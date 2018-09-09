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 Происшествия, За рубежом
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Все про:ДТП (5131) Молдова (958) Додон (102)

 "Будьте внимательны и берегите себя и тех, кто вам дорог", - Додон после аварии сообщил, что для него и семьи обошлось без тяжелых травм

Кортеж президента Молдовы Игоря Додона попал в ДТП на трассе Страшены - Калараш.

Как передает Цензор.НЕТ, Додон на своей facebook-странице заверил, что все обошлось.

"Благодарю всех людей, как из Молдовы, так и из-за границы, которые переживали за меня и за мою семью. Благодарю всех тех, кто написал мне тысячи сообщений, на которые у меня пока нет возможности ответить. Все в порядке, для меня и членов моей семьи все обошлось без тяжелых травм. Будьте внимательны и берегите себя и тех кто вам дорог", - написал он.

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Будьте внимательны и берегите себя и тех, кто вам дорог, - Додон после аварии сообщил, что для него и семьи обошлось без тяжелых травм 01

Напомним, президент Молдовы Игорь Додон попал в ДТП на трассе Страшены - Калараш. Его кортеж столкнулся с грузовиком, один из автомобилей перевернулся, нескольких человек госпитализировали.

Источник: https://censor.net.ua/n3085296
 
 
 Топ комментарии
 
Наступного разу буде кафе типу "Сепар" 🤗
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Ой, та кому ты нужен? Прямо тысячи сообщений. Большинство, я так подозреваю, жалели, что не сдох.
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Ага! Я так и знал! И писал, что его пресс-секретарь- лжец. Так и оказалось. Чувачок влетел по-взрослому. Даже открыть личико не может, аки Гюльчатай. Ну, ладно, подождем. У меня травмы уже проходят. а вот у Додона- всё впереди. А всё почему??? А врать не надо! Даже через пресс-секретаря.
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Наступного разу буде кафе типу "Сепар" 🤗
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Ой, та кому ты нужен? Прямо тысячи сообщений. Большинство, я так подозреваю, жалели, что не сдох.
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Секретарь: 999 сообщений - так ты не сдох?
Додон: Удалите их. Есть хоть одно позитивное?
Секретарь: Да. - Ты ещё жив?
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Додон, ты уже не нужен своему ботоксному хозяину.
"Будьте внимательны и берегите себя и тех, кто вам дорог", - Додон после аварии сообщил, что для него и семьи обошлось без тяжелых травм - Цензор.НЕТ 9850
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додон додоном, нє щоб раз в житті побути людиною і здохнути, як абхазький уйопок, порадувати молдавський народ
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ЭЭЭ что за ерунда,,, вот же кайфоломщик ,,, венок куплен, оркестр заказан , гулянка в ресторане уже оплачена ... А ну не балуй, в машину бегом и под грузовик "Будьте внимательны и берегите себя и тех, кто вам дорог", - Додон после аварии сообщил, что для него и семьи обошлось без тяжелых травм - Цензор.НЕТ 6754 "Будьте внимательны и берегите себя и тех, кто вам дорог", - Додон после аварии сообщил, что для него и семьи обошлось без тяжелых травм - Цензор.НЕТ 6754 "Будьте внимательны и берегите себя и тех, кто вам дорог", - Додон после аварии сообщил, что для него и семьи обошлось без тяжелых травм - Цензор.НЕТ 6754
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А я ще питав сьогодні хто наступний після Абхазії. Виявляється Додон. Далі буде.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Будьте внимательны и берегите себя и тех, кто вам дорог", - Додон после аварии сообщил, что для него и семьи обошлось без тяжелых травм
 
 
 
 
 
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