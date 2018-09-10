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 Политика Украины, Общество
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Все про:иудеи (9) поздравление (679) Порошенко (15379)

 "Радости, надежды и достатка", - Порошенко поздравил иудеев Украины с Рош ха-Шана

Президент Украины Петр Порошенко поздравил иудеев страны с праздником Рош ха-Шана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

"Сердечно поздравляю еврейскую общину Украины с праздником Рош ха-Шана, который символизирует для каждого человека начало нового года, новых надежд и свершений. Сегодня наша главная сила - это единство, вера в себя и свою страну. Уверен, что вместе мы преодолеем самый большой вызов - защитим территориальную целостность нашего государства, восстановим мир на родной земле", - говорится в поздравлении Президента.

Порошенко пожелал всем радости, надежды и достатка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину на празднование Рош ха-Шана уже приехали почти 28 тысяч хасидов, - ГПСУ

"Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам хороший и счастливый год!" - добавил глава государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3085329
 
   
 Топ комментарии
 
а Нетаньяху поздравляет украинцев с религиозными православными праздниками...?
Что то не помню....
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Та спасибо! Радость будет в этом году, когда исполнится надежда, что ты ответишь за свои злодеяния перед законом, а там и достаток подтянется)
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Подивись як ця гнида, разом з червоненком, здає українців "жителям іорданської долини" за надуманий ним холокост та як його Корчинський мордою в лайно:
https://www.youtube.com/watch?v=YGDw8wKY3RQ

А що ви хотіли від міністра уряду бімби та засновника ПР?
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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Павло Дудра, иибач Павло, але ти не Дурда ти Ідіот. Тебе і твою юльку я в труні бачу.
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Нехай казяться , вороги украінського народу , може скоріше здохнуть від сказу 😄
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До чого тут вибори ? Популізмом є кому займатися , а Президент виконує свої прямі обов'язки , от і все !
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інша справа -непопулісти Ляшко,Рабінович і Тимошенко ))))
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Полковник, лучше своим протезом, с разгона.
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Та спасибо! Радость будет в этом году, когда исполнится надежда, что ты ответишь за свои злодеяния перед законом, а там и достаток подтянется)
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за убийство мирных трактористов и шахтёров налугандонии?
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А кого он убил?Вон сатана живой и письма пишет))
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вот тут хочу видеть депутатов вместе с лалитой
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За убийство в Иловайскем ответит твой кремлёвский сцарь в Гааге, если доживёт !
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Он там был?
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Правильно.....только слово Земля надо писать с большой буквы.
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"Достаток" вже у вас є, а от "надії" мають бути без"радісні"! (Це я особисто вам бажаю!)
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а Нетаньяху поздравляет украинцев с религиозными православными праздниками...?
Что то не помню....
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Он что, лох что ли? Они гоям и дали эту религию, между прочим, так что это рабы пусть пресмыкаются.
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Українців Ісраелю вітає, власне, як і всіх, у кого Новий рік починається 01 Січня. Якщо українці Ісраелю запровадять якусь иншу дату, тоді побачимо.
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В Израиле есть православная община украинцев? Чт то не помню.
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там є екзархат РПЦ.
Але невдовзі буде і екзархат УПЦ (пічсля надання автокефалії)
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будь украинцы счастливыми обладателями такого количества активов в Израиле, то поздравлял бы..
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Иногда сочувствие это просто хорошо замаскированное злорадство.
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При Овоще Сережа Тулуб губернаторствовал, то тогда был проект выделения лучших ,провереных земель для ведения с\х под специальным надзором и контролем со стороны хасидов , ну и пищевая промышленность должна была для них появиться,специальная,кошерно все должно было готовиться и этот Сережа все курировал..лично (на днях моему куму рабе расфигачил камеру..снимал то,что низзя было снимать..)
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Тулуб вже повернувся з Іспанії "чистим". Я так зрозумів, що цей виродок вже з усіма домовився.

А звідки Ваша інформація про "землі"?
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Тогда все было в открытом доступе..и в черкасских газетах (бумажных). Было..видео ,как он с ихними попами беседует..про это.(Теперь подобные проекты они кажись в Кении реализуют.)
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Вижу, что Петя в своей предвыборной кампании давит на патриотизм.
Только "патриотизм" этой Жабы спрятан глубоко в офшорах.
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Радость и надежда - это ТЫ, вот с достатком вопрос. Я бы тебя в объятиях задушил, мой ты не наглядный.
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"Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам хороший и счастливый год!" - добавил глава государства.

Тут у него личные переживания, без сарказма.
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Хали гали Кришна.Слався Шерхан и сын его Табаки "Радості, надії та достатку", - Порошенко привітав іудеїв України з Рош-Гашана - Цензор.НЕТ 5364
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Президента, кабмин и половину зРады поздравляю с праздничком.
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Глава иранского Совета по ядерной энергии Али Ахбар Салехи заявил, что на иранских ядерных объектах запущены новые центрифуги, которые позволят создавать оружейное топливо в сжатые сроки и в гораздо больших объемах, чем раньше.

Вот тебе бабушка и будапештский меморандум.
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Пєця піариться на всьому - на Томосі, вітаннях зі святами (вчора розтікався у привітаннях з днем танкіста), вітаннях збірної України по футболу, навіть вітаннях з юдейським Новим роком. От тільки з конкретними справами - діло швах, один суцільний піар. Мабуть, йому треба серйозно замислитись щодо зміни прізвища - на Піарашенко.
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Це не піар , а РЕАЛЬНІСТЬ ! Ось чому вас зрадо**** ів муляє від цього в одному місці !
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порошенке следует панамцев проздравить, они его деньги хоронят
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"Ненависть" во Львове
"Радості, надії та достатку", - Порошенко привітав іудеїв України з Рош-Гашана - Цензор.НЕТ 5895

"Прямо как хуйло где-нибудь в Череповце или Омске"


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У девочки слева явно рожа приклеена. Ещё левее у типа фейс тоже перекошено-сфотошопленный. Да и дождь только над одним счастливчиком идёт - остальные без зонтов.И тихарь только один. Это только что я заметил в одном кутку
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Ну у Львові там спефічний контингент завжди присутній,тим більше,що зараз їхній пахан при владі.Сучий менталітет зсученої Галичини: чим більший поцріот - тим і служба в ФСБ довша.
Така екзотика Українського Задзеркалля.Хоча якщо придивитись,то масовка невдала і вній приймає участь більше охорини ніж львівськіх мородерів і їх родичів.
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з фейсбуку чернівецького сепара Хавича
СБУ ,надіюсь ,в курсі.. "Радості, надії та достатку", - Порошенко привітав іудеїв України з Рош-Гашана - Цензор.НЕТ 8702

Oleg Khavych
19 год ·

Это не шутка "Радості, надії та достатку", - Порошенко привітав іудеїв України з Рош-Гашана - Цензор.НЕТ 1118 Заместитель председателя ЦИК поздравляет с Рош ха-Шана не евреев, а "украинцев еврейского происхождения".
Так что поздравляю всех евреев, поддержавших госпереворот в Украине и все людоедские действия киевского режима: с точки зрения ваших кумиров вы больше не евреи.
Наследники Гитлера хоть в такой форме таки достигли "окончательного решения" на подвластной территории...




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поздорови -ну то поздоровив..
інформація ,що навряд заслуговує особливого обговорення,зрадо..оби -заюльки ! "Радості, надії та достатку", - Порошенко привітав іудеїв України з Рош-Гашана - Цензор.НЕТ 1237
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дурда.Галицькі хруні тільки ззовні як люди.
Насправді то отруйні рослини, геномодифіковані телевізором.
У них і кров зелена.
Діти Проклятого Ангела.
Їжака і Гадюки.
Краде в свого - несе окупанту.
І сповідаються частіше, ніж купаються, і "за Україну" боротися не втомлюються, і в Європу, б***ь, хочуть…
Під тиском жорстокої реальности бидло починає усвідомлювати, що сотворило, але дуже хоче і далі вважати себе людьми!
Ніби нічого й не сталося!
І - навіть розумними!!
Після сотвореного!!!
Я зворушений...
Прокляття матерів невинноубієнних і безвістипропалих - на ВСІХ.
На всіх, хто голосував за Порошенка.
Сім разів.
І - до коліна сьомого...
От зеленою своєю кров'ю мутантів-покручів-потворок із пробірок ФСБ вони і повинні тепер залити всі майдани України і спокутувати, таким чином, свою зраду всього святого, що тільки може бути святим у житті людському.

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прокляття повертаються до тих ,хто кляне ..
Заюлькам,втім ся проста істина невідома...
Або вони вважають свою релігію (Любов до Юлі) єдино Істинною.. тому не бояться ні Бога ,ні чорта,а лише прогнівити ЮЛЮ..
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Евреи таки да, непохожи ни на кого. Даже проигрывают так, что История хранит память о проигравшем, а не о победителе. Я присоединяюсь к поздравления Президента и от себя хочу поздравить самого Порошенко и всех тех, кто считает его евреем по духу.
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слава евреям захватившим власть в украине....!!!!!
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А как это им удалось?
Евреи по Киеву с автоматами бегали?
Может они тебя надули, тогда расскажи - как, чтобы в следующий раз не надули.
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Тю, євреям і так непогано у нас живеться. )
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І тихесенько додав :-"Незабаром і я до вас долучусь,бо завжди казав,що мій народ і моя країна мають бути заможними та щасливими. Я ніколи не брешу!"
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В Украине проживают 150 000 греков. Это в полтара раза больше чем жидов. Пэтя, ты когда начнешь греков поздравлять? "Радості, надії та достатку", - Порошенко привітав іудеїв України з Рош-Гашана - Цензор.НЕТ 1945 (поздравляет только те нации, которые представлены в Парламенте).
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буде Українська незалежна церква..буде створений екзархат в Греції на г. Афон(або поблизу),ось тоді... )
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Я не краду. І іншим не рекомендую. Крадуть "обрізані патріоти Ізраїлю". І коли їх будуть вішати я їм нагадую, що ми ж попереджали... "Радості, надії та достатку", - Порошенко привітав іудеїв України з Рош-Гашана - Цензор.НЕТ 1793
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А українцям? 144 геноцидні реформи, європейські ціни на все і підвищені тарифи
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Раввин Гройсману: «Таки наслышан, шо Ваш достопочтимый работодатель имеет постоянное желание перерезать. Так вот не стоит изводить талант на какие-там ленточки. Приводите его к нам и мы таки найдём, шо перерезать по-интересней. Клянусь форшмаком от моей мамы, шо он будет доволен».
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"Радости, надежды и достатка", - Порошенко поздравил иудеев Украины с Рош ха-Шана :

- Как стать богатым? - спрашивает бедный еврей богатого.
- Ну, - объясняет тот, - начать нужно вот с чего: первые двадцать лет надо быть закоренелым скрягой.
- А потом?
- Потом? - переспрашивает богатый. - Потом вы им и останетесь, но уже на всю жизнь.

- Ваш сын пожертвовал тысячу рублей на новую синагогу, а вы хотите дать только сто?
- Мой сын может это себе позволить. У него есть бережливый отец. А у меня - только легкомысленный сын.

14.11.2016
Несколько мудрых еврейских анекдотов о богатстве и бедности


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"Радості, надії та достатку", - Порошенко привітав іудеїв України з Рош-Гашана - Цензор.НЕТ 128Богатство и бедность - тема, о которой еврейский народ рассказывал в своих анекдотах ещё тогда, когда анекдоты скорее напоминали притчи. Эти мудрые истории и вызывают улыбку, и заставляют задуматься.
Попрошайка с восторгом рассказывает жене, каким великолепным кексом его угощали в одном богатом доме.
- Попроси рецепт, - говорит жена. - Я тоже испеку такой кекс.
Нищий выспрашивает кухарку, потом докладывает жене:
- Берешь десяток яиц...
- Десяток я себе не могу позволить. Возьму два.
- Хорошо. Еще нужен фунт сливочного масла...
- Где, интересно, я возьму сливочное масло?
- Значит, без сливочного масла... Дальше: четверть фунта изюма...
- Это обязательно? Изюм очень дорогой.
- Нет, наверно, не обязательно... Дальше: фунт пшеничной муки.
- Радуйся, что ржаная есть в доме!
- По мне, и ржаная сойдет. Потом тесто кладут в круглую форму и пекут в духовке.
- Духовки у нас нет. Формы тоже. Испеку кекс в горячей золе...
Кекс готов. Женщина пробует его.
- Фу, - говорит она, - и что богатые в этом находят?
***Бедный еврей во что бы то ни стало хочет поговорить лично с Ротшильдом. Наконец ему удается добиться аудиенции.
- Я прошу вас помочь мне деньгами, - говорит он.
- Послушайте, - сердито отвечает Ротшильд, - из-за этого вам нужно было отнимать у меня время?
- Господин Ротшильд, - говорит еврей, - вы, может быть, лучше меня разбираетесь в банковских делах. Но как побираться, я знаю лучше вас.
***- Если бы ты был Ротшильдом, что бы ты делал с его богатством?
- Это не вопрос. Вот вопрос: что делал бы Ротшильд с моей бедностью?
***Ротшильд - своему кассиру:
- Господин Зильберман, мне не нравится, что вы являетесь на службу только в десять часов. Посмотрите на меня: я - ваш шеф, а прихожу в восемь.
- Господин барон, - объясняет кассир, - ведь вам так приятно уже в восемь утра вспомнить, что вы барон Ротшильд. А для меня и в десять все еще слишком рано, чтобы смириться с мыслью, что я всего лишь ваш кассир.
***- Как стать богатым? - спрашивает бедный еврей богатого.
- Ну, - объясняет тот, - начать нужно вот с чего: первые двадцать лет надо быть закоренелым скрягой.
- А потом?
- Потом? - переспрашивает богатый. - Потом вы им и останетесь, но уже на всю жизнь.
***- Ваш сын пожертвовал тысячу рублей на новую синагогу, а вы хотите дать только сто?
- Мой сын может это себе позволить. У него есть бережливый отец. А у меня - только легкомысленный сын.
***У бедного портного дюжина детишек. Однажды влезает он на крышу и видит: там сидит какое-то жалкое существо, старое, тощее, голое. Он спрашивает:
- Ты кто такой и что тут делаешь?
- Я здесь живу, я - нужда! - говорит существо.
Портному становится его жалко. Он снимает мерку и шьет ему костюм. Когда костюм готов, он опять лезет на крышу. Костюм мал: нужда за это время выросла!
***Самый богатый человек в местечке неграмотен, и письма за него бесплатно пишет бедный меламед (учитель).
- Ну и дурак ты, - говорит меламеду друг. - Если он ничего не платит, зачем ты за него пишешь?
- А если я не буду писать, он, по-твоему, будет платить больше?
***Нищий, приглашенный в состоятельный дом, по-детски радуется, глядя на серебряную хозяйскую посуду.
- Чего ты так радуешься? - удивляется хозяин. - Она же не твоя.
- А какая разница? Ведь, глядя на нее, мы оба испытываем одинаковое удовольствие.
- Да, но я могу спрятать ее куда-нибудь, даже закопать, а ты не можешь.
- Если вы ее спрячете, нам обоим не будет от этого никакой радости.
- Согласен. Но я могу заложить ее. Или продать.
- Если вы ее заложите или продадите, рад этому буду только я, а не вы.
С Новым Годом! Шолом у хату! Ёпта!
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Якась прикра несподіванка виникла у "попутчіків революціі",чи може знов"юлькавкралавсьо"?!

Колектив Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва висловлює протест проти маніпулятивного використання результатів наших досліджень. 6 вересня на телеканалі «112 Україна» після блоку теленовин о 21.20 в рубриці «Епізод» з посиланням на прес-конференцію Фонду «Демократичні ініціативи» прозвучало кілька неправдивих тверджень

Посилаючись на соціологічне опитування Фонду «ДІ» та Центру Разумкова, в ефірі стверджувалося, що останні результати громадської думки «засвідчують зростання популярності партії «За життя». Насправді, як показують дані опитувань, ніякого «зростання популярності партії «За життя!» не відбувається: у грудні 2017 року за неї були готові проголосувати 6,7% населення, у травні 2018 року - 6,0%, у серпні 2018 року - 6,1%. Не зріс також і президентський рейтинг Рабіновича: у грудні 2017 року - 5,8%, у серпні 2018 року - 5,3%. Не зросли й рейтинги довіри до Рабіновича: у грудні 2017 року він становив 17,8%, у серпні 2018 - 15,6%.

Отже, немає жодних підстав стверджувати на основі наших досліджень про «зростання популярності партії «За життя!».

https://dif.org.ua/article/zayava-deminitsiativ-proti-manipulyativnogo-vikoristannya-rezultativ-nashikh-doslidzhen-na-telekanali-112-ukraina#.W5VQQ9EPCbo.facebook

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евреям уже доверили все в стране- народ остановите рабиновичей- или вымрем
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"Радости, надежды и достатка", - Порошенко поздравил иудеев Украины с Рош ха-Шана :

- Как стать богатым? - спрашивает бедный еврей богатого.
- Ну, - объясняет тот, - начать нужно вот с чего: первые двадцать лет надо быть закоренелым скрягой.
- А потом?
- Потом? - переспрашивает богатый. - Потом вы им и останетесь, но уже на всю жизнь.
***- Ваш сын пожертвовал тысячу рублей на новую синагогу, а вы хотите дать только сто?
- Мой сын может это себе позволить. У него есть бережливый отец. А у меня - только легкомысленный сын.
***У бедного портного дюжина детишек. Однажды влезает он на крышу и видит: там сидит какое-то жалкое существо, старое, тощее, голое. Он спрашивает:
- Ты кто такой и что тут делаешь?
- Я здесь живу, я - нужда! - говорит существо.
Портному становится его жалко. Он снимает мерку и шьет ему костюм. Когда костюм готов, он опять лезет на крышу. Костюм мал: нужда за это время выросла!
***Самый богатый человек в местечке неграмотен, и письма за него бесплатно пишет бедный меламед (учитель).
- Ну и дурак ты, - говорит меламеду друг. - Если он ничего не платит, зачем ты за него пишешь?
- А если я не буду писать, он, по-твоему, будет платить больше?
***Нищий, приглашенный в состоятельный дом, по-детски радуется, глядя на серебряную хозяйскую посуду.
- Чего ты так радуешься? - удивляется хозяин. - Она же не твоя.
- А какая разница? Ведь, глядя на нее, мы оба испытываем одинаковое удовольствие.
- Да, но я могу спрятать ее куда-нибудь, даже закопать, а ты не можешь.
- Если вы ее спрячете, нам обоим не будет от этого никакой радости.
- Согласен. Но я могу заложить ее. Или продать.
- Если вы ее заложите или продадите, рад этому буду только я, а не вы.
С Новым Годом! Шолом у хату! Ёпта!
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У евреев есть и буде радость, надежда и достаток ,у нас и наших детей это отобрали...
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нужно было с ними вместе в грязи и говне отпраздновать
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если представители этой народности останутся при власти еще на пятилетку нам - украинцам можно забыть, что у нас есть своя земля.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Радости, надежды и достатка", - Порошенко поздравил иудеев Украины с Рош ха-Шана
 
 
 
 
 
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