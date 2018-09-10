 Враг за сутки 25 раз открывал огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций украинских сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Светлодарск, Южное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибром 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Водяное и Лебединское на мариупольском направлении. Также днем ​​в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении один из опорных пунктов был обстрелян из вооружения боевой машины пехоты.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение суток допущено не было", - сказано в сообщении.

По данным разведки, за минувшие сутки были ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск.

"С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили пресс-центре ООС.