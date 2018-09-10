 Асад разрешил своим войскам использовать химоружие в Идлибе, - The Wall Street Journal

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что Асад якобы одобрил применение газообразного хлора при наступлении на оппозиционные силы в Идлибе.

В связи с этим в Пентагоне уже готовят возможный ответ, однако президент Дональд Трамп пока не решил, каким именно он будет.

Тем не менее, как указывает издание, ожидается, что возможный удар будет мощнее всех предыдущих.

Ранее в Белом доме заявили, что США и союзники намерены быстро ответить в случае применения химоружия сирийскими властями.

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По информации наблюдателей, силы США в Средиземном море располагают, по меньшей мере, 120 крылатыми ракетами Tomahawk, которые могут задействовать для удара по Сирии.

При этом посол России в США Анатолий Антонов заявил представителям Госдепартамента, что боевики готовят провокации в Идлибе с применением химоружия, чтобы впоследствии обвинить сирийские власти.