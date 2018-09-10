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 Может обернуться "шоком для населения": Беларусь отказалась от кредитной программы МВФ

Белорусское правительство отказалось от кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в воскресенье, 9 сентября, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

Он обосновал свою позицию тем, что, согласно мнению главы государства (Александра Лукашенко. - Ред.), программа МВФ может обернуться "шоком для населения". Это в свою очередь связано с тем, что МВФ настаивал на реализации программы реформ в более сжатом периоде, чем это было ранее согласовано правительством.

При этом корневых разногласий с МВФ по характеру реформ белорусское правительство не замечает.

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"Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии фонда. И в принципе, по ключевым моментам, у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации", - добавил Ермолович.

По его словам, в среднесрочной перспективе Беларусь планирует разместить на локальных рынках России и Китая суверенные облигации на сумму до 2 миллиаров долларов. Белорусский министр также сообщил, что в 2019 году Минск не намерен размещать еврооблигации.

Источник: https://censor.net.ua/n3085306
 
   
 Топ комментарии
 
Смех-смехом, но приблизительно так и есть: у МВФ одно единственное требование - бездефицитный бюджет, т.е. доходов больше чем расходов и им абсолютно по шарабану как именно ты этого достигнешь, но они дают РЕКОМЕНДАЦИИ как это можно сделать, как правило это проведение реформ, сокращение коррупции, сокращение гос расходов (в т.ч. на гос аппарат), ликвидация разного рода льгот (пониженные цены на газ для населения туда входят). Кстати среди этих требований нет повышение пенсионного возраста, но есть требование убрать "дыру" в финансировании пенс. фонда, который из за этой "дыры" дофинансируется из бюджета.

PS Чтобы выполнить "требование" МВФ на газ для населения, но население при этом ничего не потеряло, достаточно было выровнять цены на газ до коммерческих, но при этом выплачивать каждому гражданину долю от ренты добычи газа, как это делается во многих странах. При этом бы исчезла коррупционная составляющая - махинации с продажей газа предприятиям по ценам для населения. Но это же не наши методы!!!!
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Армянский руководитель тоже отказался. По его мнению, денег, изъятых у коррупционеров, достаточно для нормальной жизни и реформ в стране. Неплохой опыт, который могли бы перенять наши коррупционеры.
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Если бы МВФ не была коммерческой организацией, то % бы не брали. Бизнес, на уровне государств.
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% нельзя не брать, они компенсируют только мировую инфляцию и содержаняние апарата чиновнков. Работать себе в убыток никто не будет..
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А членские взносы, которые платят страны-члены ООН, разве не конпенсируют?
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ООН тут не при чем! Те членские взносы идут чиновнкам ООН и помощи при бедствиях.!
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Государства, которые состоят в фонде являются кредиторами и ещё вносят членские взносы. Государство-кредитор, имеет право влиять на принятие решений фонда по другим государствам и т.д., но свой % как любой кредит кредитор забирает, так что МВФ коммерческая структура.
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Почему? Они выдают под очень маленькие проценты, но могут выдавать очень большие суммы. И действительно, что "клубу богатых кредиторов" будет выгоднее - чтобы страна, которая взяла кредит, совершила экономический рывок и вернула его с процентами через 5 лет? Или же развивалась медленно, ежегодно выплачивала проценты на протяжении десятков лет, а иногда брала еще займы на погашение предыдущих процентов? Так что да, ничего личного, только бизнес. Кредиторам будет не выгодно только банкротство государства (дефолт), однако и в этом случае они могут вернуть свои средства в виде других активов. А самая выгодная для них позиция, это когда страна колеблется на грани дефолта и в состоянии только обслуживать долг, но не гасить его
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Если семья живет не по средствам, закладывает свой дом и прогарает, идет на улицу в бомжи! Ничего удивиетльного.
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мвф это международный разоритель стран мира..... а белорусы молодцы они хотят сохранить государственнность.... к сожалению украина есть колония с лишними рабами.
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иногда для того что бы сохранить государство, нужно реформировать экономику, у белорусов тот случай.
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Ничего удивительного, спасибо попередникам.
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...сегодня берем кредиты МВФ, что бы отдавать предыдущие с процентами! Если берем меньше, чем отдаем, значит выздоравливаем.
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Поляки хорошо себя вели и им ваще ВСЕ простили!
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Беларусь отказалась от кредитной программы МВФ. Все согласовали но отказались. Это могло случится только в одном случае, Путин надавил и пообещал дать деньжат. Значит зависимость Белоруссии от росси усиливается, /хотя куда уж больше/. Ждем в обмен новые российские военные базы в Белоруссии.
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в том то и дело, что ухйла нет денег. Поэтому бацька кинулся в МВФ
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1-2 млрд для россии не критическая сумма, газ дорожает, заберут у пенсов... А вот привязать Луку этими деньгами, в замен построив в Белоруссии военную базу этого Путин никогда не упустит. Деньги Беларусь все одно отдаст, а база останется и на долго.
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Мвф вместе с олигархической грабящей элитой должен быть обвинён в геноциде украинского народа!
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Проблема в тому що Україна зараз по кредитам платить відсотків більше ніж тіло кредита повертає. Втакому контексті брати новий кредит недоречно. Треба тіло кредита скорочувати, а якщо нарощувати то це дефолт тільки чуть далі буде
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМожет обернуться "шоком для населения": Беларусь отказалась от кредитной программы МВФ
 
 
 
 
 
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