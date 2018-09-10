"Радости, надежды и достатка", - Порошенко поздравил иудеев Украины с Рош ха-Шана :

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.
"Сердечно поздравляю еврейскую общину Украины с праздником Рош ха-Шана, который символизирует для каждого человека начало нового года, новых надежд и свершений. Сегодня наша главная сила - это единство, вера в себя и свою страну. Уверен, что вместе мы преодолеем самый большой вызов - защитим территориальную целостность нашего государства, восстановим мир на родной земле", - говорится в поздравлении Президента.
Порошенко пожелал всем радости, надежды и достатка.
"Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам хороший и счастливый год!" - добавил глава государства.
https://www.youtube.com/watch?v=YGDw8wKY3RQ
А що ви хотіли від міністра уряду бімби та засновника ПР?
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
Достал это популист..
Во время ожесточенных боев за Иловайск Порошенко создавал оффшор на Виргинских островах
Что то не помню....
Источник: https://censor.net.ua/n3085329
Але невдовзі буде і екзархат УПЦ (пічсля надання автокефалії)
А звідки Ваша інформація про "землі"?
Только "патриотизм" этой Жабы спрятан глубоко в офшорах.
Тут у него личные переживания, без сарказма.
Вот тебе бабушка и будапештский меморандум.
"Прямо как хуйло где-нибудь в Череповце или Омске"
Така екзотика Українського Задзеркалля.Хоча якщо придивитись,то масовка невдала і вній приймає участь більше охорини ніж львівськіх мородерів і їх родичів.
СБУ ,надіюсь ,в курсі..
Oleg Khavych
19 год ·
Это не шутка Заместитель председателя ЦИК поздравляет с Рош ха-Шана не евреев, а "украинцев еврейского происхождения".
Так что поздравляю всех евреев, поддержавших госпереворот в Украине и все людоедские действия киевского режима: с точки зрения ваших кумиров вы больше не евреи.
Наследники Гитлера хоть в такой форме таки достигли "окончательного решения" на подвластной территории...
інформація ,що навряд заслуговує особливого обговорення,зрадо..оби -заюльки !
Насправді то отруйні рослини, геномодифіковані телевізором.
У них і кров зелена.
Діти Проклятого Ангела.
Їжака і Гадюки.
Краде в свого - несе окупанту.
І сповідаються частіше, ніж купаються, і "за Україну" боротися не втомлюються, і в Європу, б***ь, хочуть…
Під тиском жорстокої реальности бидло починає усвідомлювати, що сотворило, але дуже хоче і далі вважати себе людьми!
Ніби нічого й не сталося!
І - навіть розумними!!
Після сотвореного!!!
Я зворушений...
Прокляття матерів невинноубієнних і безвістипропалих - на ВСІХ.
На всіх, хто голосував за Порошенка.
Сім разів.
І - до коліна сьомого...
От зеленою своєю кров'ю мутантів-покручів-потворок із пробірок ФСБ вони і повинні тепер залити всі майдани України і спокутувати, таким чином, свою зраду всього святого, що тільки може бути святим у житті людському.
Заюлькам,втім ся проста істина невідома...
Або вони вважають свою релігію (Любов до Юлі) єдино Істинною.. тому не бояться ні Бога ,ні чорта,а лише прогнівити ЮЛЮ..
Евреи по Киеву с автоматами бегали?
Может они тебя надули, тогда расскажи - как, чтобы в следующий раз не надули.
- Как стать богатым? - спрашивает бедный еврей богатого.
- Ну, - объясняет тот, - начать нужно вот с чего: первые двадцать лет надо быть закоренелым скрягой.
- А потом?
- Потом? - переспрашивает богатый. - Потом вы им и останетесь, но уже на всю жизнь.
- Ваш сын пожертвовал тысячу рублей на новую синагогу, а вы хотите дать только сто?
- Мой сын может это себе позволить. У него есть бережливый отец. А у меня - только легкомысленный сын.
14.11.2016
Несколько мудрых еврейских анекдотов о богатстве и бедности
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Богатство и бедность - тема, о которой еврейский народ рассказывал в своих анекдотах ещё тогда, когда анекдоты скорее напоминали притчи. Эти мудрые истории и вызывают улыбку, и заставляют задуматься.
Попрошайка с восторгом рассказывает жене, каким великолепным кексом его угощали в одном богатом доме.
- Попроси рецепт, - говорит жена. - Я тоже испеку такой кекс.
Нищий выспрашивает кухарку, потом докладывает жене:
- Берешь десяток яиц...
- Десяток я себе не могу позволить. Возьму два.
- Хорошо. Еще нужен фунт сливочного масла...
- Где, интересно, я возьму сливочное масло?
- Значит, без сливочного масла... Дальше: четверть фунта изюма...
- Это обязательно? Изюм очень дорогой.
- Нет, наверно, не обязательно... Дальше: фунт пшеничной муки.
- Радуйся, что ржаная есть в доме!
- По мне, и ржаная сойдет. Потом тесто кладут в круглую форму и пекут в духовке.
- Духовки у нас нет. Формы тоже. Испеку кекс в горячей золе...
Кекс готов. Женщина пробует его.
- Фу, - говорит она, - и что богатые в этом находят?
***Бедный еврей во что бы то ни стало хочет поговорить лично с Ротшильдом. Наконец ему удается добиться аудиенции.
- Я прошу вас помочь мне деньгами, - говорит он.
- Послушайте, - сердито отвечает Ротшильд, - из-за этого вам нужно было отнимать у меня время?
- Господин Ротшильд, - говорит еврей, - вы, может быть, лучше меня разбираетесь в банковских делах. Но как побираться, я знаю лучше вас.
***- Если бы ты был Ротшильдом, что бы ты делал с его богатством?
- Это не вопрос. Вот вопрос: что делал бы Ротшильд с моей бедностью?
***Ротшильд - своему кассиру:
- Господин Зильберман, мне не нравится, что вы являетесь на службу только в десять часов. Посмотрите на меня: я - ваш шеф, а прихожу в восемь.
- Господин барон, - объясняет кассир, - ведь вам так приятно уже в восемь утра вспомнить, что вы барон Ротшильд. А для меня и в десять все еще слишком рано, чтобы смириться с мыслью, что я всего лишь ваш кассир.
***- Как стать богатым? - спрашивает бедный еврей богатого.
- Ну, - объясняет тот, - начать нужно вот с чего: первые двадцать лет надо быть закоренелым скрягой.
- А потом?
- Потом? - переспрашивает богатый. - Потом вы им и останетесь, но уже на всю жизнь.
***- Ваш сын пожертвовал тысячу рублей на новую синагогу, а вы хотите дать только сто?
- Мой сын может это себе позволить. У него есть бережливый отец. А у меня - только легкомысленный сын.
***У бедного портного дюжина детишек. Однажды влезает он на крышу и видит: там сидит какое-то жалкое существо, старое, тощее, голое. Он спрашивает:
- Ты кто такой и что тут делаешь?
- Я здесь живу, я - нужда! - говорит существо.
Портному становится его жалко. Он снимает мерку и шьет ему костюм. Когда костюм готов, он опять лезет на крышу. Костюм мал: нужда за это время выросла!
***Самый богатый человек в местечке неграмотен, и письма за него бесплатно пишет бедный меламед (учитель).
- Ну и дурак ты, - говорит меламеду друг. - Если он ничего не платит, зачем ты за него пишешь?
- А если я не буду писать, он, по-твоему, будет платить больше?
***Нищий, приглашенный в состоятельный дом, по-детски радуется, глядя на серебряную хозяйскую посуду.
- Чего ты так радуешься? - удивляется хозяин. - Она же не твоя.
- А какая разница? Ведь, глядя на нее, мы оба испытываем одинаковое удовольствие.
- Да, но я могу спрятать ее куда-нибудь, даже закопать, а ты не можешь.
- Если вы ее спрячете, нам обоим не будет от этого никакой радости.
- Согласен. Но я могу заложить ее. Или продать.
- Если вы ее заложите или продадите, рад этому буду только я, а не вы.
С Новым Годом! Шолом у хату! Ёпта!
Колектив Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва висловлює протест проти маніпулятивного використання результатів наших досліджень. 6 вересня на телеканалі «112 Україна» після блоку теленовин о 21.20 в рубриці «Епізод» з посиланням на прес-конференцію Фонду «Демократичні ініціативи» прозвучало кілька неправдивих тверджень
Посилаючись на соціологічне опитування Фонду «ДІ» та Центру Разумкова, в ефірі стверджувалося, що останні результати громадської думки «засвідчують зростання популярності партії «За життя». Насправді, як показують дані опитувань, ніякого «зростання популярності партії «За життя!» не відбувається: у грудні 2017 року за неї були готові проголосувати 6,7% населення, у травні 2018 року - 6,0%, у серпні 2018 року - 6,1%. Не зріс також і президентський рейтинг Рабіновича: у грудні 2017 року - 5,8%, у серпні 2018 року - 5,3%. Не зросли й рейтинги довіри до Рабіновича: у грудні 2017 року він становив 17,8%, у серпні 2018 - 15,6%.
Отже, немає жодних підстав стверджувати на основі наших досліджень про «зростання популярності партії «За життя!».
https://dif.org.ua/article/zayava-deminitsiativ-proti-manipulyativnogo-vikoristannya-rezultativ-nashikh-doslidzhen-na-telekanali-112-ukraina#.W5VQQ9EPCbo.facebook
- Как стать богатым? - спрашивает бедный еврей богатого.
- Ну, - объясняет тот, - начать нужно вот с чего: первые двадцать лет надо быть закоренелым скрягой.
- А потом?
- Потом? - переспрашивает богатый. - Потом вы им и останетесь, но уже на всю жизнь.
***- Ваш сын пожертвовал тысячу рублей на новую синагогу, а вы хотите дать только сто?
- Мой сын может это себе позволить. У него есть бережливый отец. А у меня - только легкомысленный сын.
***У бедного портного дюжина детишек. Однажды влезает он на крышу и видит: там сидит какое-то жалкое существо, старое, тощее, голое. Он спрашивает:
- Ты кто такой и что тут делаешь?
- Я здесь живу, я - нужда! - говорит существо.
Портному становится его жалко. Он снимает мерку и шьет ему костюм. Когда костюм готов, он опять лезет на крышу. Костюм мал: нужда за это время выросла!
***Самый богатый человек в местечке неграмотен, и письма за него бесплатно пишет бедный меламед (учитель).
- Ну и дурак ты, - говорит меламеду друг. - Если он ничего не платит, зачем ты за него пишешь?
- А если я не буду писать, он, по-твоему, будет платить больше?
***Нищий, приглашенный в состоятельный дом, по-детски радуется, глядя на серебряную хозяйскую посуду.
- Чего ты так радуешься? - удивляется хозяин. - Она же не твоя.
- А какая разница? Ведь, глядя на нее, мы оба испытываем одинаковое удовольствие.
- Да, но я могу спрятать ее куда-нибудь, даже закопать, а ты не можешь.
- Если вы ее спрячете, нам обоим не будет от этого никакой радости.
- Согласен. Но я могу заложить ее. Или продать.
- Если вы ее заложите или продадите, рад этому буду только я, а не вы.
С Новым Годом! Шолом у хату! Ёпта!