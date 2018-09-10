 Визовый центр Украины начал работу в Курдистане

"Визовый центр будет принимать и передавать на рассмотрение Посольства Украины в Республике Ирак ходатайство об оформлении виз для въезда в Украину иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в курдском регионе. В этой связи консульский отдел посольства Украины в Багдаде прекратил принятие визовых ходатайств от граждан Курдистана", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы МИД.

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Заявители смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном для них формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности и тому подобное).

При этом, визовым центром будет обеспечиваться только техническое сопровождение визовых досье и оказания содействия заявителям, решение об оформлении или отказе в оформлении виз будут приниматься, как и раньше, консулом Посольства Украины в Республике Ирак.

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Контактная информация визового центра:

VFS Global

Адрес: ERBIL, ANKAWA ROAD ADJACENT TO DUTY FREE SHOPE

Эл.почта: info.ukrainbag@vfshelpline.com

Тел .: +9647510126287

Веб-страница визового центра: www.vfsglobal.com/Ukraine/Iraq