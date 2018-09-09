 Подозреваемых в отравлении Скрипаля задержат "немедленно", как только они покинут РФ, - глава МИД Британии Джавид

Об этом сообщил глава МВД Соединенного Королевства Саджид Джавид в интервью BBC, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Он отметил, что в России Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает ответственными за химическую атаку в Солсбери, недоступны для британского судопроизводства.

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В то же время, министр заявил о вероятности, что Боширова и Петрова никогда не удастся доставить в Великобританию.

Также он подчеркнул, что подозреваемые в отравлении Скрипаля являются агентами российской разведки, которые действовали по приказу от представителей "высшего уровня российской власти".

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте с отчетом о ходе расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По ее словам, подозреваемые по делу, чьи имена ранее назвала прокуратура страны - Александр Петров и Руслан Боширов, являются офицерами ГРУ.