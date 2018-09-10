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Все про:Германия (3152) Сирия (2702) химическое оружие (228) Ляйен (2)

 Германия может присоединиться к ударам по объектам режима Асада, - Bild

Германия может присоединиться к ударам по Сирии в случае применения там химического оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Этот вопрос и возможности участия бундесвера распорядилась изучить министр Урсула фон дер Ляйен. Германия рассматривает присоединение к альянсу США, Франции и Великобритании.

Раньше Франция заявила о готовности ударить по объектам режима Асада в случае применения химическое оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Асад разрешил своим войскам использовать химоружие в Идлибе, - The Wall Street Journal

Международное сообщество неоднократно предупреждало власти Сирии не использовать химическое оружие. В противном случае США и союзники предупредили РФ о готовности к активным военным действиям против Сирии.

По информации СМИ, президент Сирии Башар Асад одобрил использование химического оружия в наступательной операции на Идлиб.

Источник: https://censor.net.ua/n3085315
 
   
 Топ комментарии
 
До Меркель дошло, что надо тренировать своих летчиков в боевых условиях и именно против техники вероятного противника ?..... Германия может присоединиться к ударам по объектам режима Асада, - Bild - Цензор.НЕТ 8460
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Говорить он может. И, по опыту, чем ближе к выборам - тем грознее и воинственней речи.
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Хана пустым сараям! Давайте, посмешите путлера, ничтожества...
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Германия только зарабатыват умеет хорошо -- воевать вряд ли
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ІнфоВійська України‏ @i_army_org 9 ч.9 часов назад

Менее чем за 7 месяцев РФ прошла путь от отрицания к признанию очевидного.

Німеччина може приєднатися до ударів по об'єктах режиму Асада, - Bild - Цензор.НЕТ 6311
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До Меркель дошло, что надо тренировать своих летчиков в боевых условиях и именно против техники вероятного противника ?..... Германия может присоединиться к ударам по объектам режима Асада, - Bild - Цензор.НЕТ 8460
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_Ага. Ну конечно же дошло! Потому-то она и тренируется потоки с людоедами строить. С гарантированным смертельным врагом, даже если у них сейчас на двоих очередной пактик подписан...
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франция это понятно... сирия бывшая их колония ...... германия врядь ли .....
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В Луганск?Будет "наротная республика" под "братским щитом",правильно?Привет Пасечнику))
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давно вже пора мочкувати виродків... але рогаті мстиві, скоріш за все їх ссикло піде по Европі наводити жах.... Спец службам треба ще бути уважнішим до покидьків!!!
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Это будет не первая операция Бундесвера за рубежём но, первый авиаудар со времён Второй мировой.
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Щось рубль встидливо топчеться біля 70 і ніяк не перескочить
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Да ну нах... А добро на воздушные удары в Сирии комсомолка фрау Меркель получила у Путина. Или не спросив полезет. Беде куратором наказана.
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нарешті пані Меркель зрозуміла, хто є постачальником біженців до Европи....*локалізуй Пу та Асада* і проблема з терористами почне вирішуватись...
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спорим на бутылку пива
сегодня выступит и скажет что мы тоже поможем чем можем
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Говорить он может. И, по опыту, чем ближе к выборам - тем грознее и воинственней речи.
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А почему и не помочь ,коалиция ударит по асаду и путину в сирии ,а мы поддержим ударами по путину с Донбасса .
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Немцам пора определиться -или воевать с хуйлом, или строить сп2.
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Уже определились! Стройка идёт полным ходом. Пир с людоедами. Определились. Не заметили?
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А почему собственно химическое оружие???? А бочковые бомбы объемного взрыва убивающие сотни мирных жителей, специально сбрасываемые с асадовских вертолетов на больницы и жилые кварталы???? Это разве не одно и то же???
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В принципе у Бундеса для ударных операций есть только Панавиа "Торнадо" IDS ( около 120 бортов, из них в летном состоянии около 90. модернизированы около 60-70). Самолет созданный Великобританией, Германией и Италией. Немцы ни разу не применяли их в БД. Использование "Торнадо" в Ираке несколько спорно по критерию эффективность - потери.
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Mе-109 и Fw-190 восстановят,это быстрее будет..
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Немцы точно будут бомбить арабов, а не иранцев.Ведь они считают Прусия=Персия=Париж.
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Германия рассматривает присоединение к альянсу США, Франции и Великобритании.

Так что ударить там будет кому и без подружки Хуйла.
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а что американцы сами срут ударить....??????
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГермания может присоединиться к ударам по объектам режима Асада, - Bild
 
 
 
 
 
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