 Комитет поддержал повышение штрафа с 51 грн до 850 грн за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВР.

Законопроектом предлагается внести изменения в части 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях и увеличить административную ответственность за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами с 51 гривни до 850 гривен. Такое увеличение связано со значительной общественной опасностью и массовым неиспользованием ремней безопасности и мотошлемов водителями и пассажирами.

"Необходимость принятия законопроекта при обсуждении обосновывалась высоким уровнем смертности и травматизма на дорогах Украины. По официальным данным Национальной полиции Украины, ежегодно на дорогах Украины гибнет не меньше 3500 человек и травмируются не менее 35000. То есть каждый день на дорогах Украины гибнет более 9 человек. По этим показателям аварийности и последствиям дорожно-транспортных происшествий (ДТП), Украина является одной из лидеров среди европейских стран", - сказано в сообщении.

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Народные депутаты поддержали законопроект, принятие которого позволит усилить ответственность за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами и повысить безопасность водителей и пассажиров транспортных средств.

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