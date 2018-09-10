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 Украинский пловец Говоров победил на этапе Кубка мира

Украинский пловец Андрей Говоров победил на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира в Казани.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, результат Говорова - 22,87 секунды, что является рекордом Кубка мира.

Говоров финишировал первым, оставив позади главного фаворита Майкла Эндрю. Американского пловца Говоров опередил на 0,32 секунды. Кроме этого результата, Говорову принадлежит мировой рекорд на этой дистанции - 22,27, который он установил в июне этого года.

На этапе Кубка мира в Казани украинец также завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем.

Напомним, Говоров стал чемпионом Европы-2018 на дистанции 50 метров баттерфляем.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085319
 
   
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Молодец!
А он сказал на награждении " Слава Украине!" ? Говорят, что у футболистов вчера этот девиз был фартовый.
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