 На митингах против пенсионной реформы в России задержали 1018 человек

Об этом сообщает российский правозащитный портал "ОВД-Инфо", передает Цензор.НЕТ.
По данным организации, больше всего задержанных в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (452 и 183 соответственно). В Краснодаре задержали 60 человек, в Омске и Москве – по 43.
Среди задержанных в Москве оппозиционер Марк Гальперин, участники Pussy Riot Вероника Никульшина и Петр Верзилов, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
Власти Москвы, Санкт-Петербурга и большинства других городов акцию не согласовали.
в цапії) все одно не буде революції - кацапи мають царя в їхній голові!
це найкращий запобіжник від перемін в хуйлостані!
это фейк, пытающийся показать миру, что в рашке есть люди!...
Потужні рехформатори обіцяли скасувати 60-річний строк для жінок та так і залишилося.
Увесь протест здувся на Майдані - тепер як раби, і як раби тікають - то у кацапію то у ЄС.
Особливо мене вразило привітання на радіо "П'ятниця" учасника АТО, який передавав привіт своїм друзякам, находячись на заробітку у С-Петербурзі.
Меньше будет
скрептараканов в голове, хоть отъ#ебутся и займутся собой.