 59 жителей оккупированного Крыма выехали на материковую часть Украины из-за выбросов химикатов с завода "Титан", - Шевцов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "112 Украина" сообщил начальник пресс-службы херсонского пограничного отряда Иван Шевцов.

"По состоянию на 08:00 уже 59 граждан проследовали на материковую часть Украины. Большинство из них заявили о намерении обратиться в херсонские заведения охраны здоровья в связи с ухудшением самочувствия. На данный момент контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" работают в ограниченном режиме (запускают только на материковую часть Украины), КПВВ "Чонгар" работает в штатном режиме", – отметил Шевцов.

Отмечается, что в течение последних двух суток загрязнений в воздухе украинские пограничники не наблюдали, ситуация остается стабильной.

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Ранее сообщалось, что 6 сентября КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" временно приостановили работу. Причина этого – в экологической ситуации, сложившейся из-за выбросов ангидрида серы на заводе "Крымский Титан" на территории временно оккупированного Крыма.

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Напомним, в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму. За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Оккупационные власти Крыма утверждают, что показатели воздуха на полуострове находятся в пределах нормы.

30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества.

Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

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Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области.

Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.