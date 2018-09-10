 Пентагон отрицает заявление РФ о том, что США применили фосфорные боеприпасы в Сирии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американского оборонного ведомства Шона Робертсона.
"В настоящее время мы не получали никаких сообщений об использовании фосфорных боеприпасов", − заявил он.
На просьбу прокомментировать заявления Минобороны РФ о применении американской авиацией фосфорных боеприпасов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор Робертсон указал, что "ни одна из воинских частей в том районе не оснащена фосфорными боеприпасами".
Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что два американских самолета F-15 нанесли удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор запрещенными фосфорными боеприпасами.
Напомним, в конце августа в Минобороны России заявили, что США стягивают силы к Сирии для нанесения ракетного удара. В Пентагоне опровергли эту информацию, назвав ее пропагандой.
Просто мультик ещё не склепали
Сначала ты подыгрываешь раше заставляя Украину оправдываться, а теперь уже приходится оправдываться самому.
пропаганда для парашников мы делаем все что захотим. нам на всех на срать, нас всебоятся. рассея встала с колен
Пропаганда для обывателя США...мы сверхдержава, мы мировой жандарм который всех кто нарушает мировой порядок жестко и неизбежно наказывает...
Причем в США в отличии от парашки есть политическая ответственность по принципу "пацан сказал, пацан сделал"
Запасаемся попкорном