 Германия может присоединиться к ударам по объектам режима Асада, - Bild

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Этот вопрос и возможности участия бундесвера распорядилась изучить министр Урсула фон дер Ляйен. Германия рассматривает присоединение к альянсу США, Франции и Великобритании.

Раньше Франция заявила о готовности ударить по объектам режима Асада в случае применения химическое оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Асад разрешил своим войскам использовать химоружие в Идлибе, - The Wall Street Journal

Международное сообщество неоднократно предупреждало власти Сирии не использовать химическое оружие. В противном случае США и союзники предупредили РФ о готовности к активным военным действиям против Сирии.

По информации СМИ, президент Сирии Башар Асад одобрил использование химического оружия в наступательной операции на Идлиб.