 "Будьте внимательны и берегите себя и тех, кто вам дорог", - Додон после аварии сообщил, что для него и семьи обошлось без тяжелых травм

Как передает Цензор.НЕТ, Додон на своей facebook-странице заверил, что все обошлось.

"Благодарю всех людей, как из Молдовы, так и из-за границы, которые переживали за меня и за мою семью. Благодарю всех тех, кто написал мне тысячи сообщений, на которые у меня пока нет возможности ответить. Все в порядке, для меня и членов моей семьи все обошлось без тяжелых травм. Будьте внимательны и берегите себя и тех кто вам дорог", - написал он.

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Напомним, президент Молдовы Игорь Додон попал в ДТП на трассе Страшены - Калараш. Его кортеж столкнулся с грузовиком, один из автомобилей перевернулся, нескольких человек госпитализировали.