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Все про:Порошенко (15375) футбол (3004) Лига наций (1)

 Во втором матче Лиги наций УЕФА украинская сборная обыграла команду Словакии

Футбольный матч проходил во Львове. Единственный гол в ворота сборной Словакии забил с пенальти Андрей Ярмоленко.

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

Президент на своей facebook-странице поздравил футболистов.

"Поздравляю нашу сборную с очередной победой! Сегодняшний гол Андрея Ярмоленко второй раз подряд привел к победе украинскую футбольную сборную. На этот раз - в поединке против сборной Словакии. Эта победа вывела наших ребят в лидеры группы нового турнира УЕФА - Лиги наций. Так держать! Слава Украине!", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песня "Червона рута" - новая визитка Украины в квалификации к Евро-2020, - глава ФФУ Павелко

Во втором матче Лиги наций УЕФА украинская сборная обыграла команду Словакии 01

Напомним, 7 сентября в городе Угерске-Градиште сборная Украины по футболу в дебютном матче Лиги наций обыграла сборную Чехии со счетом 2-1. Следующую встречу украинцы проведут 16 октября на стадионе "Металлист" в Харькове. Они сыграют с чехами. Со Словакией наша сборная второй раз сыграет 16 ноября в Трнаве.

Источник: https://censor.net.ua/n3085298
 
   
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Помня пенальти на последней минуте во Львове несколько лет назад, все таки стадион там фартовый. Жаль на Евро 2012,там не играли. А в остальном можно поздравить и Шеву и команду с победой.
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В кожному випадку слава комусь конкретному, але у всіх випадках це слава Україні У другому матчі Ліги націй УЄФА українська збірна обіграла команду Словаччини - Цензор.НЕТ 5447
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Согласен. Слава Украине! И в данном случае и тренеру и футболистам!
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Героям слава! Футболістам і тренерам також У другому матчі Ліги націй УЄФА українська збірна обіграла команду Словаччини - Цензор.НЕТ 1817
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Да. Львовский стадион фартовый. Жаль, что тогда сборную заставили играть на «Дамбассарене», и будущий «дамбасский народ» орал: «расииия!!! расииия!!!...»
Так же, как он потом орал весной 2014...
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Не ну надо же было ахметке своим чудом похвастаться! В данном случае Украина была как то побоку.
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Новость спустя шесть часов после события.
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Новая форма со словами 'Слава Украине' оказалась фартовой😄
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когда футболки со "Славой Украине" будут?)
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Мдяяя....Цензор спит уже. Оперативная новость ничего не скажешь..Не прошло ещё и шести часов после окончания матча
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Ну новости и за предельной зарплате зам генпрокурора столярчука в 430 тыс. Грн .как то совсем и не появилась.....
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"Сегодняшний гол Андрея Ярмоленко второй раз подряд привел к победе украинскую футбольную сборную."
Неправда, в первом матче к победе привёл гол Зинченко.
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А, что не так? Все правильно написано. Сегодняшний гол второй раз привел к победе. Вроде все верно.
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Цензор.НЕТНовостиСпортВо втором матче Лиги наций УЕФА украинская сборная обыграла команду Словакии
 
 
 
 
 
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