 Смертельное ДТП в Одессе: обнародованы кадры момента аварии. ВИДЕО

На видео, опубликованном одесским изданием "Думская", видно, как на остановке и перед пешеходным переходом стоят люди, передает Цензор.НЕТ.
Затем появляется BMW и на скорости сбивает пешеходов. На видео видно двух людей, сбитых водителем BMW.
Напомним, в 8 сентября, в 21:45 на улице Фонтанская дорога в Одессе водитель BMW, двигаясь на большой скорости на красный свет, столкнулся с Skoda. BMW вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли два человека, ранения получили еще пятеро.
Просто интересно, к то мог в Украине празвалить всю правовую систему?
В этом персонально заслуга Кивалова с его юридической академией и института судей в Одессе.А барыга просто продолжает их творения.
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Плати - езжай дальше.
На перековку!!!
Родственники пострадавших направят на путь истинный.