 Парламентские выборы в Швеции: по данным экзит-полов, значительно укрепила позиции антииммигрантская сила "Шведские демократы"

На парламентских выборах в Швеции, которые состоялись в воскресенье, 9 сентября, побеждает правящая Социал-демократическая партия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По данным экзит-пола телеканала SVT, она получила 26,2 процента голосов. Это значительно меньше, чем во время выборов в 2014 году. Если результаты голосования совпадут с данными экзит-полов, это станет самым низким показателем за более ста лет, отмечает агентство AFP.

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Второе место, по данным экзит-пола SVT, занимает антииммигрантская правопопулистская сила "Шведские демократы". За нее отдали голоса 19,2 процента избирателей. На третьей позиции - правоцентристская Умеренная коалиционная партия, за которую проголосовали 17,8 процента избирателей. По данным другого экзит-пола, "Шведские демократы" набирают 16,3 процента голосов и уступают вторым местом консерваторам. На выборах 2014-го они получили 12,9 процента.

В парламенте Швеции - 349 мест. До сих пор ведущие политические силы категорически исключали создания правительственной коалиции в парламенте с правыми популистами. Однако результаты нынешних выборов могут значительно изменить расклад сил в законодательном органе страны и усложнить создания коалиции, поскольку ни настоящее правительственный альянс левых и зеленых, ни союз вокруг консерваторов не набирает большинства.

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Усиление позиций правопопулистов объясняют ростом антииммигрантских настроений в стране. Лишь в 2015 году Швеция с десятимиллионным населением приняла почти 160 тысяч искателей убежища. В расчете на количество населения это - самый высокий показатель среди стран-членов ЕС.

Напомним, в июне премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выступил с инициативой о закрытии всех внешних границ Евросоюза для нелегальных мигрантов. Позже Италия заблокировала заявление участников саммита в Брюсселе.

В результате лидеры ЕС договорились о миграционной политике и продлении санкций против Москвы.По данным источника агентства dpa в дипломатических кругах, лагеря для приема спасенных после переправы через море беженцев будут созданы в странах-членах Евросоюза, которые согласятся на это. Из этих лагерей мигранты будут распределяться также по тем странам ЕС, которые готовы добровольно их принять. Кроме того, Евросоюз намерен создать лагерь для беженцев в одной из североафриканских стран, чтобы сократить поток людей, переправляющихся через Средиземное море.