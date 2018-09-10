 Асад разрешил своим войскам использовать химоружие в Идлибе, - The Wall Street Journal

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Издание утверждает, что Асад якобы одобрил применение газообразного хлора при наступлении на оппозиционные силы в Идлибе.
В связи с этим в Пентагоне уже готовят возможный ответ, однако президент Дональд Трамп пока не решил, каким именно он будет.
Тем не менее, как указывает издание, ожидается, что возможный удар будет мощнее всех предыдущих.
Ранее в Белом доме заявили, что США и союзники намерены быстро ответить в случае применения химоружия сирийскими властями.
По информации наблюдателей, силы США в Средиземном море располагают, по меньшей мере, 120 крылатыми ракетами Tomahawk, которые могут задействовать для удара по Сирии.
При этом посол России в США Анатолий Антонов заявил представителям Госдепартамента, что боевики готовят провокации в Идлибе с применением химоружия, чтобы впоследствии обвинить сирийские власти.
Трампуля, агов !
Правда в Ираке хим.оружие не нашли..... - но то такэ..., бывают ошибки....
Мелочь....
пора повторить )))
может на упреждение ?!
поджарить кацапов с асадом и не ждать гибели мирных ?!
Источник: https://censor.net.ua/n3085307
Одно из двух....
Просто Асад плюет на правила,так же как и раша.
Вернее пользуется ними гибридно - тут вижу ( и требую),а тут селедку заворачиваю.
И пока у них находятся благодарные слушатели гибридная война будет продолжаться.
Что бы гибридная война закончилась нужно перестать играть по их правилам и потребовать выполнения правил ( или международного права).
вагнеровцы уже туда один раз рипнулись
Семь лет путин с подельником занимается убийством сирийцев,а американцы им подыгрывают играя в дурацкую игру - игил.
Вот причем тут православие,если самая опастная религия это ислам?
Это путинхЪ разрешил, Асад ничего не решает. Логично было бы ответить атакой на кремль.
Я когда читаю про козу рыдаю.
Так жалко животное.
Кстати,сейчас на этом химическом заводе раша производит ручные осколочные гранаты.
Спасибо Обаме все таки спас козу от химического отравления.
Не зря нобелевскую премию получил.
ну ничего - Трамп с Путеном порядок навядут...
и снова ольгинские "прокололись" )))
Хотя сложно конечно что то изменить,но надо хотя бы пробовать.
Потому что будущее может и не наступить,если прятать голову в песок как страус.
"Там были ракеты, которые одним ударом могли уничтожить мой город Индианаполис, в котором ябыл мэром восемь лет".
Меньше надо вступать в заговоры с русскими.
Русские обманули американцев как детей малых.
И на второй вопрос отвечу : обманули американцев тем что после победы США в холодной войне сделали крайними,т.е. опасными для америки украинцев и беларусов,а себя белыми и пушистыми.Не боялись же они за свой Индионаполис оставляя ядерное оружие раше.
Хотя нужно проводить настоящее расследование не было ли это заговором или признать что все эти американские специалисты по европе и раше ,как специалисты никуда не годятся.
Осталось около 20 000 повстанцев. Из них около 15 000 воюют для заработка. Как только запахнет жареным, разбегутся.
Оружие массового поражения, поражающее 30-40 человек??
И вы знаете что Обама получил нобелевскую премию не только за разоружение Украины и Беларуси,а и за налаживание контактов с мусульманским миром.
Не считаете ли вы что подыгрывание раше в войне против ислама не способствует налаживанию контактов с мусульманским миром и это совершенно не в интересах америки?
Смотрите - страны нет,города разрушены,миллионы людей убиты ,но Асад все равно президент.
Разве это не победа путина над американцами ?
А вы можете дать Асаду и 10 лет.
Президент без страны и народа это то же нормально и путин будет доволен.
И после разоружения Украины и Беларуси по итогу (окончанию) холодной войны говорить об американских стратегиях смешно.
НЕ СМІШІТЬ МОЇ КАПЦІ ! ))
1) Асад давно вже нічого не вирішує.
2) Йдеться про зщахопленння Ідлібу "як стратегічної розвязки"
3)Україні давно похір ,яким способом коаліція під приводом американців роз..ячать давно вже не сирійські війська в Сирії..
вже наступила..
Із початком анексії росією частини грузинської території...
ну.. на майбутнє .. ))