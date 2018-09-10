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 59 жителей оккупированного Крыма выехали на материковую часть Украины из-за выбросов химикатов с завода "Титан", - Шевцов

В результате выброса химикатов в оккупированном РФ Крыму на материковую часть Украины выехали 59 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "112 Украина" сообщил начальник пресс-службы херсонского пограничного отряда Иван Шевцов.

"По состоянию на 08:00 уже 59 граждан проследовали на материковую часть Украины. Большинство из них заявили о намерении обратиться в херсонские заведения охраны здоровья в связи с ухудшением самочувствия. На данный момент контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" работают в ограниченном режиме (запускают только на материковую часть Украины), КПВВ "Чонгар" работает в штатном режиме", – отметил Шевцов.

Отмечается, что в течение последних двух суток загрязнений в воздухе украинские пограничники не наблюдали, ситуация остается стабильной.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За сутки пребывания на админгранице с Крымом оружие покрывается ржавчиной, - пограничник Шевцов. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что 6 сентября КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" временно приостановили работу. Причина этого – в экологической ситуации, сложившейся из-за выбросов ангидрида серы на заводе "Крымский Титан" на территории временно оккупированного Крыма.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Работает в штатном режиме": глава Херсонской ОГА опроверг заявление оккупантов об остановке завода "Титан" в Армянске.

Напомним, в конце августа стало известно об экологическом бедствии в северном Крыму. За одну ночь металлические предметы на балконах местных жителей покрылись липкой ржавчиной, люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Оккупационные власти Крыма утверждают, что показатели воздуха на полуострове находятся в пределах нормы.

30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества.

Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Крымский титан" продолжает работать, - глава Херсонской ОГА Гордеев. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области.

Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.

Источник: https://censor.net.ua/n3085318
 
 
 Топ комментарии
 
Поголовье Крыма 2,5 миллиона баранов.
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В заголовке ошибка,59 граждан Российской Федерации,так правильно.
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Да??? Ну, пусть ждут. Я тоже почекаю, наблюдая, с расстояния 400 км.
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а скільки там всього населення?!
ті що лишаються, може хочуть дочекатися каміння з неба))),
а не тільки слабенької))) соляної кислоти! 59 жителей оккупированного Крыма выехали на материковую часть Украины из-за выбросов химикатов с завода "Титан", - Шевцов - Цензор.НЕТ 9273
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а наш президент говорил что там украинцы..... по вашей версии президент всех украинцев считает боранами???
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Вважаю шо так,бо вже сьому шкуру дере))
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У него старые сведения. Гражданин Украины и Украинец разные понятия. Граждан там не осталось, так как с того момента когда они взяли паспорта граждан рф, они уже не граждане Украины, и далеко не украинцы. Президент должен это понимать, но говорит для того что бы навязать миф о том что а вдруг предатель станет нормальным человеком, да никогда.
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Вікопомні "камнє сь нєби"--на черзі.Чекайте,федерасти расєйскєє.
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В заголовке ошибка,59 граждан Российской Федерации,так правильно.
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А некоторые уже 5 лет не могут выехать с днр-лнр. Все устраивает? И "патриотичненько" оттуда здесь пороха поддерживают.))))
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Из Лугандона официально выехало 1,6 миллиона человек,из Крыма 59,ощутите разницу,так сказать))
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Я про цензоровских героев лугандона.))))
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Воно працює на сєкрєтнам підприємстві,під контролем Укрвїни))
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Патамушта горбатих тільки могила виправить.
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Так твій побратим горбатий?От сатана,вже горба відростив))
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А нужно было ехать на завод титан, и требовать его закрыть.
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Завод тут уже не причем))Там отстойники шалят,и их хватит на долгие годы))
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а чем же травят граждан украины что уезжают миллионами.....??????
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на то, что у них есть украинские паспорта....хитрожопость никто не отменял...))
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как говорится из радной говени к тарговым партньорам.
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Выехали, и правильно сделали. Ну не в Рашку же ехать, в самом-то деле...
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а как тогда быть с вяличием? Как они на Херсонщине будут скакать с повизгиванием хуйловвиди?
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Вчера таких было 46. Ещё 13, за сутки. Меня таки стали интересовать масштабы бедствия. Если бы мой самокат стал похож на автомат бойца, как на фотке, то я бы рванул оттуда быстрее лани... А тут... непонятка.
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Им нада падаждать))Все наладица,им Пуйло обещало))
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Да??? Ну, пусть ждут. Я тоже почекаю, наблюдая, с расстояния 400 км.
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В воздухе большая концентрация паров кислоты и, возможно, роданитов.
Это приводит к першению в горле, раздражение слизистых и сильной коррозии.
Говорю об этом потому, что несколько раз принимал участие в ликвидации таких аварийных ситуаций.
Дела там плохи. Нужно сваливать, хотя бы на время.
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Так и я о том же.
Видимо, припекло, а тут повод хороший подвернулся.
И Крым большой и рассея, ан нет - в соседнюю область подались.
... с расейскими паспортами.
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с мордовскими аусвайсами их никто в Украину не впустит.
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Значит у них два паспорта и два гражданства?
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Згвалтування пацаків у особливо цинічній формі

59 жителів окупованого Криму виїхали на материкову частину України через викиди хімікатів із заводу "Титан", - Шевцов - Цензор.НЕТ 6655

1. РФ не зверталася до України з питань води для окупованого Криму.

2. Лише після визнання Криму окупованою РФ територією України, можна буде вести діалог. Бо якщо Москва вважає Крим "частиною РФ", то яке відношення до нього має українська вода?

Юрій Гримчак
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Таким чином, чиновник запропонував два стратегічні кроки, які ставлять Москву в програшне становище: 1) Якщо РФ визнає окупацію, то вона повинна діяти згідно з міжнародним правом: знов змінити свою Конституцію, забезпечувати мешканців окупованих територій всім необхідним для життєдіяльності, відмінити російські паспорта, не залучати до служби в російській армії кримчан та багато інш. 2) Звичайно п.1 РФ не визнає, тому припиняються різні балачки і спекуляції стосовно питання допомоги окупованому Криму водою, 3) Якщо б Москва й визнала власну окупацію, то ціна води стала б непомірним тягарем для бюджету всієї Московії, 4) При цьому відповідальність за екологічне лихо в Армянську, а також за повне знищення зеленого трав'яного покриття в Степовому Криму та інші техногенні катастрофи несе виключно Кремль, - сказав Гримчак.
Тепер питання: навіщо зрадофілітики погнали хвилю зради і кидають пачками скарги у групи в соцмережах? Питання риторичне.
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И какого хера они в Украине забыли ? Думать надо было когда на референдум бежали в надежде по 2 штук баксов зарплаты получать в виде 30 сребреников от Хуйла и камни с неба им по хер были . Значит гоу хоум в Сибирь , там идеальная экология .А кто по беднее в Ростов .
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59 жителів окупованого Криму виїхали на материкову частину України через викиди хімікатів із заводу "Титан", - Шевцов - Цензор.НЕТ 1793Попугай явно не ожидал исчезновения хозяина....)
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Пацаки тупорезы.Донбасс довели до упадка.Шахты потопили,заводы вывезли.Зараз в Крыму экологичну катастрофу устроили.По уши в санкциях,мракобесии.Демура каже экономика,що бобик здох,церква на грани анафемы.Потом спрашивают,за шо нас не любят?Тому,що вы тупорезы создающие проблемы и себе и окружающим 59 жителів окупованого Криму виїхали на материкову частину України через викиди хімікатів із заводу "Титан", - Шевцов - Цензор.НЕТ 4904
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия59 жителей оккупированного Крыма выехали на материковую часть Украины из-за выбросов химикатов с завода "Титан", - Шевцов
 
 
 
 
 
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