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 Восстановления водоснабжения Крыма до деоккупации не будет ни на каких основаниях, - постпред Президента Бабин

Попытки российских оккупантов в Крыму возобновить поставки воды в связи с экологической катастрофой, произошедшей из-за пересыхания кислотоотстойников нескольких предприятий, являются безосновательными.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Борис Бабин. Он заверил, что ни на каких основаниях - формальных или фейковых - восстановления водоснабжения до деоккупации Крыма не будет.

"У них есть проблемы (из-за засухи. - Ред.) и они связаны со всей экономикой Крыма, потому что там целые отрасли сейчас будут приходить в упадок из-за нехватки воды", - пояснил Бабин.

Он также уточнил: попытки возобновить поставки воды в связи с экологической катастрофой, произошедшей из-за пересыхания кислотоотстойников нескольких предприятий, являются безосновательными.

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"У них были и есть все возможности восполнить их из других источников. Если оккупанты этого не сделали, вся ответственность возлагается на них", - считает постпред.

Бабин сообщил, что экологический вопрос оккупированного РФ Крыма сегодня находится в Украине на самом высоком контроле.

"Проводятся соответствующие мероприятия, в частности, мы инициировали соответствующие экспертизы перед органами экологической службы, проинформировали сегодня мониторинговые миссии международных организаций о действиях обнаглевших оккупантов по уничтожению экологии Крыма и Херсонщины", - подытожил чиновник.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085322
 
   
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дык говорят, типа счас газотурбинные станции поставим и будем опреснять!)))
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Это вода будет по цене самогона?Дешево и сердить))
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Да хай опресняют. Главное говно выловить из опресненной воды. А его в ЧМ очень много, особенно в Крыму😄
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Пусть опреснитель в Черном море построят... А лопасти генераторов будут дельфины крутить...
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Вы недооцениваете целебные свойства кацапской мочи😄
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У них море под боком.
Моча у тебя в голове.
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Указать направление, или нужен пинок под зад?😄
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пускай просто уринотерапию практикуют, может поможет от путинизма мозга
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Там воды добуя,два моря,зачем им вода из Украины?
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Вот это дело... И по пятой точке надавайте вчерашнему клерку, который стал про рассмотрение цены пургу нести...
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Какая вода? Разве РФ официально обращалась с такой просьбой?
Представляю, как муйло просит Президента Украины рассмотреть возможность поставки воды!?
Это, если б автовор обратился с хозяину автомобиля оплатить счет за ТО и гарантировать оплату его заправки....
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Хотелось бы верить. Ато про непризнание документов выданых ДНР и властями окупированного крыма тоже обещали а потом обосрались
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щось у наших, Українських, учільників різні погляди на воду для крисчан) -
тука чи черниш) казали, що дадуть за визнання окупації, а цей каже про де-окупацію)
так шо будуть давати воду в Крим - там же-ш "наші люди"?! Відновлення водопостачання Криму до деокупації не буде на жодних підставах, - постпред Президента Бабін - Цензор.НЕТ 79
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Эта тема вообще не должна подниматься.Никакой воды! Бачили очі, що вибирали!
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никто не выбирал, данные нарисовали. н@хуй спекулировать
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интересно того человека который ждал два года пока агрессор кабель в крым проложит расстреляют? ну или хотя бы пожизненное как изменнику
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Американские учёные нашли воду в метеоритах. Так что если камней с неба в крымняше будет много, то проблема с водой решится сама собой. Відновлення водопостачання Криму до деокупації не буде на жодних підставах, - постпред Президента Бабін - Цензор.НЕТ 3172
Відновлення водопостачання Криму до деокупації не буде на жодних підставах, - постпред Президента Бабін - Цензор.НЕТ 6179
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Пока на крысчян падет сернистый ангидрид, сакрально- скрепо-имперско-кислотно-патриотические камни будут позже
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Опреснювачі - дорого. Нехай на еВау воду купують.
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...
«Российская Федерация еще ни разу официально не обращалась к Украине по вопросам подачи в аннексированный Крым днепровской воды. И второе, если у них есть такое желание, то вначале необходимо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крымского полуострова. После выполнения этих пунктов можно будет рассуждать о том, сколько будет стоить вода для Крыма. Без этого с Россией нам вообще не о чем говорить», - заявил Юрий Грымчак.

...
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Я вот тоже не совсем понимаю: официального обращения нет. Есть заявы Грымчака и Бабина. Есть 59 сваливших, что прямо скажем- немного. Как-то странно...
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фейк малость попиарился. это очень забавно выглядит
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВосстановления водоснабжения Крыма до деоккупации не будет ни на каких основаниях, - постпред Президента Бабин
 
 
 
 
 
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