 На митингах против пенсионной реформы в России задержали 1018 человек

Об этом сообщает российский правозащитный портал "ОВД-Инфо", передает Цензор.НЕТ.

По данным организации, больше всего задержанных в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (452 и 183 соответственно). В Краснодаре задержали 60 человек, в Омске и Москве – по 43.

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Среди задержанных в Москве оппозиционер Марк Гальперин, участники Pussy Riot Вероника Никульшина и Петр Верзилов, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Власти Москвы, Санкт-Петербурга и большинства других городов акцию не согласовали.

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