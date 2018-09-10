 Мужчина открыл стрельбу по детям из самодельного устройства, травмированы 12-летний мальчик и две девочки 9 и 5 лет, - полиция Николаевщины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Николаевской области.
Около 17.00 в Новоодесский отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что в г. Новая Одесса 68-летний местный житель выстрелил из самодельного устройства по игравшим детям. Вследствие выстрела были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 9 и 5 лет. Сам злоумышленник также получил телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
Отмечается, что остатки устройства были изъяты и направлены на экспертное исследование.
Сейчас решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 УПК Украины.
Следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п.1.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и путь поступления взрывоопасного предмета к злоумышленнику.
Продолжается следствие.
Как раз не второй, а первый и наиглавнейший. Его еще можно перефразировать: имеет ли право на хоть чуточку нормальную жизнь население, избирающее во власть таких ублюдков?
А еще у нас самое большее число правослабненьких бабушек и не только бабушек, которые самые богатые(40% приходов и бабла РПЦ выкачивает отсюда)
Так что скоро дадут Тутмаса и все помолятся - сразу все станет хорошо и все станут очень добрыми.
я это все дерьмо ненавижу почти одинаково - что попов с автоматами и ложью, что попов с ложью и мощами.
кошмарят веропитеки всю страну и еще смердят что кто-то им мол в зад заглядывает: "дадут-не дадут, изменит- не изменит"
пропали бы вы со своими попами, мощами и тутмасами и не отравляли жизнь своей пещерной сектой!
а сарказм к чему? может ты проходишь мимо.
то есть верозаврам каждый день можно отравлять нормальным жизнь, тут еще и тутмас дадут-не дадут, а вспомнить это и возмутиться(и/или посмеяться) - "зась"?
А может и верозавр гундяевского патриархата. Эти агрессивные неадекваты, роздрюченные раша-зомби ТВ, вполне могут и в детей стрелять.
Найкращий " подарунок" для людини, яку ви ненавидите - подаруйте її дитині барабан чи свисток.
Войны между соседями давно не новость. Причиной неприязненных отношений чаще всего становится неуемная энергия некоторых людей, которая через тонкие стены буквально до последнего звука передается всем окружающим. Вот и гомельчанка Елена страдает от шума, издаваемого детьми соседей. «У соседей сверху двое детей. А это, естественно, шум, крики, трясущиеся люстры. Разговоры с соседями не помогают. Единственный аргумент: это же дети. Скажите, как с этим бороться, даже если это происходит до 23:00? Жить просто невыносимо!» - спрашивает женщина. - Уважаемая Елена! Действительно, шумные соседи - это проблема, которая стоит многим больших нервов. Иногда терпеть постоянный шум не хватает никаких сил. А любые уговоры и доводы, которыми вы стараетесь благородно убедить людей вести себя тише и уважать окружающих, совершенно не действуют на тех, кто периодически нарушает спокойствие
котеджхалупа за містом. Ну, або останній поверх хрущовки.
А халупа чи котедж не врятує, бо там теж сусіди, та ще й з песиками гавкучими чи свинями смердючими.