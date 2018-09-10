 "Украинский диверсант" Панов отказался просить помилования у Путина: "Виновный в том, что я украинец"

Об этом он сообщил в письменном интервью изданию "Німецка хвиля", передает Цензор.НЕТ.
В июле 2018 в оккупированном Крыма приговорили Панова к 8 годам колонии строгого режима. Сейчас он находится в следственном изоляторе (СИЗО) номер 1 в оккупированном Симферополе. Через его адвоката Дмитрия Динзе изданию удалось передать Евгению Панову вопросы. Отвечая на них, украинец пишет, что удерживают его в двухместной камере с "ужасными условиями стандартной советской тюрьмы".
По его словам, в СИЗО, где он содержится, есть много украинцев, однако ни с кем он не имеет возможности контактировать. Недавний "судебный процесс" над собой Евгений Панов характеризует так: "Суд полностью ангажирован. Цирк, а не суд. Виновный в том, что я украинец, и этим все сказано". Одного из фигурантов дела "украинских диверсантов" - Редвана Сулейманова - приговорили к одному году и восьми месяцам колонии общего режима. Он уже отбыл наказание. в свою очередь Евгений Панов отказался подписывать какие-либо соглашения со следствием и после этого неоднократно заявлял о пытках во время содержания в тюрьме.
"Создавалась видимость расследования, на самом деле ничего не было. Они своих не сдают. По их версии, ничего не было, я сам пришел в ФСБ и "покаялся", - пишет Панов.
Его защита обжаловала приговор "суда".
"Приговор будет оправдательным, если им будет дана такая команда. У меня таких надежд нет", - говорит Панов.
Евгений Панов входит в составленный украинской властью список политических узников Кремля, который лег в основу межгосударственного иска Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении прав украинских заключенных, которых удерживает Россия. В иске подробно описаны дела украинцев, находящихся в российских тюрьмах. Однако правозащитники отмечают, что на быстрое рассмотрение этого иска надеяться не стоит и советуют украинской власти более настойчиво договариваться с Кремлем об обмене заложниками. Панов считает внесение своей фамилии в обменные списки вполне вероятным, однако не надеется, что это закончится для него освобождением. "Сам факт обмена считаю почти нереальным. Очень слабая надежда. Им свои граждане не нужны, что и так все видят. Они для них не имеют никакой ценности, чтобы ими дорожить и вернуть их домой", - написал Панов.
При этом он заявил, что не будет просить помилования у президента России Владимира Путина.
Напомним, 10 августа 2016 года, Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.
Следователи квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).
Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Евгений Панов стал еще одним заложником России, которого похитили и которого Украина должна и будет освобождать.
В начале ноября 2016 года Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО Лефортово. Там к нему долго не пускали адвокатов, соглашение с которыми заключили их родственники. Лишь в конце ноября к Захтею попали адвокаты Александр Попков и Ильнур Шарапов.
16 апреля 2018 года оккупационный суд Крыма начал рассмотрение дела "украинского диверсанта" Панова по существу.
Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием. 13 июля 2018 года оккупанты приговорили "украинского диверсанта" Панова к 8 годам колонии строгого режима.
Мужества и сил вам, хлопцы, перенести все страдания и вернуться в родную Украину !
Не политзаключенным же.
Он же не гражданин раши протестующий против пенсионной реформы.
Нормы, защищающие военнопленных, носят особый характер. Впервые они были детально разработаны в Женевской конвенции 1929 года. Эти нормы были уточнены, исходя из уроков Второй мировой войны, в Третьей Женевской конвенции 1949 года, а затем - в Дополнительном протоколе I от 1977 года.
Статус военнопленного применим только в ситуации международного вооруженного конфликта. Военнопленными обычно являются военнослужащие одной из сторон конфликта, попавшие в руки стороны противника. Третья Женевская конвенция выделяет также другие категории лиц, имеющих право на статус военнопленных, или с которыми могут обращаться как с военнопленными.
Военнопленных нельзя привлекать к ответственности за непосредственное участие в боях. Содержание их под стражей не является формой наказания: цель этого - лишь предотвращение дальнейшего участия в вооруженном конфликте. Их следует освободить и репатриировать тотчас же по окончании военных действий. Удерживающая держава может преследовать их в судебном порядке за предполагаемые военные преступления, но не за насильственные действия, имеющие законный характер согласно МГП.
Военнопленные должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением. Военнопленные должны пользоваться защитой от всяких актов насилия, а также от запугивания, оскорблений и любопытства толпы. МГП определяет и минимальные стандарты содержания под стражей, относящиеся к таким аспектам, как жилье, питание, одежда, гигиена и медицинская помощь.
2.Внимательно ознакомтесь с "обвинениями" раши этому Панину и Вы поймете что отказываться от этого статуса просто глупо.
И ничем иным как подыгрыванием западу в нежелании нагибать рашу не является.
Их там всех обвиняют в вооруженном организованном сопротивлении.
Уже докатились в подыгрывании до того что СБУ обвиняют в выполнении своих обязанностей.
Потому что язык в попе.
летает регулярно к Путину вместе с зятем Жульки решать свои бизнесовые дела?
становится собственником заводов и месторождений? и Жульке ой как хочется того же.
а на пленных ему наплевать, он так же им мстит как и Путин. Слова Мертвечука во время Майдана: " Вы хотите войны, вы ее получите!" Мертвечук радостно потирает ладони вместе с Жулькой и Пукиным - так вам и надо.
Тепер мусите якось вибиратися з цього лайна.