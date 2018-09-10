 Рубль стремительно обесценивается: курс доллара впервые за 2,5 года поднялся выше 70 руб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание РБК.
На пике курс доллара достиг отметки 70,16 руб., что стало самым высоким его показателем почти за 2,5 года. В последний раз выше этого уровня курс американской валюты на Московской бирже поднимался 16 марта 2016 года, когда доллар стоил 71,44 руб.
Достигнув пиковой отметки, курс доллара несколько снизился. К 10:15 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 69,88 руб., что примерно на 2 коп. ниже уровня закрытия торгов 7 сентября. Курс евро к этому моменту достиг отметки 80,66 руб., что на 26 коп. ниже уровня закрытия торгов пятницы.
В пятницу, 7 сентября, евро установил двухгодичный рекорд: его стоимость впервые с марта 2016 года поднялась выше 80 руб.
Вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов объяснил падение курса рубля ожиданием второго раунда антироссийских санкций, а также нестабильностью на рынках развивающихся стран, в первую очередь Турции.
В свою очередь помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что ослабление курса рубля "пока" не является предметом для беспокойства.
пизбьет раба.
Не нужно успокаивать наше общество!!! Россия сама собой не рухнет!!! Над этим нужно много работать!!!
А запад ее валить не хочет! Они торговать и новые отношения устанавливать хотят!!! И даже Британия !!! Учувствует в Северном потоке-2!!!!
Надежда на США!!! Так как они хотят получить большую часть рынка энерго ресурсов где сейчас доминирует Россия!!! И чисто денежный интерес американского олигархата, может привести к ликвидации РФ!!!
гыг, ты вообще откуда вещаешь?
Пчоли на квітах пахучих;
Добрий все бачить лиш добре,
Підлий лиш підле у других",
Ось вам інша інфа:
У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі нещодавно повідомили, що за перші чотири місяці 2018 року експорт товарів з України до ЄС зріс на 43% в порівнянні з 2017 р., і склав 6,6 млрд доларів.Минулого року обсяг експорту продукції українських підприємств до країн Євросоюзу збільшився на 33% в порівнянні з 2016 роком.
Не переживайте,з падінням рубля,буде падати економіка рф,наші експортери самі переорієнтуються на інші ринки
Те,що руб падає повільно,свідчить про мільярдні долларові вливання,на геополітику вже не розгуляєшся.
1 место США - 570398,6 тысяч долларов
2 место Великобритания - 499266,2 тысяч долларов
3 место Россия - 424275,0 тысяч долларов
4 место Германия - 370044,9 тысяч долларов
5 место Турция - 357463,5 тысяч долларов
6 место Кипр - 225450,7 тысяч долларов 7 место
Швейцария - 208245,9 тысяч долларов 8 место Китай - 164405,6 тысяч долларов
9 место Польша - 145120,5 тысяч долларов
10 место ОАЭ - 118124,2 тысяч долларовПодробности читайте на Информ-UA: https://inform-ua.info/economics/1519212055-ksport-y-ymport-ukrayn-v-2017-hodu-tolko-tcyfr
https://antisovetsky.livejournal.com/52729.htm На підтримку курса рубля вбухуються мільярди доларів!
-Так як помре за сотню,можливо повспiвчуваю
Что бы понимать, нужно критическое осмысление.
ТУПІСТЬ,що викликає насмішку у "ольгінських" .НА ЖАЛЬ.
USD/RUB - Доллар США Российский рубль
Москва
69,7930 -0,1095 -0,16%
"На пике курс доллара достиг отметки 70,16 руб...
Достигнув пиковой отметки, курс доллара несколько снизился. К 10:15 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 69,88 руб."
Источник: https://censor.net.ua/n3085335
70,0381 +0,1356 +0,19%
а пік може бути і 75 ..але це не причина "трубіти в фанфари"..
Курс долара піднімався вище 70 вперше за 2,5 роки на момент написання статті? Піднімався.
В статті описані коливання від піку до відкату.