 Германия может присоединиться к ударам по объектам режима Асада, - Bild

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.
Этот вопрос и возможности участия бундесвера распорядилась изучить министр Урсула фон дер Ляйен. Германия рассматривает присоединение к альянсу США, Франции и Великобритании.
Раньше Франция заявила о готовности ударить по объектам режима Асада в случае применения химическое оружия.
Международное сообщество неоднократно предупреждало власти Сирии не использовать химическое оружие. В противном случае США и союзники предупредили РФ о готовности к активным военным действиям против Сирии.
По информации СМИ, президент Сирии Башар Асад одобрил использование химического оружия в наступательной операции на Идлиб.
Менее чем за 7 месяцев РФ прошла путь от отрицания к признанию очевидного.
Асаду по зубах!
сегодня выступит и скажет что мы тоже поможем чем можем
Так что ударить там будет кому и без подружки Хуйла.