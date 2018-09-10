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 В течение недели на водных объектах погибли 18 человек, на пожарах - 10, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 03.09 по 09.09) на водных объектах Украины погибли 18 человек, на пожарах - 10.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по данным ведомства, с начала недели зарегистрировано 4 тыс. 32 чрезвычайных события. В результате принятых мер спасены 46 человек.

"Ликвидировано 3 тыс. 633 пожара, спасены на пожарах 28 человек и не допущено уничтожение огнем 907 зданий и 65 ед. техники. На пожарах погибли 10 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 22 млн. 889 тыс. грн.", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 270 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 95 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 18 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3085320
 
 
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Я не понимаю, как можно утопиться в озере или речке? Только нажравшись до умопомрачения. Нужно просто запретить употребление алкоголя на пляже☹️
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Я несколько лет жил в Австралии. Вот где народ тонет не по дурости. Пошёл купаться в неотмеченный месте, тебя может вынести в океан на приличное расстояние за минуты. И попробуй догреби обратно☹️
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Как-то стали, в Черном море, найдя максимальную глубину его. Помню 2250 метров, вроде. Ну и затеяли купаться. А я один в воде остался, когда мастер, с мостика шо-то проорал. Мне показалось, чтобы я вылезал. Ну я и махнул рукой. Он с крыла- на мостик скрылся. И вот меня и крутнуло! Оказалось он мне орал чтобы я в сторону отплыл, бо он задний ход машине пообещал врубить, на минутку. Чуть не утопил, придурок. Меня реально скрутило по-страшному. Ну, ничего, обошлось, в итоге.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течение недели на водных объектах погибли 18 человек, на пожарах - 10, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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