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Все про:тарифы (1525) Укрпочта (99)

 "Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем на 40%

ПАО "Укрпочта" в соответствии с решением Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), повысило тарифы на доставку писем на 40% с 10 сентября 2018 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, согласно решению НКРСИ, опубликованному в газете "Урядовый курьер" в понедельник, тарифы на услуги почтовой связи повышаются в два этапа: первый с 10 сентября текущего года, второй - с 1 января 2019 года.

С 10 сентября повышаются тарифы на пересылку письменной корреспонденции на 40%, в частности за доставку неприоритетных писем весом до 50 г - на 2 грн.

Повышена также стоимость доставки посылок без объявленной ценности (массой до 10 кг) - на 3 грн (с НДС), или на 30%, в пределах области, на 20% - в пределах Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государственная регуляторная служба официально отказала УЗ в повышении тарифов на перевозки

Второй этап повышения цен на почтовые услуги предусматривает повышение тарифов на эти же услуги на 14,3% для писем и на посылки без объявленной ценности (массой до 10 кг) – на 15,3% внутри области, на 11,1% - по Украине соответственно.

Тарифы на пересылку международной корреспонденции и международных посылок, а также тарифы на дополнительные услуги при пересылке отправлений в рамках услуги "Укрпочта Стандарт" не изменяются.

Источник: https://censor.net.ua/n3085339
 
 
 Топ комментарии
 
Да, лучше всего вот тут это демонстрируется:
"Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем на 40% - Цензор.НЕТ 811
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Все правильно... Денех на миллионные зарплаты топ- манагеров надо где-то брать...
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Нова Пошта и Meest Express радостно потирают руки
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Все правильно... Денех на миллионные зарплаты топ- манагеров надо где-то брать...
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Нине Петровне нужно обратиться в суд, т.к. минимальная зарплата в Украине составляет 3200 грн.
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хоть бы кто пояснил этим олигархам- что есть два пути получения добавочной
прибыли.. с оборота количества товаров- продукции- услуг и с цены.. наши дятлы
идут от цены.. и естественно такой путь приемлем только в нескольких отраслях и
то до определенного момента.. в вооружении, производстве оружия ибо его всегда
брали и берут ПО ЛЮБОЙ ЦЕНЕ, Космонавтика, спутники и все, что связано с этим,
морские перевозки, ибо человек по воде не ходит.. авиация, опять же пока
самолет, конкретная модель не зарекомендует себя и пакет заказов на самолеты
станет достаточным- переведя вопрос от цены- в понятие оборот -количество
товара.. а так Укрпошта шагает по пути Укртелекома Ахметовского и теперь типа
не ясного кого чаво.. поднимают тарифы и с каждым разом минус растет в
геометрической прогрессии... на такой же путь подсели три оператора мобильной
связи, и через год- два начнем читать новости о начале процедуры банкротства
Киевстар, Лайф, Водафон.. если они также будут идти по пути- поднимаем цены и тарифы...
на сегодня в стране практически на пути к банкротству вся агропромышленность и
пищевая Украины, цены на продукты питания перешли разумность и понятие рынок
это не рынок это спекуляция базар монополька.. они считают что мол куда денутся
жрать надо каждый день пока народ жрет 2 раза в день скоро перейдет на раз в
день потом на раз в 2-3 дня и вот тогда даже страшно представить что начнется в
стране.. также с аптеками ценами на лекарства и реформа в медицине перевести ее
на платность по тарифам от соевых.. про ЖКХ молчу вовсе сам Пеця признал, мол-
мы снизили газ потребление на 33%.. да неужели вот так просто снизили, что
появились и модернизация ТЭЦ имела место и теплоцентрали и теплоснабжение нет,
а суммарно одна ТЭЦ города Одессы с котельными потребляет газа в 2,8 раза
больше в отопительный период.. чем все бытовые потребители Одессы за год..
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тут вы много понятного расписали, ну ни кому не доходит
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Трудовые споры для истца в Украине бесплатные если что читай КЗОТ
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Що Ви рахуєте "безоплатно"? Дійсно, в разі звернення по трудовим спорам з особи, яка подає позов не береться судове мито. Але без адвоката Ніна Петрівна не зможе відстояти свої права. А його послуги платні і дуже дорогі.
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на руки после налогов на пенсии по 100 тыс для бывших казнокрадов почтальйон получает ~2500
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Очільнику Укрпошти соєвому лайну смілянському не вистачає на мільйонну зарплатню...
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Нова Пошта и Meest Express радостно потирают руки
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А очільник УПошти рахує гроші від їхніх хабарів.

УП -- підприємство державне. Якщо прибутки -- астрономічні премії "менеджерам", якщо збитки -- покривають платники податків.
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И расценки в Новой почты зашкаливают. А шо им... "Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів на 40% - Цензор.НЕТ 9388
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Порохоботы, АУ "Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів на 40% - Цензор.НЕТ 9141. Бабушек жалко. У них тернету нету "Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів на 40% - Цензор.НЕТ 3544

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как бы и жалко..., но вот такие бабушки - комсомолки с дедушками-коммунистами и построили страну в которой мы живем - а мы продолжаем их дело...
Так что заслуженно все....
"Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів на 40% - Цензор.НЕТ 1017
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не согласен. Бабки тоже разные. Как и молодежь тоже. Одни в АТО, а другие по титушкам в рейдерских бригадах херойствуют
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Они построили дома, в которых мы живем, инфраструктуру, которой мы пользуемся. Заводы, которые еще остались и приносят стране прибыль, порты и многое другое... "Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів на 40% - Цензор.НЕТ 2289
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Скромный Кролик - построили на костях миллионов замученных и униженных...
И сами унижались всю жизнь....
Не принесло это счастья....
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Моїй мамі за 80, у колгоспі з 12 років, потім відбудовувала Київ.
За комуняк та інших комуняцьких сволочів типу кравчука, кучми, янека і порошенка, починаючи із виборів 89 року, не голосувала.
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Володимир Миколаєць - понятно...., твоя мама как и моя ишачила не поднимая голову за похлебку и мизерные деньги всю свою жизнь....

Вот моя мама незадолго до смерти сказала мне... - "Ты знаешь сынок, нас унижали всю жизнь..." Проработала она воспитательницей в дед.саде всю свою жизнь... Очень любила детей...
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Интересно, чем оправдано существование Укрпочты? В каких странах нет такой госконторы?
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А пенсию разносить? Знаешь как тяжело приходиться почтальону в день пенсии "Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів на 40% - Цензор.НЕТ 8024?
Почти как у ментов - "наша служба и опасна и трудна"
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В 21-м веке словосочетание "разносить деньги" звучит по-дебильному
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Ну это кому как, А военные пенсы очередь в Ощадбанк с 7 утра занимают "Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів на 40% - Цензор.НЕТ 1378. Нет у них такой привилегии пенсии на дому получать. А вы еще про села забыли, где и банкоматов-то нет
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Так потому и нет в сёлах ни банкоматов, ни терминалов в магазинах. В Европе сёла есть, а нал пенсам не разносят - парадокс?
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У керманычей еще совок из головы не выветрился - от учебы в ВПШ остались воспоминания про "почту, телефон, телеграф и железную дорогу"... Ну, и про мосты, которые надо в первую очередь захватывать...
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Не забувають про людей,піклуються,себе не жаліючи...
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я думал что ета сверх убыточная организация расформирована
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делайте уже по 100
бюджет всё стерпит
имхо единственный кто сегодня пишет украинцам это налоговая инспекция
заказные по 200 если шо
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Зарплаты маленькие, нужно почти наполовину увеличить, население выдержит, уже не раз все повышалось, а народ молчит и терпит, значит, можно еще немножко сдавить горло...
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А як вам тарифи Нової Пошти в порівнянні навіть з підвищеними Укрпошти? Влаштовують? Якщо не буде УП, то конкуренція для НП як монополіста зникне як явище.
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Укрпошта - це державна структура, Нова пошта - ні. Якщо на державному рівні щось підвищують, то це повинно також стосуватись мінімальних зарплат і жебрацьких пенсій
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Правильно сделала. Важно помнить на выборах, кому мы обязаны тотальным повышением цен.
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у меня в городе осталось 1 отделение, некому работать за копейки.
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По селах давно позачинялись.
Лишили одне на кілька сіл, а в інших селах - представники.
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підвищувати потрібно не начальникам, а простим поштарям, але ж тут такого не має, поштові відділення закривають, зато начальнику на верху підвищують і так не маленьку зарплатню, круто.
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Народ Украины обязан оплачивать космические зарплаты эффективных менеджеров, а вернее ублюдков и выродков захвативших власть в Украине. Как я сука хочу увидеть всю эту ублюдочную кодлу на фонарных столбах - вот просто очень сильно!
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Телефоны стационарные вырубили,на почту тариф подняли.На днях разговаривал с водилой скорой.Каже,пенсионеры жалуются ему,вроде он виноват.Кажуть,вмирають,а скорою вызвать не могут.Одну бабцю одиноку,с трубкой в руке мертву нашли..серце.Другая с порога ему блокноты тычит,мол с подругами связи нема...як вони,що з ними.И поговорить вже не с кем.Средневековье.Може голубями пользоваться починати?Он такой,так мобильный купите.Та,шо ты!Хiба я в них тямлю.Та и грошей нема,щоб пополнять.Короче с заботой о людях из Украины "Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів на 40% - Цензор.НЕТ 5286
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Скоро уже и посылку отправить станет трудно. "Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів на 40% - Цензор.НЕТ 5038
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У нас в городе только один офис. И они занимаются международными доставками. "Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів на 40% - Цензор.НЕТ 5430
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Есть такая профессия,- почту разносить...

"Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів на 40% - Цензор.НЕТ 90
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Було діло.
Дощик лив, але було жарко від роботи, і я скинув хебешку камуфльовану і поклав на підвіконня вінка, що справа від заваленого входу.
Коли після опівночі одягнув, медаль хтось спер.
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На Укрпошті простий лист в один-два аркуші донедавна був 5 грн, рекомендований 9 грн, цінний - понад 16 грн.
Тепер буде 7 грн, майже 13 і понад 22.
А важчі ще дорожчі.
Так, вибачте, трамвай 8 грн.
"Народу нравітся".
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не угадали - поданы иски в суд на педалика и его самоуправство
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за такие деньги почтальоны могут и флешки разносить.
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ипать тарахтеть - может проще закрытся совсем "Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів на 40% - Цензор.НЕТ 9595
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Самое смешное, что доходы от этого только упадут
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Если бы тарифы на достаку писем были бы повышены в 70 000 раз или уменьшены соответственно до нуля, количество приверженцев клеить языком марки так и осталось бы исчезающей величиной,
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем на 40%
 
 
 
 
 
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