш не воткнет.... Комітет підтримав підвищення штрафу з 51 грн до 850 грн за порушення правил користування ременями безпеки та шоломами - Цензор.НЕТ 2570
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Только глупцы пытаются высказать мысль о том, что ремни можно не пристегивать.
И не нужно рассказывать про то, что на скорости больше 120 км/ч всё равно погибнешь. Ремень сохраняет здоровье даже при торможении. Пример из личных наблюдений: знакомый резко тормозит, управляя Рено Флюенс в городе при небольшой скорости, не пристегнутая жена головой разбивает лобовое стекло. В итоге не пристегнутый ремень обошёлся разбитой головой и заменой лобового стекла.
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Дело не в том пристёгиваться или нет,а в размере штрафа. Покажите мне хоть одну страну где штраф за ремень треть от минимальной зарплаты!? И как это будет фиксироваться? Со слов инспектора?
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Чего видео фиксация? Датчик камеры срабатывает на не пристегнутый ремень?
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Об этом ты спросишь тех, кто ездит в Европе. Какой датчик и какой камеры...
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Пристегиваться нужно. Один раз в жизни я в этом убедился лично. Отделался синяком на колене и погнутой оправой очков. Даже руль не согнуло...
А штрафы нужно повышать, но самое главное-должна быть неотвратимость наказания. Но наш человек в 9-ти случаях из 10-ти будет предлагать решить вопрос на месте. Вот еще и за это нужно ввести наказание вплоть до лишения свободы за попытку подкупа должностного лица.
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Надо пользоваться не телегами времен развитого социализма, а нормальными автомобилями с сигнализацией в случае непристегнутого ремня. Ну а если окончательно дурак - так и пусть выбивает мордой ветровое стекло, кто ему врач?
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Скольких Депутатов или чиновников оштрафовали?
Хотя бы на 51 грн.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет поддержал повышение штрафа с 51 грн до 850 грн за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами
 
 
 
 
 
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