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 Враг за сутки 25 раз открывал огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 9 сентября, ситуация в районе проведения операции оставалась напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций украинских сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Светлодарск, Южное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибром 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Водяное и Лебединское на мариупольском направлении. Также днем ​​в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении один из опорных пунктов был обстрелян из вооружения боевой машины пехоты.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение суток допущено не было", - сказано в сообщении.

По данным разведки, за минувшие сутки были ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск.

"С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили  пресс-центре ООС.

Враг за сутки 25 раз открывал огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3085305
 
 
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Дякувати Господу, всі наші хлопці живі.
Нехай так буде і надалі.
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Смерть расіянським окупантам!! Бережіть себе, воїни України, та побільше робіть з рогатих пазли!!! Слава Україні!!!
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