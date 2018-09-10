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 Парламентские выборы в Швеции: по данным экзит-полов, значительно укрепила позиции антииммигрантская сила "Шведские демократы"

По данным экзит-полов, Социал-демократическая партия Швеции выходит на первое место на выборах в парламент. Укрепила позиции также антииммигрантская сила "Шведские демократы".

На парламентских выборах в Швеции, которые состоялись в воскресенье, 9 сентября, побеждает правящая Социал-демократическая партия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По данным экзит-пола телеканала SVT, она получила 26,2 процента голосов. Это значительно меньше, чем во время выборов в 2014 году. Если результаты голосования совпадут с данными экзит-полов, это станет самым низким показателем за более ста лет, отмечает агентство AFP.

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Второе место, по данным экзит-пола SVT, занимает антииммигрантская правопопулистская сила "Шведские демократы". За нее отдали голоса 19,2 процента избирателей. На третьей позиции - правоцентристская Умеренная коалиционная партия, за которую проголосовали 17,8 процента избирателей. По данным другого экзит-пола, "Шведские демократы" набирают 16,3 процента голосов и уступают вторым местом консерваторам. На выборах 2014-го они получили 12,9 процента.

В парламенте Швеции - 349 мест. До сих пор ведущие политические силы категорически исключали создания правительственной коалиции в парламенте с правыми популистами. Однако результаты нынешних выборов могут значительно изменить расклад сил в законодательном органе страны и усложнить создания коалиции, поскольку ни настоящее правительственный альянс левых и зеленых, ни союз вокруг консерваторов не набирает большинства.

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Усиление позиций правопопулистов объясняют ростом антииммигрантских настроений в стране. Лишь в 2015 году Швеция с десятимиллионным населением приняла почти 160 тысяч искателей убежища. В расчете на количество населения это - самый высокий показатель среди стран-членов ЕС.

Напомним, в июне премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выступил с инициативой о закрытии всех внешних границ Евросоюза для нелегальных мигрантов. Позже Италия заблокировала заявление участников саммита в Брюсселе.

В результате лидеры ЕС договорились о миграционной политике и продлении санкций против Москвы.По данным источника агентства dpa в дипломатических кругах, лагеря для приема спасенных после переправы через море беженцев будут созданы в странах-членах Евросоюза, которые согласятся на это. Из этих лагерей мигранты будут распределяться также по тем странам ЕС, которые готовы добровольно их принять. Кроме того, Евросоюз намерен создать лагерь для беженцев в одной из североафриканских стран, чтобы сократить поток людей, переправляющихся через Средиземное море.

Источник: https://censor.net.ua/n3085302
 
 
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В результате драки, произошедшей между местными жителями и афганскими мигрантами в городе Кетен, федеральная земля Саксония-Анхальт, погиб 22-летний немец. Виновники трагедии - двое граждан Афганистана - задержаны. Подозреваемые повздорили с беременной гражданкой Германии, выясняя, кто из них является отцом ее ребенка. В спор вмешались еще два немца и началась драка, в результате которой один из них получил тяжелые ранения от которых скончался. Об этом сообщает 9 сентября Bild
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Еще лет двадцат' и на выборах будут говорить об усилении позиции эммигрантской партии, а не анти-иммигрантской.
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ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ ЕВРОПА БУДЕТ МУСУЛЬМАНСКОЙ И НА ВЕРХУШКЕ МЕЧЕТЕЙ БУДЕТ ЗАВЫВАТЬ МУЛЛА !
ХРИСТИАНСТВУ МЕДЛЕННО ПОДКРАДЫВАЕТСЯ ПУШИСТЫЙ ПИСЕЦ , А ЖАЛЬ .
ЕВРОПЕЙЦЫ ОПОМНИТЕСЬ ! ПОСМОТРИТЕ ЧТО СДЕЛАЛИ С ПАРИЖЕМ !
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Социал-демократы. Дедушка Ленин ставит лайк.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПарламентские выборы в Швеции: по данным экзит-полов, значительно укрепила позиции антииммигрантская сила "Шведские демократы"
 
 
 
 
 
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