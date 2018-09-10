 Восстановления водоснабжения Крыма до деоккупации не будет ни на каких основаниях, - постпред Президента Бабин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Борис Бабин. Он заверил, что ни на каких основаниях - формальных или фейковых - восстановления водоснабжения до деоккупации Крыма не будет.

"У них есть проблемы (из-за засухи. - Ред.) и они связаны со всей экономикой Крыма, потому что там целые отрасли сейчас будут приходить в упадок из-за нехватки воды", - пояснил Бабин.

Он также уточнил: попытки возобновить поставки воды в связи с экологической катастрофой, произошедшей из-за пересыхания кислотоотстойников нескольких предприятий, являются безосновательными.

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"У них были и есть все возможности восполнить их из других источников. Если оккупанты этого не сделали, вся ответственность возлагается на них", - считает постпред.

Бабин сообщил, что экологический вопрос оккупированного РФ Крыма сегодня находится в Украине на самом высоком контроле.

"Проводятся соответствующие мероприятия, в частности, мы инициировали соответствующие экспертизы перед органами экологической службы, проинформировали сегодня мониторинговые миссии международных организаций о действиях обнаглевших оккупантов по уничтожению экологии Крыма и Херсонщины", - подытожил чиновник.





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