 Мужчина бросился под поезд метро в Киеве: пострадавший доставлен в больницу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Внимание! Движение поездов по синей линии восстановлено в обычном режиме. Сбой в графике произошел из-за пассажира на пути по станции "Контрактовая площадь", – говорится в сообщении на странице предприятия в Фейсбук в воскресенье вечером.
Вместе с тем интернет-портал Dtp.kiev.ua сообщил, что на "Контрактовой площади" мужчина бросился под поезд, что послужило нарушением движения поездов.
По информации КП "Киевский метрополитен" пострадавшего доставили в больницу.
мужик стоит на парапете моста, готовый сигануть в реку
- мужчина, погодите! - кричит женщина. - не прыгайте.. подождите...
- отстань, зараза! я уже все решил...
- та и хер с тобой... котят возьми... чтобы я грех на душу не брала
*
(ПиСи - все кончилось хорошо...он передумал прыгать и забрал всех котят домой)
- ты прыгать собралась ?
- да ! не отговаривай меня !
- да я не отговариваю... я попросить хотел... тебе ведь уже все равно... может давай я тебя разок трахну во все отверстия ?
- фуууу !!! да ты видел себя, животное ?!!!
- ну ладно, ладно... я тогда внизу тебя подожду...
(воображение, будь оно не ладно....)
А куйнёй заниматься на глазах людей нечего - всем плевать.