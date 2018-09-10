 "Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем на 40%

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, согласно решению НКРСИ, опубликованному в газете "Урядовый курьер" в понедельник, тарифы на услуги почтовой связи повышаются в два этапа: первый с 10 сентября текущего года, второй - с 1 января 2019 года.
С 10 сентября повышаются тарифы на пересылку письменной корреспонденции на 40%, в частности за доставку неприоритетных писем весом до 50 г - на 2 грн.
Повышена также стоимость доставки посылок без объявленной ценности (массой до 10 кг) - на 3 грн (с НДС), или на 30%, в пределах области, на 20% - в пределах Украины.
Второй этап повышения цен на почтовые услуги предусматривает повышение тарифов на эти же услуги на 14,3% для писем и на посылки без объявленной ценности (массой до 10 кг) – на 15,3% внутри области, на 11,1% - по Украине соответственно.
Тарифы на пересылку международной корреспонденции и международных посылок, а также тарифы на дополнительные услуги при пересылке отправлений в рамках услуги "Укрпочта Стандарт" не изменяются.
прибыли.. с оборота количества товаров- продукции- услуг и с цены.. наши дятлы
идут от цены.. и естественно такой путь приемлем только в нескольких отраслях и
то до определенного момента.. в вооружении, производстве оружия ибо его всегда
брали и берут ПО ЛЮБОЙ ЦЕНЕ, Космонавтика, спутники и все, что связано с этим,
морские перевозки, ибо человек по воде не ходит.. авиация, опять же пока
самолет, конкретная модель не зарекомендует себя и пакет заказов на самолеты
станет достаточным- переведя вопрос от цены- в понятие оборот -количество
товара.. а так Укрпошта шагает по пути Укртелекома Ахметовского и теперь типа
не ясного кого чаво.. поднимают тарифы и с каждым разом минус растет в
геометрической прогрессии... на такой же путь подсели три оператора мобильной
связи, и через год- два начнем читать новости о начале процедуры банкротства
Киевстар, Лайф, Водафон.. если они также будут идти по пути- поднимаем цены и тарифы...
на сегодня в стране практически на пути к банкротству вся агропромышленность и
пищевая Украины, цены на продукты питания перешли разумность и понятие рынок
это не рынок это спекуляция базар монополька.. они считают что мол куда денутся
жрать надо каждый день пока народ жрет 2 раза в день скоро перейдет на раз в
день потом на раз в 2-3 дня и вот тогда даже страшно представить что начнется в
стране.. также с аптеками ценами на лекарства и реформа в медицине перевести ее
на платность по тарифам от соевых.. про ЖКХ молчу вовсе сам Пеця признал, мол-
мы снизили газ потребление на 33%.. да неужели вот так просто снизили, что
появились и модернизация ТЭЦ имела место и теплоцентрали и теплоснабжение нет,
а суммарно одна ТЭЦ города Одессы с котельными потребляет газа в 2,8 раза
больше в отопительный период.. чем все бытовые потребители Одессы за год..
УП -- підприємство державне. Якщо прибутки -- астрономічні премії "менеджерам", якщо збитки -- покривають платники податків.
Так что заслуженно все....
И сами унижались всю жизнь....
Не принесло это счастья....
За комуняк та інших комуняцьких сволочів типу кравчука, кучми, янека і порошенка, починаючи із виборів 89 року, не голосувала.
Вот моя мама незадолго до смерти сказала мне... - "Ты знаешь сынок, нас унижали всю жизнь..." Проработала она воспитательницей в дед.саде всю свою жизнь... Очень любила детей...
Почти как у ментов - "наша служба и опасна и трудна"
бюджет всё стерпит
имхо единственный кто сегодня пишет украинцам это налоговая инспекция
заказные по 200 если шо
Лишили одне на кілька сіл, а в інших селах - представники.
Дощик лив, але було жарко від роботи, і я скинув хебешку камуфльовану і поклав на підвіконня вінка, що справа від заваленого входу.
Коли після опівночі одягнув, медаль хтось спер.
Тепер буде 7 грн, майже 13 і понад 22.
А важчі ще дорожчі.
Так, вибачте, трамвай 8 грн.
"Народу нравітся".