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Все про:Пентагон (491) Россия (70410) Сирия (2702) США (14142) Минобороны РФ (464)

 Пентагон отрицает заявление РФ о том, что США применили фосфорные боеприпасы в Сирии

Пентагон не имеет сведений об использовании фосфорных боеприпасов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 8 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американского оборонного ведомства Шона Робертсона.

"В настоящее время мы не получали никаких сообщений об использовании фосфорных боеприпасов", − заявил он.

На просьбу прокомментировать заявления Минобороны РФ о применении американской авиацией фосфорных боеприпасов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор Робертсон указал, что "ни одна из воинских частей в том районе не оснащена фосфорными боеприпасами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская и сирийская авиация нанесли около 90 авиаударов по Идлибу и Хаме: минимум 4 гражданских погибло

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что два американских самолета F-15 нанесли удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор запрещенными фосфорными боеприпасами.

Напомним, в конце августа в Минобороны России заявили, что США стягивают силы к Сирии для нанесения ракетного удара. В Пентагоне опровергли эту информацию, назвав ее пропагандой.

Источник: https://censor.net.ua/n3085304
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапы мастера пукнуть в лифте и громче всех возмущаться, притом обвиняя других.
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Так бывает.
Сначала ты подыгрываешь раше заставляя Украину оправдываться, а теперь уже приходится оправдываться самому.
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тобто рашка і її клоуни як завжди брешуть ?
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Кацапы мастера пукнуть в лифте и громче всех возмущаться, притом обвиняя других.
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Сейчас они вам нарисуют доказательства...
Просто мультик ещё не склепали
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Ещё как склепали! Вот, например. Меня шо возмутило, так это расцветка кота! Точняк, как у моей Большой Берты.

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Так бывает.
Сначала ты подыгрываешь раше заставляя Украину оправдываться, а теперь уже приходится оправдываться самому.
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Применение фосфорных боеприпасов армией США не является нарушением норм международного права, поскольку США не подписывали третий протокол Женевской конвенции 1983 года.
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ну трошке маскавітов попалити, це було б вірне рішення!!!
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Химатака это игра на лохторат параши и США...
пропаганда для парашников мы делаем все что захотим. нам на всех на срать, нас всебоятся. рассея встала с колен
Пропаганда для обывателя США...мы сверхдержава, мы мировой жандарм который всех кто нарушает мировой порядок жестко и неизбежно наказывает...
Причем в США в отличии от парашки есть политическая ответственность по принципу "пацан сказал, пацан сделал"
Запасаемся попкорном
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПентагон отрицает заявление РФ о том, что США применили фосфорные боеприпасы в Сирии
 
 
 
 
 
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