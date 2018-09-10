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 Мужчина открыл стрельбу по детям из самодельного устройства, травмированы 12-летний мальчик и две девочки 9 и 5 лет, - полиция Николаевщины

В городе Новая Одесса 68-летний местный житель выстрелил из самодельного устройства по детям, которые игрались.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Николаевской области.

Около 17.00 в Новоодесский отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что в  г. Новая Одесса 68-летний местный житель выстрелил из самодельного устройства по игравшим детям. Вследствие выстрела были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 9 и 5 лет. Сам злоумышленник также получил телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Отмечается, что остатки устройства были изъяты и направлены на экспертное исследование.

Сейчас решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 УПК Украины.

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Следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п.1.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и путь поступления взрывоопасного предмета к злоумышленнику.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3085310
 
 
 Топ комментарии
 
,В статье ошибка. Это не мужчина. Это 68-летняя падла
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Точно как в мультики Чиполинно

Чоловік відкрив стрілянину по дітях із саморобного пристрою, травмовано 12-річного хлопчика та двох дівчаток 9 і 5 років, - поліція Миколаївщини - Цензор.НЕТ 1762

Чоловік відкрив стрілянину по дітях із саморобного пристрою, травмовано 12-річного хлопчика та двох дівчаток 9 і 5 років, - поліція Миколаївщини - Цензор.НЕТ 5553
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Законы можно изменять.Эта власть уже достаточно долго правит,а изменений в лучшую сторону нет.
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Обратите все внимание на сроки за умышленное убийство - от 7 лет. Кто пишет такие законы в Украине? Конечно наши депутаты - рептилоиды, геноцидники для народа. Зачем таких ублюдков избирать во власть - второй вопрос.
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Законы можно изменять.Эта власть уже достаточно долго правит,а изменений в лучшую сторону нет.
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кто будет голосовать?оппа?матькивщина?садонемичь?этим чем хуже-тем лучше.ведь менять надо очень много-и все равно найдется какая то статья для зрады.
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це називається хто б не всрався винна влада та закон. То ж лохторат совковий оппоблока і стріляв по дітям.
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Изменений и не будет, потому, что эта власть принимает законы только для жизнедеятельности олигархата, а не народа. Пока народ не вырежет грабящую 27 лет Украину элиту изменений не будет, будет только хуже. Пора ж уже понять.
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ачем таких ублюдков избирать во власть - второй вопрос.

Как раз не второй, а первый и наиглавнейший. Его еще можно перефразировать: имеет ли право на хоть чуточку нормальную жизнь население, избирающее во власть таких ублюдков?
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Видел сколько у нас черноземов? 2/3 мировых запасов!!!1
А еще у нас самое большее число правослабненьких бабушек и не только бабушек, которые самые богатые(40% приходов и бабла РПЦ выкачивает отсюда)
Так что скоро дадут Тутмаса и все помолятся - сразу все станет хорошо и все станут очень добрыми. Чоловік відкрив стрілянину по дітях із саморобного пристрою, травмовано 12-річного хлопчика та двох дівчаток 9 і 5 років, - поліція Миколаївщини - Цензор.НЕТ 5955
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А томос тут к чему? Неадекватный дед, "герой" статьи, прихожанин какой-то из церквей?
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А это у него работа такая. Сначала говорить что "вам никогда не дадут томос", потом говорить "что он ничего не изменит".
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"гений", работа может у тебя - тявкать.
я это все дерьмо ненавижу почти одинаково - что попов с автоматами и ложью, что попов с ложью и мощами.
кошмарят веропитеки всю страну и еще смердят что кто-то им мол в зад заглядывает: "дадут-не дадут, изменит- не изменит"

пропали бы вы со своими попами, мощами и тутмасами и не отравляли жизнь своей пещерной сектой!
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а черноземы к чему? может дед программист.
а сарказм к чему? может ты проходишь мимо.
то есть верозаврам каждый день можно отравлять нормальным жизнь, тут еще и тутмас дадут-не дадут, а вспомнить это и возмутиться(и/или посмеяться) - "зась"? Чоловік відкрив стрілянину по дітях із саморобного пристрою, травмовано 12-річного хлопчика та двох дівчаток 9 і 5 років, - поліція Миколаївщини - Цензор.НЕТ 9334
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Вполне возможно, что это 68-ми летнее порождение и воспитанник совка, как и Yuriy Smith, противник томоса.
А может и верозавр гундяевского патриархата. Эти агрессивные неадекваты, роздрюченные раша-зомби ТВ, вполне могут и в детей стрелять.

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Даже удивительно, что не "хулиганство", которое теперь даже дают при стрельбе из автоматов!
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Ну, и что тут "странного"? Указан "нижний" предел наказания... Или Вы предлагаете всех "стричь под одну гребёнку"? АТОшника Балабуху, который, из мести, убил человека, совершившего в отношении него хулиганские действия, Вы предлагаете поставить на одну позицию с человеком, совершившим заказное убийство? Думайте, о чём пишете...
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А шо це маскальський поліцай наче як в кросовках.
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А то ботиночки специальные... Партию их, в огромном количестве, заказали российские силовики этак в году 2013-м. В таких ботиночках щеголяли "местные шахтёры" и "трактористы", штурмовавшие органы власти на Донбассе, чтобы "своих" узнавать, и, по ошибке, не "отоварить"... (Парнишка один, "подкованный" в обувной области, года два назад это дело "вычислил" и "просчитал"...).
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Когда ребёнок в таком юнном возрасте открывает личный счёт задержаниям по политическим мотивам то, это достойно уважения.
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этот "экстремистский" и антиправительственный мультик уже давно в паРаше в "чёрном списке"!
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,В статье ошибка. Это не мужчина. Это 68-летняя падла
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Цікаво, що це за ігри були такі у дитинчат, що 68-річного довели до пострілу?
Найкращий " подарунок" для людини, яку ви ненавидите - подаруйте її дитині барабан чи свисток.
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у меня во дворе такая вот старуха с клюкой гонялася за играющими детишками6 "Патамуша, много шума создавали".
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Этих маразматиков вообще дети раздражают.
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Взагалі діти нікого не дратують, якщо в них адекватні батьки.
Войны между соседями давно не новость. Причиной неприязненных отношений чаще всего становится неуемная энергия некоторых людей, которая через тонкие стены буквально до последнего звука передается всем окружающим. Вот и гомельчанка Елена страдает от шума, издаваемого детьми соседей. «У соседей сверху двое детей. А это, естественно, шум, крики, трясущиеся люстры. Разговоры с соседями не помогают. Единственный аргумент: это же дети. Скажите, как с этим бороться, даже если это происходит до 23:00? Жить просто невыносимо!» - спрашивает женщина. - Уважаемая Елена! Действительно, шумные соседи - это проблема, которая стоит многим больших нервов. Иногда терпеть постоянный шум не хватает никаких сил. А любые уговоры и доводы, которыми вы стараетесь благородно убедить людей вести себя тише и уважать окружающих, совершенно не действуют на тех, кто периодически нарушает спокойствие
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Беруши и успокоительное помогает от громких детей!
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А може батькам пілюлі виписати по макитрі?
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Можно, но тогда и пенсам, которые бегут жаловаться на любой шорох, развлечение у них такое!
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Ну випиши, воєн. Хочеш спокою - котедж халупа за містом. Ну, або останній поверх хрущовки.
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Усе тут залежить від розміру у тебе пики. Якщо у тебе пика більша - випишеш, якщо ні - то ні.
А халупа чи котедж не врятує, бо там теж сусіди, та ще й з песиками гавкучими чи свинями смердючими.
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І таке може бути - бачив одно таке, оре як скажене, годинами, мати поруч сидить - мовби не чує. Дебіли......
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Значить, потрібно розбиратись з батьками, а не в дітей стріляти.
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Тримай. Коли чекати на повідомлення шо він вже фсьо?
Чоловік відкрив стрілянину по дітях із саморобного пристрою, травмовано 12-річного хлопчика та двох дівчаток 9 і 5 років, - поліція Миколаївщини - Цензор.НЕТ 6570
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Патронів мало, та треба 3D принтер. З малюнка не постреляєш 😄
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Вот сука, это падаль, которому не место в нормальном обществе, переломать руки и ноги
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ну, к счастью, старый пердун к счастью даже самопала нормального сделать не сподобился, если его разорвало при выстреле. Нужно запретить старым пердунам делать самопали.
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ДАЕШЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА НОШЕНИЕ ОРУЖИЕ, ЛЮБОМУ ГРАЖДАНИНУ УКРАИНЫ
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а в чём проблема? Вот такие особи если и не купят то, сами смастерят. Им твои законы до задницы. Запреты действуют только на адекватных граждан.
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не пизди. кто надо тот достанет, когда тебе беда грозит, то тут оружие пригодится, а пока жулики это господа нашей жизни. Когда они тебя грабят, они могут убить, все равно полиция плохо рабортают, не найдут
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Но шо ж, имеет место быть и такой способ попасть на старости лет хоть и не в самую пристойную богадельню, но, тем не менее, с полным пансионом. Во всяком случае, ни решать пытаннячко, ни платить не потребуется.
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Таки- да, на зоне хавчик и больничка получше будут, чем может себе позволить пенс.
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А как же это я за больничку-то и забыл? А ведь даже случай был - пенсионер именно в больнице выпрыгнул из окна. А на зонах в этом смысле красота - выше двухэтажных зданий не бывает в принципе да и решетки на окнах.
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Поступок старого пердуна результат воздействия агрессивного телевидения Украины, где нет позитивных новостей, а сплошное нагнетание негатива.
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видимо пдедуля оклонник порошенка и охметава
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Аваковская мусарьня снова озаботит озабоченность.
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надеюсь, телесные повреждения стрелок получил в виде физических замечаний
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина открыл стрельбу по детям из самодельного устройства, травмированы 12-летний мальчик и две девочки 9 и 5 лет, - полиция Николаевщины
 
 
 
 
 
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