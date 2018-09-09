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 Подозреваемых в отравлении Скрипаля задержат "немедленно", как только они покинут РФ, - глава МИД Британии Джавид

В Министерстве внутренних дел Великобритании заявили, что подозреваемых в отравлении экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "немедленно" задержат и привлекут к ответственности, если те покинут территорию России.

Об этом сообщил глава МВД Соединенного Королевства Саджид Джавид в интервью BBC, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Он отметил, что в России Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает ответственными за химическую атаку в Солсбери, недоступны для британского судопроизводства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сидите дома: более 700 бизнесменов и олигархов из РФ могут лишиться британских виз из-за отравления Скрипалей

В то же время, министр заявил о вероятности, что Боширова и Петрова никогда не удастся доставить в Великобританию.

Также он подчеркнул, что подозреваемые в отравлении Скрипаля являются агентами российской разведки, которые действовали по приказу от представителей "высшего уровня российской власти".

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также читайте: Подозреваемые в отравлении Скрипалей до этого неоднократно посещали Европу по поддельным паспортам, – The Daily Telegraph

12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте с отчетом о ходе расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По ее словам, подозреваемые по делу, чьи имена ранее назвала прокуратура страны - Александр Петров и Руслан Боширов, являются офицерами ГРУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3085293
 
   
 Топ комментарии
 
Хуйло их в крематории утилизирует Подозреваемых в отравлении Скрипаля задержат "немедленно", как только они покинут РФ, - глава МИД Британии Джавид - Цензор.НЕТ 7870
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Очередной лживый фейк на Россия 24 : 9 сентября 2018. 20:21 . США ударили по Сирии запрещенными фосфорными боеприпасами😂😂😂😂😂😂
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Они уже покиунули РФ - через трубу крематория, как отработанные.
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Они уже покиунули РФ - через трубу крематория, как отработанные.
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Очередной лживый фейк на Россия 24 : 9 сентября 2018. 20:21 . США ударили по Сирии запрещенными фосфорными боеприпасами😂😂😂😂😂😂
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Чтоб Россия и не фейкомётила - такого отродясь не было. И про "запланированные сирийскими боевиками с подачи стран Запада химические атаки
8-го сентября" - тоже фейкомётила. Так она со свои комплексы и потаенные желания озвучивает, чтобы иметь возможность, совершив очередное преступление, орать "этанемы".
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То пешки педофила кремлевского, санкции вводите скорее да пожестче, да бабло рюзьге свиней конфискуйте у себя в Англии, да и вообще, отрывайтесь по полной
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Какие выводы! Глубоко... копает(с). Ну, ладно, главное, что кот Скрипалей- таки не виноват. Так можэ стоит извиниться? А шо, я бы не удивился. Главное- его родню найти... по отпечаткам лап.
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Так получацца %уйло уже невыездной ? Посмотрим , посмотрим .
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Обязательно поймают.
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вы бы, бриты, к русским на ЧМ мира по футболу поехали. И футбол бы посмотрели, и боширова с петровым поискали Подозреваемых в отравлении Скрипаля задержат "немедленно", как только они покинут РФ, - глава МИД Британии Джавид - Цензор.НЕТ 8695
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да нету уже в живых этих удмуртов. их тушки давно в мордовских болотах гэбнявые мусора притопили.
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А Скрипали хоть живы ?
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Почему только двоих?! Этих утырков,синтезированых под хуйла на лубянке, намного больше. И все идиоты,бля!
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Методом наложения половины рыл можно объективно сравнить одновременно только двоих. Но и с остальными комбинациями двойников Хуйла этот метод очень наглядный. Підозрюваних в отруєнні Скрипаля затримають "негайно", щойно вони покинуть РФ, - глава МЗС Британії Джавід - Цензор.НЕТ 2461
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Завикипедьте этого Саджида Джавида. И сравните с нашим Аваком Арсеновым. Два министра внутренних дел с разных планет!
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Первый русский самолет я сбил в 60 лет © Эрдоган
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вони вже там де й екіпаж Бука, який збив МН-17 - в прєісподнєй
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Вряд ли. Вова выходец из этой шоблы т понимает, что дохлые конечно это надежней, но это свои, а своих не мочат. А экипаж бука уже явно встретился со своими пассажирами.... Только не надолго, ибо уже они уже в аду.
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Хуйлу пох кого мочить. Он родителей (приемных) мочканул,шоб легенду кгбэшную не взломали. Оно - не человек. Материала на лубянке хватило только на это бздло дефективное. Тупое,завистливое и мстительное. Но с Украиной оно обломалось! Куй ему на рыло, а не Украина! Херовый ты разведчик, пуйло! Двоешник из подворотни,в которой тебя все имели, кто хотели!
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Начал за здравие, закончил за упокой. У ВПС соевых почему то больше одной извилины не наблюдалось. Ты не исключение. Все пошёл лесом. Мне как то не интересно с дураками спорить....
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Шо, на хуйла дрочишь? Ну-ну!))) Ладошки не сотри,хуйлобот пригожинский!)
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России йские бизнесмены являются одними из самых многочисленных и богатых инвесторов Великобритании. Но национальная честь и законы выше денег русских миллиардеров. Сравнить их, и нашего гибридного Президента с его фабрикой в Липецке, и понимаешь , чем мелкий и трусливый барыга отличается от государственного деятеля.
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ЕС не поддержал предложенные Великобританией санкции за отравление Скрипалей. Значит все будет как с делом Литвиненко, то есть ничего.
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Та не живые они уже, не знали их никто никогда. в рф все вопросы так решаются.
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Сто в гору, что они покинули уже не только РыФу, а и весь этот бренный мир целиком!
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Скоріш за все,вони вже з кабзоном зустрілись...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПодозреваемых в отравлении Скрипаля задержат "немедленно", как только они покинут РФ, - глава МИД Британии Джавид
 
 
 
 
 
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