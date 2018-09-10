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Все про:ДТП (5139) Одесса (5089)

 Смертельное ДТП в Одессе: обнародованы кадры момента аварии. ВИДЕО

В интернете обнародовали кадры с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент смертельного ДТП в Одессе, когда BMW в результате столкновения со Skoda вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке.

На видео, опубликованном одесским изданием "Думская", видно, как на остановке и перед пешеходным переходом стоят люди, передает Цензор.НЕТ.

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Затем появляется BMW и на скорости сбивает пешеходов. На видео видно двух людей, сбитых водителем BMW.

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Напомним, в 8 сентября, в 21:45 на улице Фонтанская дорога в Одессе водитель BMW, двигаясь на большой скорости на красный свет, столкнулся с Skoda. BMW вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли два человека, ранения получили еще пятеро.

Источник: https://censor.net.ua/n3085313
 
 
 Топ комментарии
 
Я бы отрубил руки этому подонку. Без всяких угрызений совести. Это убэспэчыло бы народ от его спробы сесть когда-нибудь за руль ещё.
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Экспертиза разберется, красный то был, или соответствовала ли его краснота ГОСТам, Вы ещё скажите что скорость была не меньше сотни. Наговариваете тут на людей, как в случае с зайцевой или армяном с Харькова, а эксперты разберутся и всё окажется что виновны пешеходы, которые не убедившись в отсутствии авто вышли на дорогу. Как показывает практика, максимум 3 года условно.
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Из его же видео со страничек соц. сетей понятно, что полный неадекват - такое вытворял на трассах, его еще тогда надо было садить... рано или поздно текущая трагедия бы случилась - это был просто вопрос времени. Да и он намекал в своих видео - ну посадите меня в обезьянник...не усмотрели..
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Ключевое слово "НЕ ВИНОВЕН" и отпустят.
Просто интересно, к то мог в Украине празвалить всю правовую систему?
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Навряд ли, скорее всего баба маня дворничка.
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Он не основной.Развалили правовую систему ранее Кивалов и Медведчук. Это их заслуга нынешнее законодательство.А если следователи всё же что то и нароют,то суды всё развалят
В этом персонально заслуга Кивалова с его юридической академией и института судей в Одессе.А барыга просто продолжает их творения.
.
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Экспертиза разберется, красный то был, или соответствовала ли его краснота ГОСТам, Вы ещё скажите что скорость была не меньше сотни. Наговариваете тут на людей, как в случае с зайцевой или армяном с Харькова, а эксперты разберутся и всё окажется что виновны пешеходы, которые не убедившись в отсутствии авто вышли на дорогу. Как показывает практика, максимум 3 года условно.
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Ну с зайцевой пока в процессе, а вот на той неделе писали, что в Харькове армяна убившего на переходе человека, уже отпустили, дали аж 3 года условно, єто при том что он ещё и сбежал с места ДТП, так что тут максимум 2.
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Тут є різниця, у Зайцевої Лєхус за 50 штук баксів, а тут пацик на старій БМВ за 3-4 тис. От його показово і посадять...
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вряд ли за 3-4 тыс. там похоже модель F10, а это тысяч 20-30 если 12-13 год выпуска, а если 16-17 года - то больше 50-ти тысяч.
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Я бы отрубил руки этому подонку. Без всяких угрызений совести. Это убэспэчыло бы народ от его спробы сесть когда-нибудь за руль ещё.
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Всіма кінцівками командувала безтолковка. От її в першу чергу і потрібно ампутувати за непотрібністю.
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А суд даст 3 года условно, хотя 3 это если сбежал с места ДТП. (Ну так в Харькове было)
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Ну, дык побег с места ДТП - это сейчас называется "импульс самосохранения", по словам одного "уважаемого человека", чей отпрыск так же накосячил...((
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Я так и не понял, а чем реформам не понравились старые ДПС на трассе и в городе?
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Открою тайну. Все те, кого реформа могла убрать от кормушек, скооперировались и смешали реформу с говном, вернув всё на круги своя.
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Только тем, что это были обычные милицейские кассы по сбору бабла.
Плати - езжай дальше.
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Двум женщинам повезло, что они медленно шли.
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так, але вони й не вилізли на самий край тротуару. Завжди дивувала подібна звичка багатьох пішоходів. Що змінить пів метри? Для швидкості нічого, а ось цим двом могли життя врятувати...
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Да какое там... Этому стритсракеру хоть при задержании неравнодушные граждане сделали массаж лица с сотрясением мозга, и то радость...
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Да такого відразу треба на місці добивати!!!!
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Из его же видео со страничек соц. сетей понятно, что полный неадекват - такое вытворял на трассах, его еще тогда надо было садить... рано или поздно текущая трагедия бы случилась - это был просто вопрос времени. Да и он намекал в своих видео - ну посадите меня в обезьянник...не усмотрели..
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А щоб такого не ставалось, щоб такі придурки на дорогах такого не витворяли, і щоб люди так масово не гинули в нормальних державах існує поліція.
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А у них уже возврат к милиции, потом, менты. а потом опять мусора. Только экономический интерес, адвокаты, прокуроры , судьи...Система.
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Таких "летчиков", реально, нужно отдавать родственникам погибших и пострадавших на перевоспитание.
На перековку!!! Смертельна ДТП в Одесі: оприлюднено кадри моменту аварії - Цензор.НЕТ 5469
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опускать на зоне таких надо... а потом полная огласка
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Можно опускать, но на перековку - обязательно.
Родственники пострадавших направят на путь истинный.
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на глаз скорость определить сложно. но то, что выше 120 км/ч и к гадалке не ходи.
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И дальше будут так ездить. Суд над Зайцевой показал , что можно давить людей и тебе ничего не будет.
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Показал суд над мажором харьковским армяшкой...папашка родственникам отвалил 80 тыс зелёных...и....претензий не имеют. Продали сына 17-го за бабло. Вот как то так. Смертельна ДТП в Одесі: оприлюднено кадри моменту аварії - Цензор.НЕТ 7149
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСмертельное ДТП в Одессе: обнародованы кадры момента аварии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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