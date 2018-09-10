 В течение недели на водных объектах погибли 18 человек, на пожарах - 10, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по данным ведомства, с начала недели зарегистрировано 4 тыс. 32 чрезвычайных события. В результате принятых мер спасены 46 человек.

"Ликвидировано 3 тыс. 633 пожара, спасены на пожарах 28 человек и не допущено уничтожение огнем 907 зданий и 65 ед. техники. На пожарах погибли 10 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 22 млн. 889 тыс. грн.", - сказано в сообщении.

Также смотрите: Пожар в киевском ресторане: пламя охватило площадь в 300 квадратных метров. ФОТОрепортаж

Также сообщается, что в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 270 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 95 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 18 человек.