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Все про:пенсионная реформа (1068) пенсионный возраст (716) протест (4306) Россия (70410)

 На митингах против пенсионной реформы в России задержали 1018 человек

В России во время вчерашних митингов против пенсионной реформы задержали 1018 человек.

Об этом сообщает российский правозащитный портал "ОВД-Инфо", передает Цензор.НЕТ.

По данным организации, больше всего задержанных в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (452 и 183 соответственно). В Краснодаре задержали 60 человек, в Омске и Москве – по 43.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Смотрите, что делают за флаг Российской Федерации", - на митинге в Санкт-Петербурге одного из участников удалось защитить от ОМОНа. ВИДЕО

Среди задержанных в Москве оппозиционер Марк Гальперин, участники Pussy Riot Вероника Никульшина и Петр Верзилов, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Власти Москвы, Санкт-Петербурга и большинства других городов акцию не согласовали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Санкт-Петербурге во время акции протеста против пенсионной реформы задержали 10-летнего школьника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На митингах против пенсионной реформы в России задержали 1018 человек 01

Источник: https://censor.net.ua/n3085321
 
 
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Как бы сказать помягче? Та нехай хоть усі москалі передохнуть, Україні буде від цього тільки краще😄
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Массовые протесты по-московски:"- Сколько нужно хипстеров, чтобы вкрутить лампочку? - Пять. Один вкручивает лампочку, второй фоткает, третий постит в инстаграм, четвертый в твитор, пятый отгребает от электрика".
На мітингах проти пенсійної реформи в Росії затримали 1018 осіб - Цензор.НЕТ 1936
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- Все отняла у меня советская власть, - думал бывший попечитель учебного округа, - чины, ордена, почет и деньги в банке. Она подменила даже мои мысли! Но есть такая сфера, куда большевикам не проникнуть. Это сны, ниспосланные человеку богом… (с)
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ну той що?!
в цапії) все одно не буде революції - кацапи мають царя в їхній голові!
це найкращий запобіжник від перемін в хуйлостані!
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я в это не верю, такого просто не может быть...
это фейк, пытающийся показать миру, что в рашке есть люди!...
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Радует, что в Украине такое невозможно...
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На фото, этому дебильному гоблину полицейскому, за такую мелкую задержанную девченку, даже нескрепным сникерсом не премируют. Это пипец. И не стыдно этому бугаю? Он наверно дома так сою дочку поучает? (если есть). Духовные мля.
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да и пофигу. кацапов больше 100 млн, на этом фоне даже если бы постреляли 1018, а не задержали, цифра не внушает.
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На всю Мацкву АЖ 43 задержанных , остальных все устраивает .Значит прав Хуйло это стадо баранов можно стричь без проблем , а редкое блеяние отдельных овец можно быстро порешать.
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Зате в Україні ні одного мітингу проти пенсійних викрутасів....
Потужні рехформатори обіцяли скасувати 60-річний строк для жінок та так і залишилося.
Увесь протест здувся на Майдані - тепер як раби, і як раби тікають - то у кацапію то у ЄС.
Особливо мене вразило привітання на радіо "П'ятниця" учасника АТО, який передавав привіт своїм друзякам, находячись на заробітку у С-Петербурзі.
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А я пылко поддерживаю все акции протеста на рашке, и призываю все остальных поддержать. На мітингах проти пенсійної реформи в Росії затримали 1018 осіб - Цензор.НЕТ 3325 На мітингах проти пенсійної реформи в Росії затримали 1018 осіб - Цензор.НЕТ 3325 На мітингах проти пенсійної реформи в Росії затримали 1018 осіб - Цензор.НЕТ 3325
Меньше будет скреп тараканов в голове, хоть отъ#ебутся и займутся собой.
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Пылают пердаки на расии, но не понимают чего им пенсионный возраст повышают, так это Крым вам расеяне выхожит как каменный цветок, Донбасс и Сирия.
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А могли бы по законам Яровой и пошмалять, и трупов было бы немеряно. У Путлера паранойя и страх перед своими разъярёнными гражданами. Бунты не зав горами. А там глядишь и цареубийство своим окружением, которое прижали и бабло украденное отжали из за Санкций...
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Чем хуже у них тем лучше Украине. Внутренняя нестабильность будет больше внимания привлекать и будет больше о своей безопасности карлик ботоксный думаьб.
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от якби стільки свинособак перебили насмерть один одного... а так, ординські міжусобиці не цікаві
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа митингах против пенсионной реформы в России задержали 1018 человек
 
 
 
 
 
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