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Все про:разведка (1963) Сирия (2702) США (14142) химическое оружие (228) Асад (247)

 Асад разрешил своим войскам использовать химоружие в Идлибе, - The Wall Street Journal

Американская разведка получила данные, свидетельствующие о том, что президент Сирии Башар Асад разрешил войскам применять хлор против повстанцев в Идлибе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что Асад якобы одобрил применение газообразного хлора при наступлении на оппозиционные силы в Идлибе.

В связи с этим в Пентагоне уже готовят возможный ответ, однако президент Дональд Трамп пока не решил, каким именно он будет.

Тем не менее, как указывает издание, ожидается, что возможный удар будет мощнее всех предыдущих.

Ранее в Белом доме заявили, что США и союзники намерены быстро ответить в случае применения химоружия сирийскими властями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон отрицает заявление РФ о том, что США применили фосфорные боеприпасы в Сирии

По информации наблюдателей, силы США в Средиземном море располагают, по меньшей мере, 120 крылатыми ракетами Tomahawk, которые могут задействовать для удара по Сирии.

При этом посол России в США Анатолий Антонов заявил представителям Госдепартамента, что боевики готовят провокации в Идлибе с применением химоружия, чтобы впоследствии обвинить сирийские власти.

Источник: https://censor.net.ua/n3085307
 
   
 Топ комментарии
 
Зрівняти з землею кацапські бази.
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шото давно "томагавки" не смеялись...
пора повторить ))) Асад дозволив своїм військам використовувати хімзброю в Ідлібі, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 9727
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Росія здохне а не захватить чого би то ні було😄
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Якою буде відповідь штатів ?
Трампуля, агов !
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Ksenia VB - стерут в пыль Асада вместе с Дамаском, как Хусейна с Ираком когда то....

Правда в Ираке хим.оружие не нашли..... - но то такэ..., бывают ошибки.... Асад разрешил своим войскам использовать химоружие в Идлибе, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 9905
Мелочь....
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К сожалению, как с Ираком американцы не будут делать, потому что там находятся военные базы РФ и крышевание ею в Совбезе ООН режима Асада. Единственным условием был бы полный консенсунс стран НАТО, большая часть которых управляется импотентными и продажными правительствами стран ЕС. Появится всеобщее одобрение европейских стран, можно надеяться на полномасшатбную операцию. Но даже в таком случае, европейцы скорей предпочтут обойтись ужесточением санкций.
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Химического оружия как раз в Ираке нашли предостаточно. Не нашли только ядерного оружия - отследили как его вывозили через Сирию в РФ.
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Зрівняти з землею кацапські бази.
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шото давно "томагавки" не смеялись...
пора повторить ))) Асад дозволив своїм військам використовувати хімзброю в Ідлібі, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 9727
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Ранее в Белом доме заявили, что США и союзники намерены быстро ответить в случае применения химоружия сирийскими властями.

может на упреждение ?!
поджарить кацапов с асадом и не ждать гибели мирных ?!
Источник: https://censor.net.ua/n3085307
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"...однак президент Дональд Трамп поки не вирішив, якою саме вона буде..." - рыжий клоун громко пёрднет в трёхлитровую банку... И громко не очень - чтобы путена не испугать...
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Асад наверное решил покончить жизнь самоубийством...., или США втирает лохам... Асад разрешил своим войскам использовать химоружие в Идлибе, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 9093
Одно из двух....
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Скорее всего участь асада уже решена...далее достаточно попадания снаряда в техническую цистерну
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Речь Брежнева - ага...., США осваивают правила гибридной войны....
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Глупости.
Просто Асад плюет на правила,так же как и раша.
Вернее пользуется ними гибридно - тут вижу ( и требую),а тут селедку заворачиваю.
И пока у них находятся благодарные слушатели гибридная война будет продолжаться.
Что бы гибридная война закончилась нужно перестать играть по их правилам и потребовать выполнения правил ( или международного права).
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Слово за американцями. Роз**ать пуінських "орлів" на аеродромах. у першу чергу.
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Росія захопить Сирію, а потім і інші країни на шляху транспорту нафти і газу. Таким чином вона буде і контролювати ціни і буде готова до великої війни, яку захід через його жадібність і боягузтво програє
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У росії немає таких ресурсів,щоб все захопити.
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Росія здохне а не захватить чого би то ні було😄
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Наївні ви панове. Хто заступився за сирію? Хто заступився за Україну? Отак заступляться і за прибалтику. Засранці програють не тому що у них мало чи погана зброя, а тому що засранці. І точно так як вони в 45 віддали пів європи віддадуть і зараз
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"... а тому що засранці." - вони ще й підораси, сер.
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Іван Сидоренко, ми вже таке проходили пару років тому, "всьо прапала" , "нас слівают". І не пропали і не злили. І криків таких вже давно не чути.
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на левом берегу Евфрата находятся американские войска,
вагнеровцы уже туда один раз рипнулись
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Мыльте пятую точку. Американские командиры получили свободу в открытии огня на поражение без согласования с командованием и в случае даже далекой опасности для военнослужащих😄
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Ой,да ладно.
Семь лет путин с подельником занимается убийством сирийцев,а американцы им подыгрывают играя в дурацкую игру - игил.
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Отличие сейчас в том что Асад решил атаковать территорию где развёрнуты американские ВС. 😄
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путін пішов в штопор по самознищенню
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Не удивлюсь, если "вселюбящий" трампон будет встречаться с башариком и хоровродить про дружбу Асад дозволив своїм військам використовувати хімзброю в Ідлібі, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5083
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Да пускай водит хороводы с кем хочет. В морду давать будут другие люди😄
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Проблема то в том, что он своими хоравадами дискредитирует этих других
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Кто то верит что Асад там что то решает? Это было решение рашистской православной твари пуцена!
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Зачем вы обобщаете и разжигаете межрилигиозные конфликты?
Вот причем тут православие,если самая опастная религия это ислам?
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действительно.. какие КГБ-исти гундяев и путин православние(верующие) !?
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Башар Асад разрешил войскам применять хлор Источник: https://censor.net.ua/n3085307

Это путинхЪ разрешил, Асад ничего не решает. Логично было бы ответить атакой на кремль.
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Скорее персы несущие основную нагрузку на земле. Хлор тяжелее воздуха, опускается в траншеи .
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Поскольку в 2005 году Обама еще не был звездой мирового масштаба, то и его перемещения по Украине в целом и донецкому заводу в частности сенсацией не стали, но сейчас этот визит приобретает дополнительный привкус и оттенок. О своих впечатлениях Барак Обама написал в книге "Дерзость надежды", опубликованной в 2006 году и вошедшей в список американских бестселлеров.

Я когда читаю про козу рыдаю.
Так жалко животное.
Кстати,сейчас на этом химическом заводе раша производит ручные осколочные гранаты.
Спасибо Обаме все таки спас козу от химического отравления.
Не зря нобелевскую премию получил.
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и госдолг америки 21 триллион долларов...

ну ничего - Трамп с Путеном порядок навядут...
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Большинство денег Америка должна своему населению. Это так, для информации. Но даже в этом случае, это не порядок. А Путина ждёт Гаага, как Трампа, шлюхи с Бродвея😄
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госдолг америки


и снова ольгинские "прокололись" )))
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Обама был своеобразным президентом. Но он уже прошлое. А мы живем в настоящем и думаем о будущем. И ничего в прошлом поменять не можем. Почему я не люблю историю. Отвлекает😄
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Для будущего будет лучше не делать вид в настоящем что ничего не происходит,а признать ошибку Обамы с ядерным разоружением.
Хотя сложно конечно что то изменить,но надо хотя бы пробовать.
Потому что будущее может и не наступить,если прятать голову в песок как страус.
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Зачем? Тогда нужно начинать с признания Украинских президентов которые отдали ядерное оружие. Обама кстати, киздел много, но дальше сотрясения воздуха ничего не происходило😄
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На вопрос, произнес ли Джордж Буш-старший свою речь "Котлета по-киевски" из-за страха перед неуправляемым украинскими ракетами, Лагар ответил, что предостережений было много.

"Там были ракеты, которые одним ударом могли уничтожить мой город Индианаполис, в котором ябыл мэром восемь лет".

Меньше надо вступать в заговоры с русскими.
Русские обманули американцев как детей малых.
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Ну и где тут Обама? И как русские обманули американцев? Они шо, живут лучше? Может они стали супер дупер экономикой? Завязывайте. Я же сказал, не люблю историю. Все делают ошибки. Но в одном уверен, Путин сдохнет не своей смертью и Рашка развалится. Но это прогнозируемое будущее😄
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Обама вместе с Лугаром занимались разоружением и за это Обама получил нобелевскую премию.
И на второй вопрос отвечу : обманули американцев тем что после победы США в холодной войне сделали крайними,т.е. опасными для америки украинцев и беларусов,а себя белыми и пушистыми.Не боялись же они за свой Индионаполис оставляя ядерное оружие раше.

Хотя нужно проводить настоящее расследование не было ли это заговором или признать что все эти американские специалисты по европе и раше ,как специалисты никуда не годятся.
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Хуйло решило проверить на сколько далеко можно зайти, и когда закончится терпение у США.
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Химическое оружие, зачем? Асад дозволив своїм військам використовувати хімзброю в Ідлібі, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 6862
Осталось около 20 000 повстанцев. Из них около 15 000 воюют для заработка. Как только запахнет жареным, разбегутся.
Оружие массового поражения, поражающее 30-40 человек??
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американцы знатные брехуны..... по ираку не нашли химоружие.... но не в этом дело раз сша такие крутые то почему языком треплете ударьте по всей сирии или сцыте боитесь рассею ну начните зажав очко чтобы не обосраться......
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Зачем убивать людей в Сирии? Сами разберутся. Кстати, по Ираку ударили😄
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дак точечными ударами ликвидировать военно-промышленную инфраструктуру и органы управления страны с минимальными потерями гражданского населения а персонал в том числе военные это враги.... как на войне.....
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Ну зачем? Америка очень редко лезет в ситуации где большинство населения против. Жизнь научила. Сами пускай разбираются. Зачем тратить на идиотов деньги😄
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возможно вы и правы пусть сами себе хвост сожрут.....
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После семи лет закрывания глаз на уничтожение страны и игры в игил может большинство населения и против америки,но это совсем не значит что они идиоты....
И вы знаете что Обама получил нобелевскую премию не только за разоружение Украины и Беларуси,а и за налаживание контактов с мусульманским миром.
Не считаете ли вы что подыгрывание раше в войне против ислама не способствует налаживанию контактов с мусульманским миром и это совершенно не в интересах америки?
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Путин убивает людей в Сирии, потому что обосрался лишиться денег и власти в раше в результате народного восстания,которое могут инсперировать американцы.
Смотрите - страны нет,города разрушены,миллионы людей убиты ,но Асад все равно президент.
Разве это не победа путина над американцами ?
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Нет, это поражение Путина. Недовольство можно загнать на кухню, но оно вылезет опять когда сложатся обстоятельства. Я не дам Асаду и 10-и лет. Как можно управлять страной где 80% населения тебя ненавидит? До никак. Союзники ослабнут, вот и сдохнет. И зачем Америке вылазить в этот процесс, и кого-то бомбить. Главное сохранить плацдарм😄
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От Сирии уже ничего не осталось.
А вы можете дать Асаду и 10 лет.
Президент без страны и народа это то же нормально и путин будет доволен.
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Да пускай радуется. У него нет мозгов просчитать стратегию. Россия по уши в дерьме в Сирии. Пускай тратят деньги и ресурсы за просто так. Украине это выгодно😄
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Это долгосрочная стратегия,где интересы Сирии и Украины не учтены.
И после разоружения Украины и Беларуси по итогу (окончанию) холодной войны говорить об американских стратегиях смешно.
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революція в расєї !?


НЕ СМІШІТЬ МОЇ КАПЦІ ! ))
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Сейчас-сейчас... трамп как вмажет по пустым сараям... ух! Трепещите, людоеды. Бойся, путлер.
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Более чем уверен, что ассад там давно нихера не решает...
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Там и х-ло мало что решает. Часть Сирии, что формально подконтрольна асаду, оккупирована ираном. Кацы у персов на подсосе для особо грязных поручений. Ну там садик разбомбить. Рынок, мечеть, госпиталь.
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Такое действие без без согласования и поддержки россии Асад самостоятельно никогда не сделает. Отсюда вывод : россия сознательно идет на обострение с Штатами. Идея Путина: повоюем, а потом сядем и договоримся о разделе Сирии, Украины и пр стран. НАТО ведь точно не захочет влезать в серьезную войну с россией из-за Сирии. А Путину ждать и отступать некуда. В стране экономический бардак, недовольства, нужна очередная победная многоходовочка для лохтората.
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Ну що, підстави готові? тепер чекаємо як амери будуть рвати Іванів.
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трамп опять по барханам томагавками пулять будет?
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Ось така "розвідка" . Аналогічно як зброя масового знищення.в Іраку. Це ж абсолютно зрозуміло що Асад ідіот, але не настільки, щоб спровокувати удар США.
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ще раз.

1) Асад давно вже нічого не вирішує.
2) Йдеться про зщахопленння Ідлібу "як стратегічної розвязки"
3)Україні давно похір ,яким способом коаліція під приводом американців роз..ячать давно вже не сирійські війська в Сирії..
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яким способом і під яким приводом коаліція під проводом США...
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Наступает эра безнаказанности и вседозволенности...
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що значить наступає ?

вже наступила..
Із початком анексії росією частини грузинської території...
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прохання озвучити інформацію,скільки у США ,НІмеччини і Франції застарілих крилатих ракет.

ну.. на майбутнє .. ))
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А что тут решать? Асада и всех совершенолетних членов его семьи в газовую камеру ("зуб за зуб, око за око"), пусть на себе почувствую какого это подыхать от хлора или зарина!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАсад разрешил своим войскам использовать химоружие в Идлибе, - The Wall Street Journal
 
 
 
 
 
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