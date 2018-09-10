 Сегодня Гройсман посетит Одесскую область с рабочим визитом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

"10 сентября Премьер-министр Владимир Гройсман совершит рабочую поездку в Одесскую область", - сказано в сообщении.

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Программа визита пока не обнародована.