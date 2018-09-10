 Смертельное ДТП в Одессе: обнародованы кадры момента аварии. ВИДЕО

На видео, опубликованном одесским изданием "Думская", видно, как на остановке и перед пешеходным переходом стоят люди, передает Цензор.НЕТ.

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Затем появляется BMW и на скорости сбивает пешеходов. На видео видно двух людей, сбитых водителем BMW.

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Напомним, в 8 сентября, в 21:45 на улице Фонтанская дорога в Одессе водитель BMW, двигаясь на большой скорости на красный свет, столкнулся с Skoda. BMW вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли два человека, ранения получили еще пятеро.