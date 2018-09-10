 Сегодня Гройсман посетит Одесскую область с рабочим визитом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
"10 сентября Премьер-министр Владимир Гройсман совершит рабочую поездку в Одесскую область", - сказано в сообщении.
Программа визита пока не обнародована.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
"10 сентября Премьер-министр Владимир Гройсман совершит рабочую поездку в Одесскую область", - сказано в сообщении.
Программа визита пока не обнародована.
Премьер-министр Гройсман намедни написал твит, в котором пообещал «снизить рост реальных доходов».
«Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию и рост реальных доходов», - заявил глава правительства.
Твит с забавной оговоркой позже оказался удаленным, но он по-прежнему хранится в кеше Google.
Подметило данный прокол Гройсмана и сообщило сегодня о нем издание «Страна».
Отмечу, что эта оговорка является классическим образцом «оговорки по Фрейду» (Огово́рка по Фре́йду - обиходное название обмолвки, частный случай явления, описанного З. Фрейдом в исследовании «Психопатология обыденной жизни» (1901). Фрейд предположил, что с виду незначительные и бессмысленные ошибочные действия служат для реализации бессознательных желаний, являясь компромиссными образованиями, создаваемыми соответствующим сознательным намерением и частичным одновременным осуществлением бессознательного желания).
Поскольку в действительности нынешней власти, включая Гройсмана, глубоко наплевать на нужды населения. Она - эта власть - реально озабочена лишь набиванием своих карманов путем разграбления этого самого населения и сохранением власти на как можно более долгий срок. Кроме того, данный случай лишний раз указывает на безграмотность Гройсмана, у которого на самом деле нет не только высшего, но даже среднего образования
може дійсно сякретна) поїздка, хоч і робоча!
для шефа гроші треба, ні?!
Деяким пощастило менш і у них у кишені тільки на пів-вареника.