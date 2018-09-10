"Радости, надежды и достатка", - Порошенко поздравил иудеев Украины с Рош ха-Шана :

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

"Сердечно поздравляю еврейскую общину Украины с праздником Рош ха-Шана, который символизирует для каждого человека начало нового года, новых надежд и свершений. Сегодня наша главная сила - это единство, вера в себя и свою страну. Уверен, что вместе мы преодолеем самый большой вызов - защитим территориальную целостность нашего государства, восстановим мир на родной земле", - говорится в поздравлении Президента.

Порошенко пожелал всем радости, надежды и достатка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину на празднование Рош ха-Шана уже приехали почти 28 тысяч хасидов, - ГПСУ

"Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам хороший и счастливый год!" - добавил глава государства.