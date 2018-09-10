 Восстановления водоснабжения Крыма до деоккупации не будет ни на каких основаниях, - постпред Президента Бабин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Борис Бабин. Он заверил, что ни на каких основаниях - формальных или фейковых - восстановления водоснабжения до деоккупации Крыма не будет.
"У них есть проблемы (из-за засухи. - Ред.) и они связаны со всей экономикой Крыма, потому что там целые отрасли сейчас будут приходить в упадок из-за нехватки воды", - пояснил Бабин.
Он также уточнил: попытки возобновить поставки воды в связи с экологической катастрофой, произошедшей из-за пересыхания кислотоотстойников нескольких предприятий, являются безосновательными.
"У них были и есть все возможности восполнить их из других источников. Если оккупанты этого не сделали, вся ответственность возлагается на них", - считает постпред.
Бабин сообщил, что экологический вопрос оккупированного РФ Крыма сегодня находится в Украине на самом высоком контроле.
"Проводятся соответствующие мероприятия, в частности, мы инициировали соответствующие экспертизы перед органами экологической службы, проинформировали сегодня мониторинговые миссии международных организаций о действиях обнаглевших оккупантов по уничтожению экологии Крыма и Херсонщины", - подытожил чиновник.
Моча у тебя в голове.
Представляю, как муйло просит Президента Украины рассмотреть возможность поставки воды!?
Это, если б автовор обратился с хозяину автомобиля оплатить счет за ТО и гарантировать оплату его заправки....
тука чи черниш) казали, що дадуть за визнання окупації, а цей каже про де-окупацію)
так шо будуть давати воду в Крим - там же-ш "наші люди"?!
«Российская Федерация еще ни разу официально не обращалась к Украине по вопросам подачи в аннексированный Крым днепровской воды. И второе, если у них есть такое желание, то вначале необходимо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крымского полуострова. После выполнения этих пунктов можно будет рассуждать о том, сколько будет стоить вода для Крыма. Без этого с Россией нам вообще не о чем говорить», - заявил Юрий Грымчак.
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