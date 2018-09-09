 Мужчина бросился под поезд метро в Киеве: пострадавший доставлен в больницу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Внимание! Движение поездов по синей линии восстановлено в обычном режиме. Сбой в графике произошел из-за пассажира на пути по станции "Контрактовая площадь", – говорится в сообщении на странице предприятия в Фейсбук в воскресенье вечером.

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Вместе с тем интернет-портал Dtp.kiev.ua сообщил, что на "Контрактовой площади" мужчина бросился под поезд, что послужило нарушением движения поездов.

По информации КП "Киевский метрополитен" пострадавшего доставили в больницу.