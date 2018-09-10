 Мужчина открыл стрельбу по детям из самодельного устройства, травмированы 12-летний мальчик и две девочки 9 и 5 лет, - полиция Николаевщины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Николаевской области.

Около 17.00 в Новоодесский отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что в г. Новая Одесса 68-летний местный житель выстрелил из самодельного устройства по игравшим детям. Вследствие выстрела были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 9 и 5 лет. Сам злоумышленник также получил телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Отмечается, что остатки устройства были изъяты и направлены на экспертное исследование.

Сейчас решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 УПК Украины.

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Следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п.1.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и путь поступления взрывоопасного предмета к злоумышленнику.

Продолжается следствие.