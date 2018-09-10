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 В Варшаве стартует двухнедельное совещание ОБСЕ

В Варшаве начинается двухнедельное совещание ОБСЕ, на котором пойдет речь о выполнении обязательств государств - участников в сфере соблюдения прав и свобод человека.

Участие в совещании принимают около 1,5 тыс. представителей правительств и гражданского общества стран ОБСЕ и стран-партнеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Целью конференции является пересмотр обязательств, которые взяли на себя правительства стран-членов в области соблюдения фундаментальных прав и свобод человека, демократии, толерантности и противодействию дискриминации. Кроме того, будет затронут вопрос свободы слова, прав мигрантов, преодоление расизма и ксенофобии.

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В сессии, которая будет открывать совещание, примут участие глава МИД Польши Яцек Чапутович, председатель Постоянного совета ОБСЕ, представитель Италии при ОБСЕ Алессандро Аццони, директор Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир и др.

Помимо основных сессий, состоятся более 100 сопутствующих событий относительно прав человека в странах-членах ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3085332
 
 
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Горстка трусливых политиков смогла поработить сотни тысяч прошедших войны патриотов! Это позор...
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ОБСЕ или ЛГБТ? пора уже объеденить эти термины ибо основная масса ОБСЕ члены-представители ЛГБТ
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