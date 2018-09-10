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Все про:виза (1072) МИД (4708) курды (31)

 Визовый центр Украины начал работу в Курдистане

Визовый центр Украины в городе Эрбиль начал работу 2 сентября.

"Визовый центр будет принимать и передавать на рассмотрение Посольства Украины в Республике Ирак ходатайство об оформлении виз для въезда в Украину иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в курдском регионе. В этой связи консульский отдел посольства Украины в Багдаде прекратил принятие визовых ходатайств от граждан Курдистана", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы МИД.

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Заявители смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном для них формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности и тому подобное).

При этом, визовым центром будет обеспечиваться только техническое сопровождение визовых досье и оказания содействия заявителям, решение об оформлении или отказе в оформлении виз будут приниматься, как и раньше, консулом Посольства Украины в Республике Ирак.

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Контактная информация визового центра:

VFS Global

Адрес: ERBIL, ANKAWA ROAD ADJACENT TO DUTY FREE SHOPE

Эл.почта: info.ukrainbag@vfshelpline.com

Тел .: +9647510126287

Веб-страница визового центра: www.vfsglobal.com/Ukraine/Iraq

Источник: https://censor.net.ua/n3085299
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Турки нічого не скажуть бо це Іракський Курдистан. Але з іншого боку це підтримка Сепаратізму і виглядає як подвійні стандарти України.
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МЗС України переніс консульські послуги окремого регіону зі столиці до безпосередньо регіону. Відвідувачам не треба тепер далеко їхати. Які ж це подвійні стандарти? Влада Іраку їх не побачила, якщо не заперечила відкриттю представництва...
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Нічого. Це не заперечує територіальній цілостності Турції та Іраку. Це - візовий центр для північного регіону Іраку, який офіційно називається "Курдський автономний район", а неофіційно - Курдістан, але як частина Іраку.
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А в Сирии курды как Туркам угрожают? Так Турки аж военную операцию против них начали (правда что то без особого успеха).
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Один вопрос: А нам это зачем нужно было? Или просто денег дохрена (ну или дипломатов)?
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Я думаю, представництво - це 2 людини. Переїхали з Багдаду на північ. Бо відвідувачам далеко їздити.
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А что, много из Курдистана рвётся в Украину? И зачем? Софийский Собор осматривать?
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Дай Бог, но не думаю. К тому же абсолютно не уверен в том, что нам нужно выдавать визы курдам. С таким же успехом Турция, Ирак, Иран могут открыть визовый центр для лугандонцев. Это будет нормальным ответом нам. Что тогда наши правители завопят? Так может не стоит придерживаться двойных стандартов? Есть признанные государства, есть непризнанные. Если мы не хотим, чтобы в будущем часть наших территорий оказалась другими странами, может самим не стоит способствовать признанию подобных "стран"? Вроде как все просто.
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Может Курды хотят начать у Украины покупать оружие?
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Поживем увидим. Интересно испытать новое украинское. Да и дешевле оно.
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Це підтримка Сепаратизму, визнання невизнаної Урядом Іраку Держави. Виглядає з боку України як подвійні стандарти.
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