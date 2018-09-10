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 Экономика, За рубежом
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Все про:валюта (3006) курс (2043) Россия (70410) рубль (855)

 Рубль стремительно обесценивается: курс доллара впервые за 2,5 года поднялся выше 70 руб.

Торги валютой на Московской бирже в понедельник, 10 сентября, открылись разнонаправленным движением котировок. Курс евро в первые минуты торгов снижался, в то время как курс доллара рос.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание РБК.

На пике курс доллара достиг отметки 70,16 руб., что стало самым высоким его показателем почти за 2,5 года. В последний раз выше этого уровня курс американской валюты на Московской бирже поднимался 16 марта 2016 года, когда доллар стоил 71,44 руб.

Достигнув пиковой отметки, курс доллара несколько снизился. К 10:15 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 69,88 руб., что примерно на 2 коп. ниже уровня закрытия торгов 7 сентября. Курс евро к этому моменту достиг отметки 80,66 руб., что на 26 коп. ниже уровня закрытия торгов пятницы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курс гривни находится в прогнозированных границах на 2018 год, - Гройсман

В пятницу, 7 сентября, евро установил двухгодичный рекорд: его стоимость впервые с марта 2016 года поднялась выше 80 руб.

Вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов объяснил падение курса рубля ожиданием второго раунда антироссийских санкций, а также нестабильностью на рынках развивающихся стран, в первую очередь Турции.

В свою очередь помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что ослабление курса рубля "пока" не является предметом для беспокойства.

Источник: https://censor.net.ua/n3085335
 
   
 Топ комментарии
 
Держитесь! И хорошего настроения! Рубль стремительно обесценивается: курс доллара впервые за 2,5 года поднялся выше 70 руб. - Цензор.НЕТ 8279 Рубль стремительно обесценивается: курс доллара впервые за 2,5 года поднялся выше 70 руб. - Цензор.НЕТ 8279
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Гарна новина))От щастить расіяннам та Луганднцям,тепер в них ще більше рублів буде))
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_Рублю желаю не останавливаться на достигнутом! Вперёд, к новым рекордам! За вяличие, за путлера! Биться до последнего рашистского пенсионера.
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Топай далі, Кіровоград там де Кіровоград - в центрі України.
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...ты, видимо, в другой Украине обитаешь... Рубль стрімко знецінюється: курс долара вперше за 2,5 року піднявся вище 70 руб. - Цензор.НЕТ 3619
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Где-то возле Кропивницкого, наверное. Недалеко от Гришкиных Плавок, ой, Горишних Плавней.
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Кировоград ровно между его столом и столом фрола федорова.
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а рупь таки падает...а гривня в прогнозном корридоре. завывай-не завывай.
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Гыг, ты там лайки всяким кретинам рисуешь. Ну так расскажи, экономист доморощенный, по каким причинам курс гривны падает?
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Тіш себе надією, може полегшає: коли економіка падає, а вона все таки в кількісному виробництві падає, як би ти тут не співав, то гривня, як би її не стримували, рано чи пізно рухне як в 2014 бабахнуло.
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"Віамінчик", а де це - "в Кіровограді"? У нас місто таке є? " " УРСР, тобто, у "Хохляндії" - може і є... А от в Україні вже котрий рік - немає... Так ти у нас "совкодрочер"? Так так і пиши... А то розпереживався за Україну...Це не твоя країна... Тобі не сюди... Тобі - у "Вчора"...
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Зраааада) зубожиня, полвареничка, ааааа))
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Енот еще митинге против повышения пенсионного возраста в пидаРассии, где жирик пиз бьет раба.
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А гривна уже укрепилась, я что-то пропустил? Тупая журналистика из серии, посмотрите как в россии плохо..а то что гривна плотно привязана в рублю и упадет за ним вслед это вы забыли?
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а с чего бы то у них плохо?на них никто не напал,санкции только на пользу.газом с нефтями торгуют напропалую-и все равно плохо...это не может не радовать Рубль стрімко знецінюється: курс долара вперше за 2,5 року піднявся вище 70 руб. - Цензор.НЕТ 4110
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Ппц)) какие недоаналитики на цензоре пропадают)))
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да-да, она уже пошла - на первое января - 28,06, сегодня - 28,26.(при падении рубля с 57 до 70).
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Не чего психоз создавать!!! Нет сейчас там больших проблем!!!! Увы! Но нет!!!
Не нужно успокаивать наше общество!!! Россия сама собой не рухнет!!! Над этим нужно много работать!!!
А запад ее валить не хочет! Они торговать и новые отношения устанавливать хотят!!! И даже Британия !!! Учувствует в Северном потоке-2!!!!
Надежда на США!!! Так как они хотят получить большую часть рынка энерго ресурсов где сейчас доминирует Россия!!! И чисто денежный интерес американского олигархата, может привести к ликвидации РФ!!!
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никто валить россию не будет, даже больше скажу - если такая угроза реально возникнет - то запад сделает все, чтобы она не развалилась
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кацапа,у нас нет такого торгового оборота,шоб гривна была к руплю привязана Рубль стрімко знецінюється: курс долара вперше за 2,5 року піднявся вище 70 руб. - Цензор.НЕТ 3161
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"Торговый оборот между Россией и Украиной в январе-мае 2018 года вырос на 28,7% в годовом выражении и составил почти $5,84 млрд."

гыг, ты вообще откуда вещаешь?
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Там оборот состоит из покупаемых у вас на росии нефти и ее составляющих.
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какое это имеет значение? товарооборот считается в бабках - в твердой валюте, а что ты покупаешь не имеет никакого значения, значение имеют уплаченные и полученные средства.
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"Мухи сідають на ранах,
Пчоли на квітах пахучих;
Добрий все бачить лиш добре,
Підлий лиш підле у других",

Ось вам інша інфа:
У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі нещодавно повідомили, що за перші чотири місяці 2018 року експорт товарів з України до ЄС зріс на 43% в порівнянні з 2017 р., і склав 6,6 млрд доларів.Минулого року обсяг експорту продукції українських підприємств до країн Євросоюзу збільшився на 33% в порівнянні з 2016 роком.
Не переживайте,з падінням рубля,буде падати економіка рф,наші експортери самі переорієнтуються на інші ринки
Те,що руб падає повільно,свідчить про мільярдні долларові вливання,на геополітику вже не розгуляєшся.
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Гитлер был неплохим художником... акварелью очень прилично писал... Так что получается вы муха - на ранах гитлера
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и сколько это в процентах к общему товарообороту?процентов 7-9? Рубль стрімко знецінюється: курс долара вперше за 2,5 року піднявся вище 70 руб. - Цензор.НЕТ 1345по сравнению с 2013,когда половина товарооборота было с раиськой
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Лидеры по ввозу товаров в Украину практически те же страны, которые охотно покупают украинскую продукцию, за исключением Китая:
1 место США - 570398,6 тысяч долларов
2 место Великобритания - 499266,2 тысяч долларов
3 место Россия - 424275,0 тысяч долларов
4 место Германия - 370044,9 тысяч долларов
5 место Турция - 357463,5 тысяч долларов
6 место Кипр - 225450,7 тысяч долларов 7 место
Швейцария - 208245,9 тысяч долларов 8 место Китай - 164405,6 тысяч долларов
9 место Польша - 145120,5 тысяч долларов
10 место ОАЭ - 118124,2 тысяч долларовПодробности читайте на Информ-UA: https://inform-ua.info/economics/1519212055-ksport-y-ymport-ukrayn-v-2017-hodu-tolko-tcyfr
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Все правильно(хоч і маніпулятивно).А ось інша динаміка:
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Точно подмечено, потому что власть в Украине передается исключительно по наследству и среднестатистическому украинцу, не успевшему награбить в 90х ничего уже не светит кроме работы порохоботом за 30 сребреников. Таковы реалии украинской политики.
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Представители Гейропы да!!! А у американских олигархов другая политика!!! А Европа против США нуль!!! У них нет единства!!! А страны балтии, Польша, Болгария,Румыния заблокируют это. А Китай подтянется тогда когда увидет, что время настало и забьет кол в спину РФ!!!
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Представители Гейропы да!!! А у американских олигархов другая политика!!! А Европа против США нуль!!! У них нет единства!!! А страны балтии, Польша, Болгария,Румыния заблокируют это. А Китай подтянется тогда когда увидет, что время настало и забьет
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Як це нєт проблєм?В сср теж до 91 було все спокійно-ніхто не нападав,тільки жерти було нічого
https://antisovetsky.livejournal.com/52729.htm На підтримку курса рубля вбухуються мільярди доларів!
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Да и пйуло с ними ! Нам то что? А вот то что готовят подорожание газа у Нас,вот это будет весело !
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Нам от этого лучше жить не станет.Да,это хорошо,душить гадов надо,но у нас чем ситуация лучше?
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Тем более Путин и его клика держат деньги в долларах евро. А обедневшие россияне тем более пойдут наемниками.
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Отличные новости, теперь за вонючий пиндосский доллар будут давать еще больше скрепных рублей!
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Меня как то больше интересует курс гривны к доллару.Какое мне дело до их рубля.
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Силуанов ще казав,що рубль недооценён.Чули куме?Недооценён,та потребуэ жалю та спiвчюття.
-Так як помре за сотню,можливо повспiвчуваю Рубль стрімко знецінюється: курс долара вперше за 2,5 року піднявся вище 70 руб. - Цензор.НЕТ 5922
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Прям душа радуется, как у кацапов подгорает) как же троллины недокацапские палятся,комменты вверху ,прям бальзам на душу)
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к концу сентября рупь будет штурмовать уровень 72. Высота будет уверенно взята.
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Ихнее высочество успело подготовиться: съездило в отпуск со своей любимой собачкой и открыло богатейшие залежи ягеля!

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Хорошо хоть гривня крепка, как гранит.
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производство круглых плотов для сплава по росийским рекам наращивает объёмы
Рубль стрімко знецінюється: курс долара вперше за 2,5 року піднявся вище 70 руб. - Цензор.НЕТ 2214
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А мне ни к чему. Я доллару верю. и доллар люблю. Рубль стрімко знецінюється: курс долара вперше за 2,5 року піднявся вище 70 руб. - Цензор.НЕТ 7447
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Твой папашка? Яблоко от яблони недалеко падает. Рубль стрімко знецінюється: курс долара вперше за 2,5 року піднявся вище 70 руб. - Цензор.НЕТ 3760
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...хочешь сыграть со мной в твою любимую кацапскую игру "Переведи стрелки"? Рубль стрімко знецінюється: курс долара вперше за 2,5 року піднявся вище 70 руб. - Цензор.НЕТ 3061 ...хер тебе по всей морде, вася, в моей семье кацарылые не в почете... Рубль стрімко знецінюється: курс долара вперше за 2,5 року піднявся вище 70 руб. - Цензор.НЕТ 6326
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Пусть с тобой Ляшко в очко играет, добрый человек.
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...еще одна твоя любимая игра, вася? Благодарствую, твои семейные рецепты проведения досуга - только твоя прерогатива...
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Какой был курс гривны на прошлой неделе и какой на этой?
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Та вы скоро и от фубля откажитесь, ждите китайский юань))
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Пиндосы и гейропейцы, сделайте путину к дню его рождения подарок - 100 российских рублей за 1 доллар США. Рубль стрімко знецінюється: курс долара вперше за 2,5 року піднявся вище 70 руб. - Цензор.НЕТ 2652
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Подарок кстати будет царским... При неизменной цене нефти - это в полтора раза увеличит доходы бюджета в рублях. Они буду не знать на что деньги тратить... Рубль стрімко знецінюється: курс долара вперше за 2,5 року піднявся вище 70 руб. - Цензор.НЕТ 6509
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Когда была введена гривня, её отношение к рублю было приблизительно 1гр - 5 руб.
Что бы понимать, нужно критическое осмысление.
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Вероятно это падение гривни так на нем отражается...
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если раньше хуйло кивал на цены на нефть, то что в этот раз? Затмение Луны?
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Що спільного у "Мінстеця" і редакторів Цензора ,що відзначаються або ідіотськими заголовками,або матеріалами,розміщеними ЗАРАНО .(як цей) ?


ТУПІСТЬ,що викликає насмішку у "ольгінських" .НА ЖАЛЬ.
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А для тебя ольгинские тролли в авторитете?) Госпаде, какие-то тролли ольгинские совсем неадекватные пошли) так вот скажу тебе по большому секрету, нам как то чхать на троллей,на кацапов! ПТН - ПНХ!
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на даний момент..

USD/RUB - Доллар США Российский рубль
Москва



69,7930 -0,1095 -0,16%
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Та ты шо, подешевел?)) А на прошлой неделе какой курс был?)
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Статью прочитайте.

"На пике курс доллара достиг отметки 70,16 руб...
Достигнув пиковой отметки, курс доллара несколько снизился. К 10:15 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 69,88 руб."
Источник: https://censor.net.ua/n3085335
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і лише зараз...

70,0381 +0,1356 +0,19%

а пік може бути і 75 ..але це не причина "трубіти в фанфари"..
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Із заголовками бувають проколи, але в даному разі все нормально.
Курс долара піднімався вище 70 вперше за 2,5 роки на момент написання статті? Піднімався.
В статті описані коливання від піку до відкату.
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меня больше падение гривны интересует.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРубль стремительно обесценивается: курс доллара впервые за 2,5 года поднялся выше 70 руб.
 
 
 
 
 
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