 Спасатели осуществляют подвоз воды жителям Авдеевки, лишившейся водоснабжения с 6 сентября из-за обесточивания ДФС, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"6 сентября в 19:00 в Службу спасения "101" поступила информация о том, что, из-за повреждения воздушной линии электропередач произошло обесточивание и остановка ДФС (предварительно отключение произошло из-за сильного ветра), которая расположена в Ясиноватском районе (в так называемой "серой зоне" ). В связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции было прекращено водоснабжение г.. Авдеевка. 7 сентября года при обследовании территории был обнаружен обрыв провода высоковольтной линии 110 кВ "Макеевская - АКХЗ № 2" и неисправность трансформатора (на временно неподконтрольной украинской власти территории). 8 сентября года подача питьевой воды населению осуществлялась почасово по запасам резервуара емкостью 4 тыс. куб. м (расположен на территории города), в котором питьевой воды ориентировочно достаточно на 4 суток. 9 сентября Главным управлением был осуществлен подвоз питьевой воды для жителей г.. Авдеевка в количестве 6 тыс. л и технической воды - 4 тыс. л. Коммунальной службой города осуществлен подвоз технической воды в количестве 4 тыс. л. От Главного управления привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Ремонтные работы поврежденной линии и обнаружения поломки трансформатора запланирован на 10.09.2018 года при гарантиях безопасности и прекращению огня", - сказано в сообщении.

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