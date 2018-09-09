 Во втором матче Лиги наций УЕФА украинская сборная обыграла команду Словакии

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

Президент на своей facebook-странице поздравил футболистов.

"Поздравляю нашу сборную с очередной победой! Сегодняшний гол Андрея Ярмоленко второй раз подряд привел к победе украинскую футбольную сборную. На этот раз - в поединке против сборной Словакии. Эта победа вывела наших ребят в лидеры группы нового турнира УЕФА - Лиги наций. Так держать! Слава Украине!", - написал он.

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Напомним, 7 сентября в городе Угерске-Градиште сборная Украины по футболу в дебютном матче Лиги наций обыграла сборную Чехии со счетом 2-1. Следующую встречу украинцы проведут 16 октября на стадионе "Металлист" в Харькове. Они сыграют с чехами. Со Словакией наша сборная второй раз сыграет 16 ноября в Трнаве.