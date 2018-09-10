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 Политика Украины
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Все про:визит (2206) Одесская область (1568) Гройсман (4295)

 Сегодня Гройсман посетит Одесскую область с рабочим визитом

В понедельник, 10 сентября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман осуществит рабочую поездку в Одесскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

"10 сентября Премьер-министр Владимир Гройсман совершит рабочую поездку в Одесскую область", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подорожание газа для населения неизбежно, - Гройсман

Программа визита пока не обнародована.

Источник: https://censor.net.ua/n3085312
 
 
 Топ комментарии
 
Пока умные люди сомневаются,взвешивают свои возможности,хитрые дуболомы пролазят во власть и творят полный писец.
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Выборы. Власть с гастролями по стране. В Виннице петя даже со сцены просил поздравить его с Мариной с юбилеем и целовались под крики" горько!". До выборов еще день влюбленных и 8 марта, даже боюсь представить что будет еще. Сьогодні Гройсман відвідає Одеську область із робочим візитом - Цензор.НЕТ 1687
Сьогодні Гройсман відвідає Одеську область із робочим візитом - Цензор.НЕТ 1155
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Где работать будет?Траншеи копать или асфальт укладывать?
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Купить на Привозі оселедця щоб морочити йому голову.
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- Такие города приятно грабить рано утром, - потягиваясь сказал великий комбинатор, - когда еще не печет солнце. Меньше устаешь (c)
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БАЗАР НИК ЕДЕТ Б А Б Л О СОБИРАТЬ НА ВЫБОРЫ НЕ ПОМОЖЕТ СЯДЕШЬ С ПЕТЕЙ И НА ДОЛГО
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Поехал утрясти негаразды на таможне. Мешают некоторые из БПП ему сидеть на потоке контрабаса и отката.
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Пока умные люди сомневаются,взвешивают свои возможности,хитрые дуболомы пролазят во власть и творят полный писец.
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Семья Труханова владеет квартирой в Лондоне. ... Гройсман пообещал с 1 января повысить "минималку"
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так у нас ідеологія помінялась, раніше в центрі уваги держави була робоча людина, нині - барига та його прислуга.
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так дійсно бариги зразу робоча людина....... так наполегливо працює що не всигає порахувати бариші піт очі заливає....
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«Сделаю все, чтобы снизить рост доходов». Гройсман совершил оговорку по Фрейду

Премьер-министр Гройсман намедни написал твит, в котором пообещал «снизить рост реальных доходов».
«Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию и рост реальных доходов», - заявил глава правительства.
Твит с забавной оговоркой позже оказался удаленным, но он по-прежнему хранится в кеше Google.
Сьогодні Гройсман відвідає Одеську область із робочим візитом - Цензор.НЕТ 4085Подметило данный прокол Гройсмана и сообщило сегодня о нем издание «Страна».
Отмечу, что эта оговорка является классическим образцом «оговорки по Фрейду» (Огово́рка по Фре́йду - обиходное название обмолвки, частный случай явления, описанного З. Фрейдом в исследовании «Психопатология обыденной жизни» (1901). Фрейд предположил, что с виду незначительные и бессмысленные ошибочные действия служат для реализации бессознательных желаний, являясь компромиссными образованиями, создаваемыми соответствующим сознательным намерением и частичным одновременным осуществлением бессознательного желания).
Поскольку в действительности нынешней власти, включая Гройсмана, глубоко наплевать на нужды населения. Она - эта власть - реально озабочена лишь набиванием своих карманов путем разграбления этого самого населения и сохранением власти на как можно более долгий срок. Кроме того, данный случай лишний раз указывает на безграмотность Гройсмана, у которого на самом деле нет не только высшего, но даже среднего образования
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Признавая первенство оговорки про "циничных бандеровцев", такие оговорки можно выделить как "оговорки по Пэдру"....
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Вальєри як колись президенту вже поставили для зустрічі з народом, театр ряжених радісних кукол для показухи зустрічі з народом вже зарядили?!!!!!
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Может, Гройсману персональная клетка еще не по чину.....
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"Программа визита пока не обнародована.Источник:https://censor.net.ua/n3085312"
може дійсно сякретна) поїздка, хоч і робоча!
для шефа гроші треба, ні?!
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Выборы. Власть с гастролями по стране. В Виннице петя даже со сцены просил поздравить его с Мариной с юбилеем и целовались под крики" горько!". До выборов еще день влюбленных и 8 марта, даже боюсь представить что будет еще. Сьогодні Гройсман відвідає Одеську область із робочим візитом - Цензор.НЕТ 1687

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А ти подивись, Вова, у яких гарних спортивних штанях ці люди!
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невже ще хтось в штанцях? майже 5 років минуло, всі давно повинні бути без штанів!
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Гарна жінка.
Деяким пощастило менш і у них у кишені тільки на пів-вареника.
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Тю. Йому вже не стидаючись лижуть мiнэта гиги усiлякi.
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Срочно вручить ему в Киваловском ВУЗе почётного Прохфессора и с академиком сразу!
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на таможенку гнойсман едет. за баблишком.
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идно тикать по югу он будет. коридор себе готовит.
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Та шо ж такое? Не туда! Обрезанным в Умань треба на Рош ха-Шана. Почтить,так сказать, могилку Цадика Нахмана.
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та то різні "обрізані" )), там його не сприймуть) Сьогодні Гройсман відвідає Одеську область із робочим візитом - Цензор.НЕТ 1887
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А по справах в царині скорочення поголів'я людиноподібної худоби-гоїв, не те що не сприймуть, - тиждень на руках носитимуть і ще й цадиком проголосять.
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можливо, я не так глибоко розбираюсь в течіях) юдеїв!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня Гройсман посетит Одесскую область с рабочим визитом
 
 
 
 
 
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