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 Мужчина бросился под поезд метро в Киеве: пострадавший доставлен в больницу

Во второй половине дня в воскресенье неизвестный бросился под поезд киевского метро на станции "Контрактовая площадь", в результате чего было прервано движение по синей линии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Внимание! Движение поездов по синей линии восстановлено в обычном режиме. Сбой в графике произошел из-за пассажира на пути по станции "Контрактовая площадь", – говорится в сообщении на странице предприятия в Фейсбук в воскресенье вечером.

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Вместе с тем интернет-портал Dtp.kiev.ua сообщил, что на "Контрактовой площади" мужчина бросился под поезд, что послужило нарушением движения поездов.

По информации КП "Киевский метрополитен" пострадавшего доставили в больницу.

Источник: https://censor.net.ua/n3085289
 
 
 Топ комментарии
 
Почему обязательно прыгать под поезд метро? Хочешь покончить с собой? Пойди утопись гденибудь в безлюдном месте чтобы люди не страдали в пробках☹️
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*** простите за черный юмор.
мужик стоит на парапете моста, готовый сигануть в реку
- мужчина, погодите! - кричит женщина. - не прыгайте.. подождите...
- отстань, зараза! я уже все решил...
- та и хер с тобой... котят возьми... чтобы я грех на душу не брала
*
(ПиСи - все кончилось хорошо...он передумал прыгать и забрал всех котят домой)
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Почему обязательно прыгать под поезд метро? Хочешь покончить с собой? Пойди утопись гденибудь в безлюдном месте чтобы люди не страдали в пробках☹️
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*** простите за черный юмор.
мужик стоит на парапете моста, готовый сигануть в реку
- мужчина, погодите! - кричит женщина. - не прыгайте.. подождите...
- отстань, зараза! я уже все решил...
- та и хер с тобой... котят возьми... чтобы я грех на душу не брала
*
(ПиСи - все кончилось хорошо...он передумал прыгать и забрал всех котят домой)
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гламурная фотомодель с назувными сиськами и накачвными губами, собралась покончить жизнь прыгнув с моста над железнодорожными путями, перелезна за парапет... и тут идет бомж. грязный, заросший, от него воняет на 10 метров, и по нему ползают насекомые, подходит к фотомодели :
- ты прыгать собралась ?
- да ! не отговаривай меня !
- да я не отговариваю... я попросить хотел... тебе ведь уже все равно... может давай я тебя разок трахну во все отверстия ?
- фуууу !!! да ты видел себя, животное ?!!!
- ну ладно, ладно... я тогда внизу тебя подожду...
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Да Вася, а ты писал, что у тебя черный юмор... Во, как надо!
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та да.....мой юмор побледнел - согласен
(воображение, будь оно не ладно....)
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В усіх країнах, де є уряди і відповідно влада, всі підходи до потягів закриті огорожею і встановлені двері навпроти дверей прибулого поїзда. Отже, стрибнути не можливо в принципі. Чому б Кролику, Гросе, Петьке-клоуну, Аваку, Педаліку Баблобаксу та іншим гнидам не пострибати поки огорожа не встановлена?.. А щоб скоріше вже чорту душу повипускали!! Амінь!
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Хочешь убиться - иди замочи отяъвленного урода. Умрёшь в бою.
А куйнёй заниматься на глазах людей нечего - всем плевать.
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- Внатуре.. И попадёшь в Вальгаллу !
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиМужчина бросился под поезд метро в Киеве: пострадавший доставлен в больницу
 
 
 
 
 
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