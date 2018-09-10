 "Украинский диверсант" Панов отказался просить помилования у Путина: "Виновный в том, что я украинец"

Об этом он сообщил в письменном интервью изданию "Німецка хвиля", передает Цензор.НЕТ.

В июле 2018 в оккупированном Крыма приговорили Панова к 8 годам колонии строгого режима. Сейчас он находится в следственном изоляторе (СИЗО) номер 1 в оккупированном Симферополе. Через его адвоката Дмитрия Динзе изданию удалось передать Евгению Панову вопросы. Отвечая на них, украинец пишет, что удерживают его в двухместной камере с "ужасными условиями стандартной советской тюрьмы".

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По его словам, в СИЗО, где он содержится, есть много украинцев, однако ни с кем он не имеет возможности контактировать. Недавний "судебный процесс" над собой Евгений Панов характеризует так: "Суд полностью ангажирован. Цирк, а не суд. Виновный в том, что я украинец, и этим все сказано". Одного из фигурантов дела "украинских диверсантов" - Редвана Сулейманова - приговорили к одному году и восьми месяцам колонии общего режима. Он уже отбыл наказание. в свою очередь Евгений Панов отказался подписывать какие-либо соглашения со следствием и после этого неоднократно заявлял о пытках во время содержания в тюрьме.

"Создавалась видимость расследования, на самом деле ничего не было. Они своих не сдают. По их версии, ничего не было, я сам пришел в ФСБ и "покаялся", - пишет Панов.

Его защита обжаловала приговор "суда".

"Приговор будет оправдательным, если им будет дана такая команда. У меня таких надежд нет", - говорит Панов.

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Евгений Панов входит в составленный украинской властью список политических узников Кремля, который лег в основу межгосударственного иска Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении прав украинских заключенных, которых удерживает Россия. В иске подробно описаны дела украинцев, находящихся в российских тюрьмах. Однако правозащитники отмечают, что на быстрое рассмотрение этого иска надеяться не стоит и советуют украинской власти более настойчиво договариваться с Кремлем об обмене заложниками. Панов считает внесение своей фамилии в обменные списки вполне вероятным, однако не надеется, что это закончится для него освобождением. "Сам факт обмена считаю почти нереальным. Очень слабая надежда. Им свои граждане не нужны, что и так все видят. Они для них не имеют никакой ценности, чтобы ими дорожить и вернуть их домой", - написал Панов.

При этом он заявил, что не будет просить помилования у президента России Владимира Путина.

Напомним, 10 августа 2016 года, Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

Следователи квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

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Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Евгений Панов стал еще одним заложником России, которого похитили и которого Украина должна и будет освобождать.

В начале ноября 2016 года Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО Лефортово. Там к нему долго не пускали адвокатов, соглашение с которыми заключили их родственники. Лишь в конце ноября к Захтею попали адвокаты Александр Попков и Ильнур Шарапов.

16 апреля 2018 года оккупационный суд Крыма начал рассмотрение дела "украинского диверсанта" Панова по существу.

​Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием. 13 июля 2018 года оккупанты приговорили "украинского диверсанта" Панова к 8 годам колонии строгого режима.